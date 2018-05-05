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11:58 (мск), источник: Р-Спорт

Хелльберг: Воспринимаю разговоры об интересе СКА как комплимент

КОПЕНГАГЕН, 5 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной Швеции по хоккею Магнус Хелльберг, в сезоне-2017/18 выступавший в КХЛ за китайский «Куньлунь», заявил РИА Новости, что воспринимает разговоры об интересе к нему петербургского СКА как комплимент.

Источник: РИА "Новости"

Сборная Швеции в пятницу со счетом 5:0 обыграла белорусов в первой игре на чемпионате мира в Дании. Хелльберг отразил 27 бросков в дебютной игре на мировых первенствах. Ранее в шведских СМИ появилась информация об интересе СКА к хоккеисту после ухода из клуба финского вратаря Микко Коскинена.

«Слухи — это неотъемлемая часть хоккея, никогда не знаешь, что в итоге произойдет, но я сконцентрирован на “Куньлуне”, с которым продлил контракт на следующий сезон. Так что сильно не думаю об этих разговорах про интерес СКА. Если честно, воспринимаю эти разговоры как комплимент. Очевидно, что СКА — один из лучших клубов Европы, где собраны большие мастера. Если такие слухи появляются… Мне лестно слышать это», — сказал Хелльберг.

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