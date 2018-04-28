Нужен ли КХЛ перекрестный плей-офф? Итоги сезона от Хаванова

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕМПИОН

ЧЕМ ХОРОШ «АК БАРС»

Если бы мне сказали, что «Ак Барс» станет чемпионом, например, в феврале, то я бы совсем не удивился. Принцип розыгрыша плей-офф, когда победитель одной конференции встречается с победителем другой, оставляет шансы обеим. В этом сезоне было больше разговоров о противостоянии СКА и ЦСКА. Понятно, что до начала плей-офф «Ак Барс» сложно было отнести к безусловным фаворитам. Но это тот случай, когда команда создала и использовала свои шансы именно в плей-офф. В Кубке Гагарина «Ак Барс» играл даже лучше, чем в регулярном чемпионате, хотя и стал первым в конференции по итогам кругового турнира. Но все три серии казанцы добавляли по ходу кубкового раунда, в финале стали очень серьезным соперником для ЦСКА и в итоге победили.

НЕУДАЧА

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ СКА И ЦСКА

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhUctCfgERu/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhUctCfgERu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо за ещё одно #АрмейскоеДерби, которое стало историей!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/khl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> КХЛ</a> (@khl) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T18:27:53+00:00">Apr 8, 2018 at 11:27am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда хоккеисты выступают на таком крупном турнире, как Олимпиада, да еще и по ходу сезона, их фокус рассеивается, а на игроков накладываются серьезнейшие требования. Справится с этим непросто не только им самим, но и тренерам. С одной стороны победа на Играх — это положительные эмоции, ощущение большого свершения. Но вместе с этим вернуть концентрацию в раздевалку очень непросто. Это вовсе не оправдание поражения, а просто факт. Это касается и СКА, в котором было 15 участников Олимпиады, и ЦСКА.

Что касается поражения московских армейцев, то они недооценили индивидуальный потенциал игроков «Ак Барса». По составу казанцы представляли собой очень серьезную угрозу. Азеведо стал самым полезным игроком плей-офф, но при этом тот же Галиев забил больше. Казанцы улучшили большинство, с давлением ЦСКА они справились, уже в первом матче совершив большое количество силовых приемов. Москвичи должны были приспосабливаться к такому хоккею, но найти противоядие этому не удалось. Сказалась и очень трудная победа над СКА, в которой было выплеснуто много энергии, эмоций, где был продемонстрирован просто космический показатель по блокированным броскам. Если ЦСКА смог справится с лидерами петербуржцев, то «Ак Барс» просто не дал им этого сделать. Ведущие игроки казанцев цеплялись за любые моменты, они распоряжались ими гораздо лучше, хотя их было меньше, чем например у СКА в предыдущей серии против московских армейцев. Возможно, в концовке финала ЦСКА не хватило физики. А если бы даже и хватило, «Ак Барс» был полностью готов играть в их хоккей.

ПРОРЫВ

УСПЕХ «ТРАКТОРА»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhMhj-iHtcy/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.15740740740741% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhMhj-iHtcy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Это был хороший сезон! Сезон, в котором мы отпраздновали 70-летие! В котором одержали больше всех побед в регулярке на Востоке! Вошли в топ-4 команд КХЛ! Играли в финале конференции! «Трактор» образца 2017/2018 - команда с бронзовым отливом. Спасибо за сезон! #гордость #поколениет #хктрактор #70летнашейэры #кубокгагарина #заболелт #живихоккеем</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hc_traktor/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб «Трактор»</a> (@hc_traktor) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-05T16:36:24+00:00">Apr 5, 2018 at 9:36am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если рассматривать весь сезон, то, безусловно, главный прорыв совершил «Трактор». По сравнению с предыдущим сезоном он сделал огромный шаг вперед. Челябинцы в своей самой главной серии сумели справиться с атакой «Салавата Юлаева». В следующей серии с «Ак Барсом» все уперлось в способность создавать моменты. И тогда нападение «Трактора» просто уперлось в стену.

