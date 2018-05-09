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01:20 (мск), источник: Р-Спорт

Яндач заявил, что уже обсудил с Воробьевым свое назначение в «Металлург»

КОПЕНГАГЕН, 9 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач заявил, что уже обсудил с исполняющим обязанности главного тренера сборной России Ильей Воробьевым свое назначение в магнитогорский «Металлург».

Источник: РИА "Новости"

Сборная Чехии 10 мая проведет матч чемпионата мира по хоккею против команды России. Яндач со следующего сезона будет тренировать «Металлург», который ранее возглавлял Воробьев.

«Сборная России здорово начала турнир, они играют очень спокойно, без проблем в обороне, забивают, хорошо идет большинство. Но пока они играли против не самых сильных соперников, посмотрим, как все будет в четверг. Да, думаю, что мы поставим тройку Томаша Плеканеца против тройки Павла Дацюка. Понимаем при этом, что у россиян нет первого звена, там все линии хороши. Конечно, знаю, что Илья Воробьев работал в “Магнитке”, я уже поговорил с ним про свое назначение», — сказал Яндач журналистам.

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