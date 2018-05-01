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13:10 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Дергачев перешел из «Спартака» в СКА

ТАСС, 1 мая. Московский хоккейный клуб «Спартак» обменял российского нападающего Александра Дергачева в санкт-петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Спартак» получит за Дергачева денежную компенсацию от СКА.

Дергачев играл за СКА с 2015 по 2017 год. В 2017 году он перешел в «Спартак». В текущем сезоне 21-летний Дергачев провел 35 матчей в составе «Спартака», в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.

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