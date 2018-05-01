«Барыс» продлит контракт со шведским голкипером сборной Казахстана Карлссоном

Источник: shaiba.kz

«Хоккеист продлил контракт с клубом еще на два года», — говорится в сообщении.

Сегодня, 1 мая, появилась информация, что Карлссон покидает «Барыс». По информации «Спорт-Экспресс», контракт, который был рассчитан до конца следующего сезона, был расторгнут по соглашению сторон. Также сообщалось, что шведский голкипер сборной Казахстана может продолжить карьеру в шведской лиге SHL.

Стоит отметить, что 34-летний вратарь принял казахстанское гражданство и выступил за сборную на чемпионате мира в дивизиона 1А. Казахстан не смог вернуться в элиту, пропустив вперед команды Великобритании и Италии. В чемпионате КХЛ швед выступал в составе астанинского клуба в течение двух лет.