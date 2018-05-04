«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Гариповым

Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано на два года.

Гарипов является воспитанником «Ак Барса», он начал профессиональную карьеру в 2006 году. В сезоне-2017/18 голкипер провел в регулярном чемпионате КХЛ 47 матчей, пропуская в среднем за игру 1,99 шайбы.