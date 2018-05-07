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22:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА

Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон может перейти в СКА. Клуб из Санкт-Петербурга ищет голкипера взамен ушедшего в «Эдмонтон» финна Микко Коскинена.

В прошедшем сезоне Нильссон выступал за «Ванкувер». Его контракт с клубом действует еще один год. Однако «Кэнакс», которых не устраивает игра шведа, готовы расторгнуть соглашение по обоюдному согласию, если голкипер получит хорошее предложение из Европы.

Ранее 28-летний вратарь уже выступал в КХЛ, проведя сезон 2014/15 в «Ак Барсе"​, с которым дошел до финала Кубка Гагарина.

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