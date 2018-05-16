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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Похоронили заранее — живее буду». Что происходит в «Адмирале»

Генеральный директор «Адмирала» Сергей СОШНИКОВ в интервью «СЭ» опроверг информацию о своем уходе из клуба, а также рассказал о перестройке и комплектации команды.

Источник: Спорт-Экспресс

— По нашей информации, вы больше не работаете в «Адмирале».

— Нет, у меня все нормально. Честно говоря, удивлен появившейся информации. Наоборот — я подписал трехлетний контракт. Как говорят, похоронили заранее — живее буду (смеется). Мы пришли с задачей построить сильную команду. «Адмирал» движется вперед. В этом вы убедитесь, когда наша команда начнет блистать.

— Почему обменяли Игоря Бобкова в «Авангард»?

— Рассматривали разные варианты. Мы основательно договорились с Серебряковым, и второй молодой голкипер дал нам согласие — с ним контракт пока не подписан. «Адмирал» полностью обновляется в сторону омоложения и агрессивности. Вратари — молодые и дерзкие, способные друг другу помочь. Оборону укрепим зрелыми ребятами, кто может подкрепить и подтолкнуть, в этом им помогут молодые парни. В общем, идет полный апгрейд «Адмирала». Наш клуб станет очень интересен прессе, лиге и всему российскому хоккею.

— Приобретение защитников Козловского и Угольникова из «Югры» обусловлено упомянутыми вами критериями?

— Решение было взвешенное — мы давно за ними наблюдали. Угольникова знаю еще по школе и молодежной команде. Его способности мне известны. Нам нужен такой защитник атакующий плана. Козловский подошел к возрасту, когда игрок раскрывается. Это домосед, хорошо обороняется.

— Много было информации о задержке зарплаты в вашем клубе. Сейчас финансовая ситуация стабилизируется в новом сезоне?

— Абсолютно. У нас заключены договоренности с лигой. «Адмирал» активно занимается погашением долгов игрокам, покинувшим клуб в середине сезона. Финансовое состояние мы привели в должный вид и выполним все условия регламента в соответствии со сроками. В новом сезоне будем играть абсолютно без хвостов, с чистого листа и абсолютно по регламенту.

— На чемпионате мира присмотрели кого?

— Топовые игроки, которые выступают на мировом форуме, для нас пока недосягаемы в финансовом плане. В спектре нашего внимания много хоккеистов, на просмотре сейчас около 40 желающих играть в «Адмирале». Нам нужны именно такие, а не те, кто беспокоятся насчет перелетов и акклиматизации. Во Владивостоке будут играть парни, которые за Приморский край будут отдавать все возможное и приносить результаты взамен на преданность болельщиков.

— Как изменится структура менеджмента клуба и штаба команды?

— Главный тренер Сергей Светлов, его помощники — Андрей Пятанов и Андрей Матыцын. На должность тренера вратарей рассматриваем различных кандидатов. Генеральный менеджер Александр Селиванов — всем известная фигура. По молодежной команде пока не определились со штабом. Мы выстраиваем правильную клубную вертикаль из первой, молодежной и юношеской команд. Мы ведем работу, что со временем «Адмирал» со временем комплектовался мальчишками из Приморья. Самое главное — полная инфраструктура. В чемпионате России участвуют 8 возрастов, включая ЮХЛ. В «Тайфун» из других клубов вернулось девять приморцев, которые войдут в костяк. Мы рассчитываем, что молодежка будет собирать по 2−3 тысячи зрителей на «Фетисов-Арене», где будет выступать, тренироваться и находиться в полном контакте с первой командой.

— Планируете продолжать аффилированные отношения с «Сахалином» и клубом из ВХЛ?

— Благодаря тому, что наша молодежка теперь внутри команды, мы сможем заключить партнерские договоры с двумя клубами. Одним из них станет «Сахалин» — наш территориально ближайший. Вторым рассматриваем клуб из Высшей лиги. Планируем, чтобы логистика была разумной. Переговоры ведутся, но пока соглашение не подписано.

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