«Запросил зарплату и готов отказаться от паспорта». «Барыс» выступил с заявлением о контракте с Савченко
Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации вокруг контракта защитника команды Романа Савченко.
Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации вокруг контракта защитника команды Романа Савченко.
«Защитнику Роману Савченко в преддверии чемпионата мира по хоккею был предложен контракт с аналогичными прошлому соглашению финансовыми условиями. Савченко отказался продлевать соглашение, запросив зарплату превышающую ту, что была предложена клубом. Клуб не в состоянии удовлетворить финансовые запросы игрока. В свою очередь, Савченко сообщил, что если контракт не будет подписан на его условиях, то он не поедет на Чемпионат мира. Кроме того, Роман намерен продолжить карьеру в других клубах КХЛ. Чтобы не считаться в российских клубах легионером, защитник готов отказаться от паспорта гражданина РК», — говорится в заявлении клуба.
По информации СМИ, интерес к Савченко проявили несколько российских команд из КХЛ. Защитник выступает за «Барыс» с 2008 года. В нынешнем сезоне 29-летний игрок в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (4+7) очков.
Ранее стало известно, что его одноклубник нападающий Роман Старченко также до сих пор не продлил сотрудничество с «Барысом».