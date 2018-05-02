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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» заключил новый контракт с Ильёй Дервуком

«Авангард» заключил новый контракт с защитником Ильёй Дервуком, информирует официальный «твиттер» омского клуба.

Соглашение носит двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ) и заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл 1 матч в регулярном чемпионате и ещё 6 матчей в плей-офф, суммарно заработав показатель полезности «-1».

Всего за пять сезонов в КХЛ на счету хоккеиста 3 результативные передачи в 76 матчах при показателе полезности «-10» и 16 штрафных минутах.

Ранее стало известно о контракте между клубом и нападающим Вадимом Щегольковым.

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