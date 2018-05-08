Немировски назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Торпедо»
ТАСС, 8 мая. Дэвид Немировски стал новым главным тренером нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги «Торпедо». Об этом сообщает
ТАСС, 8 мая. Дэвид Немировски стал новым главным тренером нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги «Торпедо». Об этом сообщает
Предыдущий главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра покинул команду по окончании прошлого сезона. Срок соглашения между 41-летним Немировски и нижегородской командой не разглашается.
«Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом, — сказал и. о. председателя правления клуба Дмитрий Сватковский. —
Родившийся в Канаде Немировски, имеющий российское гражданство, в России известен по выступлению за ярославский «Локомотив», воскресенский «Химик», казанский «Ак Барс»,
Завершил игровую карьеру в 2014 году, с июня 2015-го занимал пост спортивного директора владивостокского «Адмирала». В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло пятое место в Западной конференции, в первом раунде