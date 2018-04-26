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12:29 (мск), источник: ТАСС

Мартемьянов покинет пост главного тренера клуба КХЛ «Амур»

ТАСС, 26 апреля. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» и главный тренер команды Андрей Мартемьянов не договорились о продлении контракта. Об этом сообщил первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко, слова которого приводит пресс- служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до 30 апреля 2018 года.

«Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба, — отметил Филиппенко. — Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона, вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили. По нашей информации, “Автомобилист” сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе».

«Это жизнь, мы с пониманием относимся к его решению. Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в “Амуре” и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем», — добавил Филиппенко.

Мартемьянов вошел в тренерский штаб «Амура» в 2016 году, в середине декабря того же года стал и. о. главного тренера после ухода Мисхата Фахрутдинова. С сезона-2017/18 работал в качестве главного тренера клуба. При нем «Амур» впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в серии первого раунда «Ак Барсу» (1−4).

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