Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег Джетс0
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Австрия
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея
Латвия
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ1
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
7.05
Швеция4
Франция0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
7.05
Канада7
Дания1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
«Мэй загнана в угол — ЕС не простит лжи о РФ»
Фоторепортажи
22«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
10:30 (мск), источник: ТАСС

Немировски назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Торпедо»

ТАСС, 8 мая. Дэвид Немировски стал новым главным тренером нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущий главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра покинул команду по окончании прошлого сезона. Срок соглашения между 41-летним Немировски и нижегородской командой не разглашается.

«Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом, — сказал и. о. председателя правления клуба Дмитрий Сватковский. — Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться, во-вторых, Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает Континентальную хоккейную лигу. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба, не случайно Дэвид приходит в наш клуб не один, а со своим помощником, на которого мы также рассчитываем, в-третьих, самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть “Торпедо”. Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля, именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер».

Читайте также
«Не стыдно за проделанную работу». Скудра — об уходе из «Торпедо»

Родившийся в Канаде Немировски, имеющий российское гражданство, в России известен по выступлению за ярославский «Локомотив», воскресенский «Химик», казанский «Ак Барс», санкт-петербургский СКА, московский ЦСКА, астанинский «Барыс» и минское «Динамо» на позиции нападающего. В 1994 году он был выбран «Флоридой» на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четвертом раунде под общим 84-м номером, за основной состав клуба выступал в период с 1995 по 1999 год. В НХЛ Немировски провел 94 матча (три из них — в плей-офф), набрав 37 очков (17 шайб + 20 передач).

Завершил игровую карьеру в 2014 году, с июня 2015-го занимал пост спортивного директора владивостокского «Адмирала». В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло пятое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф клуб проиграл «Локомотиву» в серии со счетом 0−4.

Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Гончар: Малкин вряд ли сможет сыграть на чемпионате мира
Воробьев заявил, что его настораживают крупные победы россиян
СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы
Иньеста готов продолжить карьеру в Австралии
Символическая сборная 29-го тура РФПЛ
Новости
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь