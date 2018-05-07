Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА

В прошедшем сезоне Нильссон выступал за «Ванкувер». Его контракт с клубом действует еще один год. Однако «Кэнакс», которых не устраивает игра шведа, готовы расторгнуть соглашение по обоюдному согласию, если голкипер получит хорошее предложение из Европы.