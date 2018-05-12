Капитан сборной Казахстана на ЧМ-2018 продлил контракт с «Барысом»

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 11 (0+11) очков при показателе полезности «-1». На чемпионате мира в Будапеште (первый дивизион) он был капитаном, в пяти встречах сделал четыре результативные передачи.

12 мая «Барыс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Павлом Акользиным. Двустороннее соглашение рассчитано на два года.