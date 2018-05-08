Немировски назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Торпедо»

«Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом, — сказал и. о. председателя правления клуба Дмитрий Сватковский. — Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться, во-вторых, Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает Континентальную хоккейную лигу. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба, не случайно Дэвид приходит в наш клуб не один, а со своим помощником, на которого мы также рассчитываем, в-третьих, самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть “Торпедо”. Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля, именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер».