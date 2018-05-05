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5 мая, источник: Р-Спорт

Иванников перешел из «Лады» в СКА в обмен на денежную компенсацию

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голкипер Евгений Иванников перешел из «Лады» в санкт-петербургский СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте тольяттинского хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что «Лада» продлила контракт с Иванниковым на год, чтобы вскоре обменять его в СКА.

Иванников в завершившемся сезоне сыграл за «Ладу» в 11 матчах «регулярки» КХЛ, отразил 89,2% бросков.

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