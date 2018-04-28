Ах, барс! Кто вернул Кубок Гагарина в Казань

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ТРЕНЕР

Вспоминая превью, написанное об «Ак Барсе» перед началом сезона, можно заметить, что не так много предположений оказались неверными. Фраза «один из главных претендентов на победу» выглядела жалкой попыткой подтянуть «Восток» к двум армейским гигантам, но даже она пришлась в точку. На фоне клоунады, творящейся в других топ-клубах (или экс-топ клубах) конференции, у «Востока» и не было никакого другого выбора, кроме как командировать на разборки с ЦСКА Казань.

«Ак Барс» не подсиживал тренера по ходу сезона, не подставлял его, не устраивал цирк с вратарской позицией. С этой точки зрения в столице Татарстана все действительно прогнозируемо. Все внутренние ресурсы — и финансовые, и человеческие — были направлены на одну цель. И цель эта была не в том, чтобы играть зрелищно, быть открытыми для болельщиков и любимыми для журналистов. Цель была простая — победить.

Плей-офф показал, что пока это единственный вариант, чтобы на равных играть со СКА/ЦСКА. Из Казани не так часто приходят забавные новости, связанные с ротацией или трансферами. После Дениса Хлыстова так ни одной и не вспомнить. Все летние сделки, о которых говорили как о потенциально удачных, таковыми и стали.

Любое слово Билялетдинова — работать. На пресс-конференции, посвященной итогам сезона, он произнес его раз двадцать. Но как бы забавно это ни звучало, без кропотливой работы в финале Кубка ты отлетишь от армейского «Запада». Сколько ни вкладывай денег и ни меняй тренеров. И ни один Кубок Гагарина не давался «Ак Барсу» с таким трудом.

В 2009 и 2010 годах команда во многом выезжала на крепком ядре, которое формировалось не один сезон. Сейчас костяк «Ак Барса» все еще меняется реже, чем у других клубов «Востока», но на ключевых позициях появилось достаточно новичков. Пусть эти усиления были точечными, но все же Ландер, Галиев, Марков — это приличное количество «свежей крови».

И работа по строительству команды велась без передышек. Это касалось как самой игры, так и атмосферы в раздевалке. Не стоит думать, что хоккеисты всем были довольны, но постепенно за пределами льда выстроились отношения, благодаря которым «Барсы» были готовы биться друг за друга. Их не убила внутренняя ротация, как это произошло с ЦСКА.

Именно поэтому конек Билялетдинова — долгосрочное строительство команды, забег на длинные дистанции. В минувшем сезоне у него наконец были для этого все ресурсы. В организации не ощущалось такого тотального давления, как, например, в Уфе, но помощь сверху тем не менее шла колоссальная.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh4gGHEA4pq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh4gGHEA4pq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Кто чемпионы???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hcakbars/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб "Ак Барс"</a> (@hcakbars) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-22T18:30:11+00:00">Apr 22, 2018 at 11:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СЕЛЕКЦИЯ

Отдельно от тренерского штаба появилась наконец селекционная служба, благодаря которой больше не должно быть грубых оплошностей с легионерами. Билялетдинов впервые в карьере отвечал только за игровую составляющую команды. И благодаря «брэйнсторму» со стороны менеджмента не было допущено ни одного трансферного ляпа.

В Казани не могли позволить себе сажать иностранцев в запас, как в ЦСКА, но благодаря грамотному подходу это никому и в голову не приходило. Каждый из пяти хоккеистов отработал свой контракт до копейки — выкладываясь не только в регулярке, но и в плей-офф, с чем часто бывают проблемы у легионеров. Даже Секач, который раньше частенько «потухал» в важных встречах, играл в финале с переломом и не уходил от единоборств.

Впервые со времен финского легиона «Ак Барса» в команде угадали с абсолютно каждым легионером. Не ошиблись и с Галиевым, хотя кто мог предположить, что игрок такого амплуа заиграет у Билялетдинова? Благодаря легкому характеру он сразу вписался в команду вне льда, но процесс адаптации к российскому хоккею был довольно мучительным. Тем большую мудрость проявило руководство клуба, которое, несмотря на слухи и недовольство тренерского штаба, сразу сказало, что Галиева никуда не отпустит.

