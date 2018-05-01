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Российский хоккеист Дергачев перешел из «Спартака» в СКА
ТАСС, 1 мая. Московский хоккейный клуб «Спартак» обменял российского нападающего Александра Дергачева в
ТАСС, 1 мая. Московский хоккейный клуб «Спартак» обменял российского нападающего Александра Дергачева в
«Спартак» получит за Дергачева денежную компенсацию от СКА.
Дергачев играл за СКА с 2015 по 2017 год. В 2017 году он перешел в «Спартак». В текущем сезоне 21-летний Дергачев провел 35 матчей в составе «Спартака», в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.