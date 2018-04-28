Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Что будет, если «закончились права»
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
За что вас могут не выпустить за границу
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. Европа
13:00
Финляндия
Чехия
Хоккей. НХЛ
27.04
Вегас Голден Найтс7
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. Европа
16:30
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
29.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Видео, как моряки РФ маршируют по щиколотку в воде, покоряет сеть
Власти Севастополя заявили о попытке захвата порта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нужен ли КХЛ перекрестный плей-офф? Итоги сезона от Хаванова

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт «СЭ» — о прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕМПИОН

ЧЕМ ХОРОШ «АК БАРС»

Если бы мне сказали, что «Ак Барс» станет чемпионом, например, в феврале, то я бы совсем не удивился. Принцип розыгрыша плей-офф, когда победитель одной конференции встречается с победителем другой, оставляет шансы обеим. В этом сезоне было больше разговоров о противостоянии СКА и ЦСКА. Понятно, что до начала плей-офф «Ак Барс» сложно было отнести к безусловным фаворитам. Но это тот случай, когда команда создала и использовала свои шансы именно в плей-офф. В Кубке Гагарина «Ак Барс» играл даже лучше, чем в регулярном чемпионате, хотя и стал первым в конференции по итогам кругового турнира. Но все три серии казанцы добавляли по ходу кубкового раунда, в финале стали очень серьезным соперником для ЦСКА и в итоге победили.

НЕУДАЧА

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ СКА И ЦСКА

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда хоккеисты выступают на таком крупном турнире, как Олимпиада, да еще и по ходу сезона, их фокус рассеивается, а на игроков накладываются серьезнейшие требования. Справится с этим непросто не только им самим, но и тренерам. С одной стороны победа на Играх — это положительные эмоции, ощущение большого свершения. Но вместе с этим вернуть концентрацию в раздевалку очень непросто. Это вовсе не оправдание поражения, а просто факт. Это касается и СКА, в котором было 15 участников Олимпиады, и ЦСКА.

Фоторепортаж
СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань

Что касается поражения московских армейцев, то они недооценили индивидуальный потенциал игроков «Ак Барса». По составу казанцы представляли собой очень серьезную угрозу. Азеведо стал самым полезным игроком плей-офф, но при этом тот же Галиев забил больше. Казанцы улучшили большинство, с давлением ЦСКА они справились, уже в первом матче совершив большое количество силовых приемов. Москвичи должны были приспосабливаться к такому хоккею, но найти противоядие этому не удалось. Сказалась и очень трудная победа над СКА, в которой было выплеснуто много энергии, эмоций, где был продемонстрирован просто космический показатель по блокированным броскам. Если ЦСКА смог справится с лидерами петербуржцев, то «Ак Барс» просто не дал им этого сделать. Ведущие игроки казанцев цеплялись за любые моменты, они распоряжались ими гораздо лучше, хотя их было меньше, чем например у СКА в предыдущей серии против московских армейцев. Возможно, в концовке финала ЦСКА не хватило физики. А если бы даже и хватило, «Ак Барс» был полностью готов играть в их хоккей.

ПРОРЫВ

УСПЕХ «ТРАКТОРА»

Во время загрузки произошла ошибка.

Если рассматривать весь сезон, то, безусловно, главный прорыв совершил «Трактор». По сравнению с предыдущим сезоном он сделал огромный шаг вперед. Челябинцы в своей самой главной серии сумели справиться с атакой «Салавата Юлаева». В следующей серии с «Ак Барсом» все уперлось в способность создавать моменты. И тогда нападение «Трактора» просто уперлось в стену.

ТЕНДЕНЦИИ

УСПЕХ СИСТЕМНЫХ КОМАНД

Было видно, что очень много команд на «Западе» готовилось играть в плей-офф против СКА и ЦСКА. И свою собственную игру строили, исходя из будущего противостояния с ними. Успеха добились команды, которые уделяли внимание более системным вещам. Из-за этого вышло так, что ничего особенно нового мы в этом сезоне так и не увидели.

