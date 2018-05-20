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01:55 (мск), источник: Известия

Игорь Никитин: Хотел бы еще раз повторить этот сезон

Наставник ЦСКА и сборной России — о прошедшем сезоне, поражении от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира и планах на ближайшее время.

Источник: Известия

Главный тренер ЦСКА и тренер защитников сборной России Игорь Никитин в минувшем триумфальном олимпийском сезоне пережил, пожалуй, самые высокие нагрузки среди всех участников национальной команды. После третьего места на прошлогоднем чемпионате мира в Кельне и Париже 45-летний специалист почти сразу вступил в должность наставника армейцев и в межсезонье наигрывал значительно обновленный состав. С июля он готовил команду к сезону, а с конца августа участвовал с ней в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), матчи которого шли один за другим с интервалом в два дня.

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Во время перерывов на этапы Евротура в Хельсинки и Москве многие армейцы получили возможность отдохнуть. Выходных не было только у их главного тренера, уезжавшего в составе штаба Олега Знарка на соревнования, в которых наигрывался состав на Олимпиаду в Пхенчхане. В конце января в КХЛ наступил перерыв, но тренеры сборной приступили к подготовительному периоду перед главными соревнованиями четырехлетия. После золотого триумфа в Корее Игорь Никитин со сборной пережил длительный перелет из Сеула в Москву, уже через сутки после которого он управлял игрой ЦСКА в матче с «Северсталью».

Дольше своих коллег по сборной он продолжал и сезон в КХЛ — армейцы во второй раз в истории дошли до финала, где в пяти матчах проиграли «Ак Барсу» (1:4). Сразу после этого Игорь Никитин отправился со сборной на этап Евротура в Швеции, после которого команда уехала на чемпионат мира в Данию. К этому моменту возглавлявшие россиян Олег Знарок и Харийс Витолиньш покинули свои должности, уйдя также и из СКА. Их сменил Илья Воробьев, после ноябрьского увольнения из магнитогорского «Металлурга» ставший освобожденным тренером.

После поражения от сборной Канады (4:5) в четвертьфинале чемпионата мира в интервью «Известиям» Игорь Никитин оценил прошедший сезон и свои дальнейшие перспективы.

— Вам пришлось едва ли не тяжелее всех в этом сезоне. Сколько времени придется отсыпаться в отпуске?

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— Мы занимаемся любимым делом, поэтому я думаю, что у меня была не запредельная нагрузка. Всё в этом сезоне было очень интересно. Не очень просто складывалось, но хотелось бы еще раз повторить этот сезон (улыбается).

— У вас есть объяснение, как Коннор Макдэвид смог отдать такой гениальный победный голевой пас, что шайба прошла через небольшую щель между льдом и клюшкой Богдана Киселевича?

— Здесь и мастерство Макдэвида, и удача. Всё вместе. К сожалению, мы вообще неудачно в этом матче сыграли в меньшинстве, пропустив три шайбы.

— В этих трех голах голевой пас трижды отдавал именно Макдэвид. Неужели он и вся команда Канады так хороши в большинстве?

— На это всегда влияет мастерство. Но мы всегда разбираем свою игру. Поэтому скажу так: мы неудачно сыграли.

— Этот чемпионат мира — сильнейший из всех семи, в которых вы участвовали как тренер сборной России? Он сопоставим по уровню, например, с сочинской Олимпиадой?

— Честно говоря, не задумывался об этом.

Очень сильные составы были у многих сборных, но мы стараемся концентрироваться на своей команде, своих игроках. А сравнивать с Олимпиадой в Сочи я бы вообще не стал. Олимпиада есть Олимпиада.

Тем более в 2014 году все команды были под завязку укомплектованы игроками из НХЛ. Уровень совершенно другой был.

— Как вы делили полномочия с Анваром Гатиятулиным, назначенным в штаб при Илье Воробьеве?

— Мы работали с защитниками. Объем работы у нас был идентичный. Помогали друг другу, всё было нормально.

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— Есть понимание, остаетесь ли вы в сборной и в ЦСКА?

— Сейчас не хотелось бы поднимать эту тему. Для меня это вызов — мне это интересно. К сожалению, тут не всё зависит от меня.

— С момента назначения в штаб Дмитрия Квартальнова в «Сибири» вы пять лет совмещаете работу в клубе и в сборной, работаете почти без выходных. Не устали?

— Повторюсь — мы занимаемся любимым делом. Как тут можно устать? Вот вы устаете от своей работы?

— Я работаю не на двух должностях.

— Хоккей — это одна работа (улыбается). И усталость разная бывает. Когда занимаешься любимым делом, она легче переносится.

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