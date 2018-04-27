Вратарь «Ак Барса» Гарипов заявил, что клубы НХЛ проявляют к нему интерес
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют интерес к обладателю Кубка Гагарина 2018 года вратарю казанского «Ак Барса» Эмилю Гарипову.
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют интерес к обладателю Кубка Гагарина 2018 года вратарю казанского «Ак Барса» Эмилю Гарипову.
«Желание поиграть в НХЛ есть, это мечта каждого, — сказал Гарипов журналистам. — Когда наклейки в детстве собирал, мечтал. Интерес из Северной Америки ко мне есть. Но если ехать, то только в НХЛ, а не в Американскую хоккейную лигу».
Контракт 26-летнего вратаря с казанским клубом истекает 30 апреля.
Тренерский штаб сборной России не вызвал Гарипова в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Дании
Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.