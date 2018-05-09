Яндач заявил, что уже обсудил с Воробьевым свое назначение в «Металлург»

«Сборная России здорово начала турнир, они играют очень спокойно, без проблем в обороне, забивают, хорошо идет большинство. Но пока они играли против не самых сильных соперников, посмотрим, как все будет в четверг. Да, думаю, что мы поставим тройку Томаша Плеканеца против тройки Павла Дацюка. Понимаем при этом, что у россиян нет первого звена, там все линии хороши. Конечно, знаю, что Илья Воробьев работал в “Магнитке”, я уже поговорил с ним про свое назначение», — сказал Яндач журналистам.