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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» продлит контракт со шведским голкипером сборной Казахстана Карлссоном

Шведский вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон не покинет столичный «Барыс», сообщает «Шайба.kz».

Источник: shaiba.kz

«Хоккеист продлил контракт с клубом еще на два года», — говорится в сообщении.

Сегодня, 1 мая, появилась информация, что Карлссон покидает «Барыс». По информации «Спорт-Экспресс», контракт, который был рассчитан до конца следующего сезона, был расторгнут по соглашению сторон. Также сообщалось, что шведский голкипер сборной Казахстана может продолжить карьеру в шведской лиге SHL.

Стоит отметить, что 34-летний вратарь принял казахстанское гражданство и выступил за сборную на чемпионате мира в дивизиона 1А. Казахстан не смог вернуться в элиту, пропустив вперед команды Великобритании и Италии. В чемпионате КХЛ швед выступал в составе астанинского клуба в течение двух лет.

Напомним, что сегодня «Барыс» подписал контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной. Соглашение подписано на два сезона.

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"Барыс" продлит контракт с шведским голкипером сборной Казахстана Карлссоном - СМИ
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