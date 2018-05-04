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23:25 (мск), источник: Газета.Ру

Нападающий СКА выбирает между двумя российскими клубами

У нападающего хоккейного клуба СКА Вадима Шипачева есть предложения от двух российских клубов, сообщает «СЭ».

Источник: Reuters

По информации издания, речь идет о московском «Динамо» и омском «Авангарде».

В минувшем сезоне 31-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 22 матча, в которых набрал 25 очков. В плей-офф на его счету 14 матчей и 11 очков. В составе СКА нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а в 2018 году Шипачев помог национальной сборной России завоевать золото на Олимпийских играх.

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