Нужен ли КХЛ перекрестный плей-офф? Итоги сезона от Хаванова

Если бы мне сказали, что «Ак Барс» станет чемпионом, например, в феврале, то я бы совсем не удивился. Принцип розыгрыша плей-офф, когда победитель одной конференции встречается с победителем другой, оставляет шансы обеим. В этом сезоне было больше разговоров о противостоянии СКА и ЦСКА. Понятно, что до начала плей-офф «Ак Барс» сложно было отнести к безусловным фаворитам. Но это тот случай, когда команда создала и использовала свои шансы именно в плей-офф. В Кубке Гагарина «Ак Барс» играл даже лучше, чем в регулярном чемпионате, хотя и стал первым в конференции по итогам кругового турнира. Но все три серии казанцы добавляли по ходу кубкового раунда, в финале стали очень серьезным соперником для ЦСКА и в итоге победили.
ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ СКА И ЦСКА
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Когда хоккеисты выступают на таком крупном турнире, как Олимпиада, да еще и по ходу сезона, их фокус рассеивается, а на игроков накладываются серьезнейшие требования. Справится с этим непросто не только им самим, но и тренерам. С одной стороны победа на Играх — это положительные эмоции, ощущение большого свершения. Но вместе с этим вернуть концентрацию в раздевалку очень непросто. Это вовсе не оправдание поражения, а просто факт. Это касается и СКА, в котором было 15 участников Олимпиады, и ЦСКА.
Что касается поражения московских армейцев, то они недооценили индивидуальный потенциал игроков «Ак Барса». По составу казанцы представляли собой очень серьезную угрозу. Азеведо стал самым полезным игроком плей-офф, но при этом тот же Галиев забил больше. Казанцы улучшили большинство, с давлением ЦСКА они справились, уже в первом матче совершив большое количество силовых приемов. Москвичи должны были приспосабливаться к такому хоккею, но найти противоядие этому не удалось. Сказалась и очень трудная победа над СКА, в которой было выплеснуто много энергии, эмоций, где был продемонстрирован просто космический показатель по блокированным броскам. Если ЦСКА смог справится с лидерами петербуржцев, то «Ак Барс» просто не дал им этого сделать. Ведущие игроки казанцев цеплялись за любые моменты, они распоряжались ими гораздо лучше, хотя их было меньше, чем например у СКА в предыдущей серии против московских армейцев. Возможно, в концовке финала ЦСКА не хватило физики. А если бы даже и хватило, «Ак Барс» был полностью готов играть в их хоккей.
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Если рассматривать весь сезон, то, безусловно, главный прорыв совершил «Трактор». По сравнению с предыдущим сезоном он сделал огромный шаг вперед. Челябинцы в своей самой главной серии сумели справиться с атакой «Салавата Юлаева». В следующей серии с «Ак Барсом» все уперлось в способность создавать моменты. И тогда нападение «Трактора» просто уперлось в стену.
Было видно, что очень много команд на «Западе» готовилось играть в плей-офф против СКА и ЦСКА. И свою собственную игру строили, исходя из будущего противостояния с ними. Успеха добились команды, которые уделяли внимание более системным вещам. Из-за этого вышло так, что ничего особенно нового мы в этом сезоне так и не увидели.
Интересные команды, конечно, были. К ним, например, можно отнести «Северсталь» или «Амур», которые показывали адаптивную систему, дававшую результат на длинной дистанции, но в плей-офф, при столкновении с более классными командами все их наработки сошли на нет.
Немножко большего я ожидал от «Автомобилиста» и «Нефтехимика». Они неплохо провели регулярку, но в плей-офф каких-то сюрпризов не продемонстрировали. Да и вообще особых сюрпризов в кубковом раунде мы не увидели. На «Западе» было два фаворита, и все готовились играть против них. И именно из-за этого мало кто настраивался играть в атакующий хоккей. На «Востоке» шла очень серьезная борьба за попадание в плей-офф. И тут я хочу сказать следующее: очень часто приходится слышать от молодых игроков: «Моя цель — Кубок Гагарина, золото Олимпийских игр, чемпионата мира». Но через два-три сезона от них же мы вдруг слышим: «Наша задача — попасть в плей-офф». У меня этот разрыв между олимпийским золотом и задачей попасть в плей-офф как-то вообще не стыкуется. Так вот в прошедшем сезоне на «Востоке» все старались попасть в кубковую восьмерку, но не задумывались, что будет дальше. Интересно, на каком этапе у игроков меняются ориентиры от высоких к совершенно приземленным.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА КОМАНД
Причина сокращения лиги понятна. Из-за большого количества команд многие клубы вместо задачи победить ставят себе задачу попасть в кубковый раунд. Сокращение создает конкуренцию среди игроков чисто статистически: меньше команд — меньше рабочих мест. Это решается разными путями: можно сокращать команды, можно готовить больше игроков. Есть вещи, которые мне нравятся в сокращении, есть — которые не нравятся. Например, чем меньше команд, тем меньше их не попадает в плей-офф.
Но в то же время Россия — огромная страна. И когда целый регион выпадает из хоккейной жизни, это негативно сказывается на популярности хоккея. Хоккей — это огромная радость и гордость для всей страны. Практически каждый регион, где есть этот вид спорта, может гордиться своими воспитанниками. Чем больше команд, тем больше регионов, тем удобнее популяризировать вид спорта, заинтересовывать в нем молодежь. Сейчас главная задача, чтобы жители тех регионов, чьи команды не будут выступать в следующем сезоне в КХЛ, не потеряли интерес к хоккею. Ведь для молодежи команда высшего дивизиона — это огромный спортивный и жизненный ориентир.
КАКИМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН?
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Увеличение количества игр (с 56 до 62) — правильный путь. Нужно будет очень долго думать над тем, чтобы сезон удлинить. Пусть и ценой того, что финалисты могут оказаться за пределами чемпионата мира. Если говорить о перекрестном плей-офф, то эта вещь непростая. Ведь разделение на конференции — это великий уравнитель шансов. Мы говорили про НХЛ, где две лучшие команды «Запада» играют уже в полуфинале конференции, а «Вашингтон» и «Питтсбург» — снова на этой же стадии. В этом и прелесть плей-офф, что несмотря на возможности команд у очень многих есть шансы. О перекрестном плей-офф очень многие могут пожалеть, особенно такие команды, как «Трактор». Не вижу ничего плохого в том, что в плей-офф часто могут встречаться одни и те команды. Это рождает великие противостояния, о котором говорят болельщики, к которым готовятся в городах, хорошо помнят комментаторы. Изменившаяся разбивка по дивизионам и конференциями большого значения не имеет.
Пока тяжело сказать, как отразиться сокращение команд на борьбе за попадание в плей-офф. Кроме того, остается много вещей, оценить которые прямо сейчас невозможно. Впереди все лето, команды будут укрепляться и назвать фаворитов, например, «Востока», сейчас крайне тяжело.