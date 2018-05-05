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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Запросил зарплату и готов отказаться от паспорта». «Барыс» выступил с заявлением о контракте с Савченко

Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации вокруг контракта защитника команды Романа Савченко.

«Защитнику Роману Савченко в преддверии чемпионата мира по хоккею был предложен контракт с аналогичными прошлому соглашению финансовыми условиями. Савченко отказался продлевать соглашение, запросив зарплату превышающую ту, что была предложена клубом. Клуб не в состоянии удовлетворить финансовые запросы игрока. В свою очередь, Савченко сообщил, что если контракт не будет подписан на его условиях, то он не поедет на Чемпионат мира. Кроме того, Роман намерен продолжить карьеру в других клубах КХЛ. Чтобы не считаться в российских клубах легионером, защитник готов отказаться от паспорта гражданина РК», — говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, интерес к Савченко проявили несколько российских команд из КХЛ. Защитник выступает за «Барыс» с 2008 года. В нынешнем сезоне 29-летний игрок в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (4+7) очков.

Ранее стало известно, что его одноклубник нападающий Роман Старченко также до сих пор не продлил сотрудничество с «Барысом».

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