Хелльберг: Воспринимаю разговоры об интересе СКА как комплимент

Сборная Швеции в пятницу со счетом 5:0 обыграла белорусов в первой игре на чемпионате мира в Дании. Хелльберг отразил 27 бросков в дебютной игре на мировых первенствах. Ранее в шведских СМИ появилась информация об интересе СКА к хоккеисту после ухода из клуба финского вратаря Микко Коскинена.

«Слухи — это неотъемлемая часть хоккея, никогда не знаешь, что в итоге произойдет, но я сконцентрирован на “Куньлуне”, с которым продлил контракт на следующий сезон. Так что сильно не думаю об этих разговорах про интерес СКА. Если честно, воспринимаю эти разговоры как комплимент. Очевидно, что СКА — один из лучших клубов Европы, где собраны большие мастера. Если такие слухи появляются… Мне лестно слышать это», — сказал Хелльберг.