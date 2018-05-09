Хит Григория Денисенко в матче со СКА вошёл в топ-10 плей-офф по версии КХЛ

Предположительно, Денисенко не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира именно из-за грубой игры в матче со СКА. Впоследствии Григорий выиграл вместе с МХК «Локо» Кубок Харламова, проведя в финальной серии со «СКА-1946» все шесть матчей. Хоккеисту удалось отметиться двумя заброшенными шайбами.