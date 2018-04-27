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20:37 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Ак Барса» Гарипов заявил, что клубы НХЛ проявляют к нему интерес

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют интерес к обладателю Кубка Гагарина 2018 года вратарю казанского «Ак Барса» Эмилю Гарипову.

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«Желание поиграть в НХЛ есть, это мечта каждого, — сказал Гарипов журналистам. — Когда наклейки в детстве собирал, мечтал. Интерес из Северной Америки ко мне есть. Но если ехать, то только в НХЛ, а не в Американскую хоккейную лигу».

Контракт 26-летнего вратаря с казанским клубом истекает 30 апреля.

Тренерский штаб сборной России не вызвал Гарипова в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Дании из-за отсутствия международного опыта. «Я все понимаю, у меня действительно нет международного опыта, я не играл на Евротурах. Дай бог, если останусь в России, буду вызываться туда. Я ни в коем случае не зол на тренерский штаб», — отметил Гарипов.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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