Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА
Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон может перейти в СКА. Клуб из
Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон может перейти в СКА. Клуб из
В прошедшем сезоне Нильссон выступал за «Ванкувер». Его контракт с клубом действует еще один год. Однако «Кэнакс», которых не устраивает игра шведа, готовы расторгнуть соглашение по обоюдному согласию, если голкипер получит хорошее предложение из Европы.
Ранее 28-летний вратарь уже выступал в КХЛ, проведя сезон 2014/15 в «Ак Барсе", с которым дошел до финала Кубка Гагарина.