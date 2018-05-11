Лугин вернулся в «Сочи» из «Локомотива»
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Сочи» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду хоккеиста Дмитрия Лугина.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Сочи» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду хоккеиста Дмитрия Лугина.
Как сообщается, 28-летний форвард перешел в клуб из ярославского «Локомотива» в обмен на денежную компенсацию.
Лугин начинал минувший сезон в составе «Локомотива», а в декабре перешел в «Сочи» и провел за «леопардов» 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (2 шайбы + 6 передач) очков, а также 5 игр в
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