Стала известна зарплата Доуса в «Автомобилисте»

Отмечается, что сумма обязательных выплат игроку за следующий сезон колеблется в районе 150 миллионов рублей в год.

Напомним, Доус подписал с «Автомобилистом» двухлетний контракт. С 2011 года по март 2018 года он выступал за «Барыс», в составе которого провел 415 матчей и набрал 376 (217+159) очков при показателе полезности «+68». В прошедшем сезоне Доус был капитаном «Барыса», став лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги — в 46 играх на счету форварда 55 (35+20) баллов.