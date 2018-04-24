Хоккеист «Ак Барса» Азеведо признан лучшим нападающим КХЛ в апреле

Источник: РИА "Новости"

В восьми матчах Азеведо забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Ранее канадец был признан самым ценным игроком плей-офф.

Лучшим защитником признан Василий Токранов из «Ак Барса», забросивший одну шайбу и сделавший три результативных передачи.

Лучшим вратарем признан голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 97,35% бросков при коэффициенте надежности 0,67 в пяти матчах. «Сухая» серия Юханссона составила 170 минут 31 секунду. Лучшим новичком признан нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, игравший в трех матчах в среднем по 13 минут 17 секунд.