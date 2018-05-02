Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.05
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.05
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс7
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
4.05
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.05
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
15:55 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика» Секстоном

ТАСС, 2 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» подписал контракт с американским форвардом нижнекамского «Нефтехимика» Дэном Секстоном. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Срок соглашения с 31-летним хоккеистом не сообщается.

Секстон в 2009 году дебютировал в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Анахайма», за который провел в общей сложности 89 матчей и отметился 32 (13 шайб + 19 передач) очками за результативность. В 2013 году Секстон перешел в финский ТПС, а в 2014 году стал игроком «Нефтехимика». За пять лет в нижнекамской команде нападающий сыграл 201 матч в КХЛ, набрав 170 (53 +117) очков. В сезоне-2017/18 он с 47 (12+35) очками занял седьмое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сборной США Секстон стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов
Бейсбольный гол Овечкина заставил трибуны Питтсбурга замолчать
В сеть попали фото формы «Зенита» на следующий сезон
Капризов и ещё 11 дебютантов сборной России на чемпионате мира
Тренер «Шахтера» Фонсека может сменить Венгера в «Арсенале»
Вратарь «Баварии» извинился за ошибку в полуфинале с «Реалом»
Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь