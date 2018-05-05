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Иванников перешел из «Лады» в СКА в обмен на денежную компенсацию
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голкипер Евгений Иванников перешел из «Лады» в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голкипер Евгений Иванников перешел из «Лады» в
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что «Лада» продлила контракт с Иванниковым на год, чтобы вскоре обменять его в СКА.
Иванников в завершившемся сезоне сыграл за «Ладу» в 11 матчах «регулярки» КХЛ, отразил 89,2% бросков.