И чем дальше, тем больше игровой свободы получал Станислав. Пока звезды ЦСКА томились «в рельсах», топ-6 «Ак Барса» позволялось немного больше креатива — обводок, тонких передач перед воротами. Неизвестно, во что Галиева превратился бы в московском олигархе, но в Казани он блеснул — особенно с появлением Зарипова.

Про Даниса нельзя не сказать отдельно. Для него финал с ЦСКА был по факту пятым — в 2010 году он получил травму в первом же матче первого раунда против «Барыса». «Ак Барс» лишился тогда еще и Морозова, и в финале команду вели за собой легионеры, а также колоритные персонажи вроде Бадюкова и Алексеева.

ЗАРИПОВ

В финале этого сезона «барсы» не имели права на дыры в составе. Пусть поломанные, пусть уставшие — но играть должны были именно те, кто нужен Билялетдинову. Иначе ЦСКА было не одолеть. Ряды армейцев покосила свинка, но с их глубиной состава болезнь двух, да даже трех игроков не может быть оправданием. Скамейка казанцев тоже весьма внушительная, но места в топ-6 там закреплены намертво.

И как же во вторую тройку «Ак Барса» вписался Зарипов! «Ак Барс» потратил немало сил, чтобы помочь своей легенде в разбирательствах по допинговому делу, но никто не верил, что Данис в концовке сезона будет находиться в такой прекрасной форме. Когда игроку больше 35 лет, полугодовой простой может стать фатальным. Но только не в случае Зарипова.

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Звучит как сюжет для очень пафосной спортивной драмы, но вернулся Данис едва ли не лучшим нападающим, чем был. Так в Казани он еще не играл. Во времена звездной молодости Зарипова его функции были понятны. Отдать пас под бросок Морозову, забить после паса Морозова, повторить тысячу раз. Но в 37 лет Данис показал, что он готов не только выдавать блестящие передачи на партнера — на этот раз им был Галиев. Не только находить свободный лед там, где, казалось, соперник начисто лишил возможности играть с шайбой.

Зарипов стал ложиться под броски, чем удивил даже Билялетдинова, который знает его 14 лет. Он шел в силовую борьбу у бортов против габаритных хоккеистов ЦСКА и выигрывал ее, сохраняя шайбу и умудряясь скинуть ее точно на крюк партнеру. Данис умудрился модернизировать свой хоккей так, чтобы это было полезно команде. Нельзя не отметить, как восприняли в команде возвращение легенды. Пусть даже прежнего Зарипова в «Ак Барсе» застали только Токранов, Лукоянов, Ткачев и Яруллин.

Такие игроки в плей-офф — это бесценный опыт, которого не хватило ЦСКА. Не Попов же должен был выполнять роль дядьки-наставника у москвичей. «Данис, твоя задача сейчас помочь Свитову. Потому что он один», — эти слова, если верить победной пресс-конференции, сказал Билл Зарипову. И букву «А», доставшуюся легенде из-за травм партнеров, никто и не подумал вернуть обратно после их возвращения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh_1ngxgm-O/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh_1ngxgm-O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Алексей Потапов о победе в Кубке Гагарина #АкБарсЧемпион #Чемпионы #КубокГагарина</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hcakbars/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб "Ак Барс"</a> (@hcakbars) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T14:58:57+00:00">Apr 25, 2018 at 7:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

АЗЕВЕДО

Хвалил Билялетдинов и Свитова, который вполне предсказуемо не феерил на льду, но, по всей видимости, был крайне полезен за его пределами. Едва ли его можно назвать душой компании, но и на командную дисциплину, и на атмосферу он повлиял со всей своей решительностью. «Свитов держит команду, — сказал Билялетдинов и сжал кулак. — В хорошем смысле», — тут же добавил он. В конце сезона и особенно в плей-офф настрой был почти военный. Никакого страха или робости перед очевидным фаворитом, никакой пассивности, как три года назад против СКА.

