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17:56 (мск), источник: Р-Спорт

Лугин вернулся в «Сочи» из «Локомотива»

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Сочи» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду хоккеиста Дмитрия Лугина.

Как сообщается, 28-летний форвард перешел в клуб из ярославского «Локомотива» в обмен на денежную компенсацию.

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Лугин начинал минувший сезон в составе «Локомотива», а в декабре перешел в «Сочи» и провел за «леопардов» 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (2 шайбы + 6 передач) очков, а также 5 игр в плей-офф — 3 (2+1) очка. После вылета «Сочи» из Кубка Гагарина форвард был обменян обратно в «Локомотив».

Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с форвардами Алиханом Асетовым, Владимиром Маркеловым и защитником Александром Липиным. Все контракты носят двусторонний характер, Маркелов и Липин продлили соглашения на один сезон, Асетов — на два года.

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