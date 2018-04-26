Мартемьянов покинет пост главного тренера клуба КХЛ «Амур»

Контракт со специалистом рассчитан до 30 апреля 2018 года.

«Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба, — отметил Филиппенко. — Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона, вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили. По нашей информации, “Автомобилист” сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе».

«Это жизнь, мы с пониманием относимся к его решению. Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в “Амуре” и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем», — добавил Филиппенко.