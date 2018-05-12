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19:10 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана на ЧМ-2018 продлил контракт с «Барысом»

Защитник сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов продлил контракт с астанинским «Барысом», сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 11 (0+11) очков при показателе полезности «-1». На чемпионате мира в Будапеште (первый дивизион) он был капитаном, в пяти встречах сделал четыре результативные передачи.

12 мая «Барыс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Павлом Акользиным. Двустороннее соглашение рассчитано на два года.

В прошлом сезоне 27-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 47 матчей и набрал четыре (1+3) очка. Затем он вернулся в «Арлан», в составе которого провел 19 игр и записал в актив десять (4+6) очков. На чемпионате мира в Будапеште форвард забросил одну шайбу.

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