Огромный вклад в железный характер «Ак Барса» внес Алексей Потапов, который оказался не нужен родному «Торпедо». «Плачу? Нет, просто глаза вспотели», — отшутился Алексей после пятого матча финала. В слезах Потапова были и его искренность, и отношение к делу. За полгода он стал «своим» для казанской публики. Бывает, хоккеист выступает за клуб и по два, и по четыре года, и все равно держит с болельщиками дистанцию. Потапов за кратчайшее время превратился в любимца фанатов, журналистов и одноклубников.

Ни один из игроков «Ак Барса» не смог точно сказать, кто же именно должен был стать самым ценным игроком в плей-офф. И только обладатель приза MVP Азеведо со свойственной ему прямотой сказал: «Чувак, это твоя награда». Сказал Гарипову, за спиной которого история преодоления ничуть не меньшая, чем у Джастина.

Азеведо сломался в олимпийский сезон и остался без главного старта в своей жизни. Всю карьеру он становился лишь злее от разговоров про свой низкий рост и скромные габариты. Шел в стыки даже там, где безопаснее было этого не делать. Можно представить, какую мотивацию ему придал отворот-поворот от сборной Канады. Маленький комок ярости по прозвищу «Just in Justin» провел лучший отрезок в карьере и стал всерьез претендовать на звание лучшего легионера в истории «Ак Барса».

ГАРИПОВ

Но история Гарипова задевает за живое точно так же. Если Азеведо и в юниорском возрасте считался безусловным талантом, то Эмиль, хоть и был третьим вратарем сборной на МЧМ-2011, не считался потенциальной звездой. Да и потенциально первым номером не считался. Ему доставалось и от журналистов, и от местных болельщиков, которые вешали на него любое поражение. Последнее и вовсе аномально, ведь публика в Казани всегда активно поддерживает своих воспитанников, даже куда более неоднозначных личностей вроде Лукоянова и Обухова.

«С таким вратарем “Ак Барс” никогда не выиграет Кубок Гагарина», — вот все, что слышал Гарипов по ходу своей карьеры в Казани. В него верил лишь отец, Билялетдинов и тренер голкиперов Ари Мойсанен, который провел титаническую работу по превращению Эмиля в топ-вратаря. Финн помог своему подопечному в частности в психологическом плане, и деструктивных эмоций в его поведении на льду не осталось.

Мойсанен сказал: «Мне кажется, публика в Казани видит за спиной Эмиля призрака, которого на самом деле нет». Ари имел в виду ярлыки, намертво приклеившиеся к Гарипову, вроде игры на коленях, которые давно ушли в народ и теперь упоминаются по делу и без. Но то же самое можно сказать и про конкурентов Эмиля в воротах «Ак Барса». Публика в Казани постоянно считала, что вот сейчас-то придет крутой голкипер, который притащит «Барсов» к Кубку и покажет Гарипову его место.

Но годы шли, а чудесный спаситель так и не появлялся. Провалился Барулин, дрогнул в финале Кубка Нильссон, вернулся в Казань Галимов, чей второй приход был несравним с первым. Подписывались и тут же расторгались легионеры, а Гарипов ждал и пахал, съедая одного конкурента за другим. Только в минувшем сезоне в руководстве команды решили сделать ставку на Эмиля как на первого номера, и плей-офф показал, что это было именно то, что нужно.

Да, Гарипов продолжает отбивать шайбу перед собой, но система «Ак Барса» такова, что работа вратаря — первый бросок. И его Эмиль берет великолепно, реагируя и на броски в касание, и на выстрелы с флангов с ходу. Если Гарипов видит бросок — ему не забить. В четвертом матче финала он сделал 40 сэйвов, и пара-тройка отскоков на пятак не сделал его игру менее великолепной.

Гарипов решил попробовать свои силы в НХЛ, но в остальном чемпионский костяк команды остается. В Казани попытаются удержать Азеведо, предложат контракты и Охтамаа, и Яруллину, который играл в финале с серьезным повреждением. Скорее всего, останется в Казани и Глухов, который не блещет статистикой, но выполняет на льду огромное количество работы, без которой нельзя представить «Ак Барс» Билялетдинова.