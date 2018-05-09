Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без украинства: Одесса превращается в новый Севастополь - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как Вторая мировая повлияла на моду
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швейцария3
Беларусь2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Германия4
Южная Корея0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
8.05
Финляндия7
Норвегия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
8.05
ЧехияБ5
Швейцария4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Хит Григория Денисенко в матче со СКА вошёл в топ-10 плей-офф по версии КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал топ-10 силовых приёмов розыгрыша плей-офф сезона-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

В список попал хит нападающего ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко на Николае Прохоркине из СКА.

Предположительно, Денисенко не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира именно из-за грубой игры в матче со СКА. Впоследствии Григорий выиграл вместе с МХК «Локо» Кубок Харламова, проведя в финальной серии со «СКА-1946» все шесть матчей. Хоккеисту удалось отметиться двумя заброшенными шайбами.

10) Грег Скотт (ЦСКА);.

9) Валерий Ничушкин (ЦСКА);.

8) Никита Нестеров (ЦСКА);.

7) Йеспер Йенсен («Йокерит);.

6) Владислав Гавриков (СКА);.

5) Ээли Толванен («Йокерит»);.

4) Рафаэль Батыршин («Ак Барс»);.

3) Григорий Денисенко («Локомотив»);.

2) Михаил Пашнин (ЦСКА);.

1) Оливер Лауридсен («Йокерит»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
День Победы в Волгограде: «Авангард» и «Тосно» разыграют Кубок России по футболу
Российский штангист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Спорт-Экспресс
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь