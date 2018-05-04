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21:07 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Гариповым

ТАСС, 4 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» продлил контракт с голкипером Эмилем Гариповым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано на два года.

Гарипов является воспитанником «Ак Барса», он начал профессиональную карьеру в 2006 году. В сезоне-2017/18 голкипер провел в регулярном чемпионате КХЛ 47 матчей, пропуская в среднем за игру 1,99 шайбы.

В плей-офф турнира хоккеист во всех 19 играх был основным вратарем «Ак Барса», в среднем он пропускал 1,55 шайбы за матч при коэффициенте надежности 0,944%. Также Гарипов был признан лучшим игроком финала Кубка Гагарина, в котором казанский клуб победил московский ЦСКА (4−1).

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