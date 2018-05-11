Лугин вернулся в «Сочи» из «Локомотива»

Как сообщается, 28-летний форвард перешел в клуб из ярославского «Локомотива» в обмен на денежную компенсацию.

Лугин начинал минувший сезон в составе «Локомотива», а в декабре перешел в «Сочи» и провел за «леопардов» 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (2 шайбы + 6 передач) очков, а также 5 игр в плей-офф — 3 (2+1) очка. После вылета «Сочи» из Кубка Гагарина форвард был обменян обратно в «Локомотив».