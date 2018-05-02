Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Авангард» заключил новый контракт с Ильёй Дервуком
«Авангард» заключил новый контракт с защитником Ильёй Дервуком, информирует официальный «твиттер» омского клуба.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Авангард» заключил новый контракт с защитником Ильёй Дервуком, информирует официальный «твиттер» омского клуба.
Соглашение носит двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ) и заключено на два сезона.
В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл 1 матч в регулярном чемпионате и ещё 6 матчей в
Всего за пять сезонов в КХЛ на счету хоккеиста 3 результативные передачи в 76 матчах при показателе полезности «-10» и 16 штрафных минутах.
Ранее стало известно о контракте между клубом и нападающим Вадимом Щегольковым.