Хит Григория Денисенко в матче со СКА вошёл в топ-10 плей-офф по версии КХЛ
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал топ-10 силовых приёмов розыгрыша
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал топ-10 силовых приёмов розыгрыша
В список попал хит нападающего ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко на Николае Прохоркине из СКА.
Предположительно, Денисенко не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира именно
10) Грег Скотт (ЦСКА);.
9) Валерий Ничушкин (ЦСКА);.
8) Никита Нестеров (ЦСКА);.
7) Йеспер Йенсен («Йокерит);.
6) Владислав Гавриков (СКА);.
5) Ээли Толванен («Йокерит»);.
4) Рафаэль Батыршин («Ак Барс»);.
3) Григорий Денисенко («Локомотив»);.
2) Михаил Пашнин (ЦСКА);.
1) Оливер Лауридсен («Йокерит»).