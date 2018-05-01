«Барыс» продлит контракт со шведским голкипером сборной Казахстана Карлссоном
Шведский вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон не покинет столичный «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
Шведский вратарь сборной Казахстана по хоккею Хенрик Карлссон не покинет столичный «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
«Хоккеист продлил контракт с клубом еще на два года», — говорится в сообщении.
Сегодня, 1 мая, появилась информация, что Карлссон покидает «Барыс». По информации «Спорт-Экспресс», контракт, который был рассчитан до конца следующего сезона, был расторгнут по соглашению сторон. Также сообщалось, что шведский голкипер сборной Казахстана может продолжить карьеру в шведской лиге SHL.
Стоит отметить, что 34-летний вратарь принял казахстанское гражданство и выступил за сборную на чемпионате мира в дивизиона 1А. Казахстан не смог вернуться в элиту, пропустив вперед команды Великобритании и Италии. В чемпионате КХЛ швед выступал в составе астанинского клуба в течение двух лет.
Напомним, что сегодня «Барыс» подписал контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной. Соглашение подписано на два сезона.