ТЕНДЕНЦИИ

УСПЕХ СИСТЕМНЫХ КОМАНД

Было видно, что очень много команд на «Западе» готовилось играть в плей-офф против СКА и ЦСКА. И свою собственную игру строили, исходя из будущего противостояния с ними. Успеха добились команды, которые уделяли внимание более системным вещам. Из-за этого вышло так, что ничего особенно нового мы в этом сезоне так и не увидели.

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Интересные команды, конечно, были. К ним, например, можно отнести «Северсталь» или «Амур», которые показывали адаптивную систему, дававшую результат на длинной дистанции, но в плей-офф, при столкновении с более классными командами все их наработки сошли на нет.

Немножко большего я ожидал от «Автомобилиста» и «Нефтехимика». Они неплохо провели регулярку, но в плей-офф каких-то сюрпризов не продемонстрировали. Да и вообще особых сюрпризов в кубковом раунде мы не увидели. На «Западе» было два фаворита, и все готовились играть против них. И именно из-за этого мало кто настраивался играть в атакующий хоккей. На «Востоке» шла очень серьезная борьба за попадание в плей-офф. И тут я хочу сказать следующее: очень часто приходится слышать от молодых игроков: «Моя цель — Кубок Гагарина, золото Олимпийских игр, чемпионата мира». Но через два-три сезона от них же мы вдруг слышим: «Наша задача — попасть в плей-офф». У меня этот разрыв между олимпийским золотом и задачей попасть в плей-офф как-то вообще не стыкуется. Так вот в прошедшем сезоне на «Востоке» все старались попасть в кубковую восьмерку, но не задумывались, что будет дальше. Интересно, на каком этапе у игроков меняются ориентиры от высоких к совершенно приземленным.

СОКРАЩЕНИЕ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА КОМАНД

Причина сокращения лиги понятна. Из-за большого количества команд многие клубы вместо задачи победить ставят себе задачу попасть в кубковый раунд. Сокращение создает конкуренцию среди игроков чисто статистически: меньше команд — меньше рабочих мест. Это решается разными путями: можно сокращать команды, можно готовить больше игроков. Есть вещи, которые мне нравятся в сокращении, есть — которые не нравятся. Например, чем меньше команд, тем меньше их не попадает в плей-офф.

Но в то же время Россия — огромная страна. И когда целый регион выпадает из хоккейной жизни, это негативно сказывается на популярности хоккея. Хоккей — это огромная радость и гордость для всей страны. Практически каждый регион, где есть этот вид спорта, может гордиться своими воспитанниками. Чем больше команд, тем больше регионов, тем удобнее популяризировать вид спорта, заинтересовывать в нем молодежь. Сейчас главная задача, чтобы жители тех регионов, чьи команды не будут выступать в следующем сезоне в КХЛ, не потеряли интерес к хоккею. Ведь для молодежи команда высшего дивизиона — это огромный спортивный и жизненный ориентир.

БУДУЩЕЕ

КАКИМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh8z4ePgW9D/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh8z4ePgW9D/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">62 игры в "регулярке" и обновлённые дивизионы - таким вас ждёт сезон КХЛ 2018/2019, который начнется 1 сентября.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/khl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> КХЛ</a> (@khl) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-24T10:40:02+00:00">Apr 24, 2018 at 3:40am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Увеличение количества игр (с 56 до 62) — правильный путь. Нужно будет очень долго думать над тем, чтобы сезон удлинить. Пусть и ценой того, что финалисты могут оказаться за пределами чемпионата мира. Если говорить о перекрестном плей-офф, то эта вещь непростая. Ведь разделение на конференции — это великий уравнитель шансов. Мы говорили про НХЛ, где две лучшие команды «Запада» играют уже в полуфинале конференции, а «Вашингтон» и «Питтсбург» — снова на этой же стадии. В этом и прелесть плей-офф, что несмотря на возможности команд у очень многих есть шансы. О перекрестном плей-офф очень многие могут пожалеть, особенно такие команды, как «Трактор». Не вижу ничего плохого в том, что в плей-офф часто могут встречаться одни и те команды. Это рождает великие противостояния, о котором говорят болельщики, к которым готовятся в городах, хорошо помнят комментаторы. Изменившаяся разбивка по дивизионам и конференциями большого значения не имеет.