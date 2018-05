?Лучший снайпер КХЛ будет выступать за “Автомобилист”! . “Автомобилист” заключил контракт на два года с Найджелом Доусом! Нападающий родился 9 февраля 1985 года в Виннипеге. Карьеру начал в местной молодежной команде, в западной юниорской лиге Канады выступал четыре сезона за Kootenay Ice. В 2003 году был задрафтован New York Rangers, но взрослую карьеру начал в АХЛ в клубе Hartford Wolf Pack. В НХЛ Найджел дебютировал в 2006-м году, после трех лет в Нью-Йорке перешел в Phoenix Coyotes. Также выступал за Calgary Flames, Atlanta Thrashers, Montréal Canadiens. Всего в Национальной хоккейной лиге Доус отыграл 223 матча, набрав 88 (41+47) очков. Также на счету Найджела 272 матча в АХЛ, в которых он набрал 278 (143+135) очков. В 2011 году Доус переехал в Астану, подписав контракт с “Барысом”, за который выступал семь лет! За это время Найджел стал одним из лучших бомбардиров лиги, неоднократно обновляя рекорды КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 415 матчей, набрав 376 (217+159) очков при показателе полезности +68. В минувшем сезоне Доус стал лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги, в 46-ти играх он набрал 55 (35+20) очков. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2004, победитель молодежного чемпионата мира 2005 в составе канадской сборной. Также выступал за сборную Казахстана.