Читайте также
Мартемьянов покинет пост главного тренера клуба КХЛ «Амур»

Интересные команды, конечно, были. К ним, например, можно отнести «Северсталь» или «Амур», которые показывали адаптивную систему, дававшую результат на длинной дистанции, но в плей-офф, при столкновении с более классными командами все их наработки сошли на нет.

Немножко большего я ожидал от «Автомобилиста» и «Нефтехимика». Они неплохо провели регулярку, но в плей-офф каких-то сюрпризов не продемонстрировали. Да и вообще особых сюрпризов в кубковом раунде мы не увидели. На «Западе» было два фаворита, и все готовились играть против них. И именно из-за этого мало кто настраивался играть в атакующий хоккей. На «Востоке» шла очень серьезная борьба за попадание в плей-офф. И тут я хочу сказать следующее: очень часто приходится слышать от молодых игроков: «Моя цель — Кубок Гагарина, золото Олимпийских игр, чемпионата мира». Но через два-три сезона от них же мы вдруг слышим: «Наша задача — попасть в плей-офф». У меня этот разрыв между олимпийским золотом и задачей попасть в плей-офф как-то вообще не стыкуется. Так вот в прошедшем сезоне на «Востоке» все старались попасть в кубковую восьмерку, но не задумывались, что будет дальше. Интересно, на каком этапе у игроков меняются ориентиры от высоких к совершенно приземленным.

СОКРАЩЕНИЕ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА КОМАНД

Причина сокращения лиги понятна. Из-за большого количества команд многие клубы вместо задачи победить ставят себе задачу попасть в кубковый раунд. Сокращение создает конкуренцию среди игроков чисто статистически: меньше команд — меньше рабочих мест. Это решается разными путями: можно сокращать команды, можно готовить больше игроков. Есть вещи, которые мне нравятся в сокращении, есть — которые не нравятся. Например, чем меньше команд, тем меньше их не попадает в плей-офф.

Но в то же время Россия — огромная страна. И когда целый регион выпадает из хоккейной жизни, это негативно сказывается на популярности хоккея. Хоккей — это огромная радость и гордость для всей страны. Практически каждый регион, где есть этот вид спорта, может гордиться своими воспитанниками. Чем больше команд, тем больше регионов, тем удобнее популяризировать вид спорта, заинтересовывать в нем молодежь. Сейчас главная задача, чтобы жители тех регионов, чьи команды не будут выступать в следующем сезоне в КХЛ, не потеряли интерес к хоккею. Ведь для молодежи команда высшего дивизиона — это огромный спортивный и жизненный ориентир.

БУДУЩЕЕ

КАКИМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН?

Во время загрузки произошла ошибка.

Увеличение количества игр (с 56 до 62) — правильный путь. Нужно будет очень долго думать над тем, чтобы сезон удлинить. Пусть и ценой того, что финалисты могут оказаться за пределами чемпионата мира. Если говорить о перекрестном плей-офф, то эта вещь непростая. Ведь разделение на конференции — это великий уравнитель шансов. Мы говорили про НХЛ, где две лучшие команды «Запада» играют уже в полуфинале конференции, а «Вашингтон» и «Питтсбург» — снова на этой же стадии. В этом и прелесть плей-офф, что несмотря на возможности команд у очень многих есть шансы. О перекрестном плей-офф очень многие могут пожалеть, особенно такие команды, как «Трактор». Не вижу ничего плохого в том, что в плей-офф часто могут встречаться одни и те команды. Это рождает великие противостояния, о котором говорят болельщики, к которым готовятся в городах, хорошо помнят комментаторы. Изменившаяся разбивка по дивизионам и конференциями большого значения не имеет.

Пока тяжело сказать, как отразиться сокращение команд на борьбе за попадание в плей-офф. Кроме того, остается много вещей, оценить которые прямо сейчас невозможно. Впереди все лето, команды будут укрепляться и назвать фаворитов, например, «Востока», сейчас крайне тяжело.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги
Федор Емельяненко оказался легче Мира перед очным боем в США
Олимпийская сборная России по хоккею победила белорусов
Защитник «Торонто» поедет на чемпионат мира со сборной России
Ах, барс! Кто вернул Кубок Гагарина в Казань
Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018
Новости
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь