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20:54 (мск), источник: ТАСС

Профсоюз игроков КХЛ за 10 лет работы вернул хоккеистам более 1,38 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 10 лет своей работы вернул более 1 миллиарда 380 млн рублей хоккеистам. Об этом журналистам рассказал глава профсоюза Андрей Коваленко.

Источник: РИА "Новости"

В субботу в Москве состоялся VI съезд профсоюза игроков КХЛ, в ходе которого Коваленко единогласно был переизбран председателем профсоюза. Он возглавляет профсоюз игроков КХЛ с момента его создания в 2008 году.

«На прошедшем съезде присутствовали 102 хоккеиста из четырех лиг — КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Я зачитал отчет о проделанной работе за последние пять лет, подвели итоги нашей 10-летней работы, которую игроки оценили как отличную. Выразил ребятам благодарность за оказанное доверие. Надеюсь, что их не подведу и буду защищать их интересы, как делал ранее», — сказал Коваленко.

«На сегодняшний день организация насчитывает 2500 хоккеистов, обращений было более 1500, — продолжил глава профсоюза. — Сумма, которую мы вернули нашим хоккеистам, более 1 миллиарда 380 миллионов рублей. Сюда вошли долги по заработной плате, компенсации при разрыве контрактов, невыплаченные премиальные. На сегодняшний день игрокам- ветеранам, которые закончили свою карьеру, мы выдали порядка 13,2 миллиона рублей пенсионных выплат за последние пять».

В матче Кубка Вызова с участием любительских команд «Газпромэкспорт» и «Тигры», который прошел 9 марта, Коваленко после вынесения ему дисциплинарного штрафа до конца игры ударил главного арбитра матча Владислава Киселева. «Сегодня вы увидели, что этот инцидент никак не повлиял на мою выборную должность, надеюсь, что не повлияет на мою карьеру. На хоккейной площадке я находился как физическое лицо, а не как руководитель профсоюза. Я готов ответить и отвечаю за произошедшее, процесс пока идет, но он никак не мешает моей работе», — рассказал глава профсоюза.

Ранее КХЛ объявила, что клубы «Югра» и «Лада» не примут участия в турнире в следующем сезоне. «Мы готовы помогать игрокам этих клубов, как и в прошлом году с хоккеистами новокузнецкого “Металлурга”. Будем сопровождать их документально, юридически, обращаться от их имени в дисциплинарный комитет», — заключил Коваленко.

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