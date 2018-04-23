«Торпедо» в следующем сезоне КХЛ будет играть в Восточной конференции

Источник: РИА "Новости"

Вместе с «Торпедо» в дивизионе выступят екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор». Ранее «Торпедо» играло в Восточной конференции только в сезоне-2013/14 (5-е место в регулярном чемпионате), остальные сезоны КХЛ клуб провел в Западной конференции.

Также КХЛ утвердила состав остальных дивизионов. В дивизионе Чернышева (Восток) сыграют омский «Авангард», владивостокский «Адмирал», хабаровский «Амур», астанинский «Барыс», пекинский «Куньлунь», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь». На Западе московское и рижское «Динамо», хельсинкский «Йокерит», череповецкая «Северсталь», санкт-петербургский СКА и московский «Спартак» вошли в состав дивизиона Боброва, а подольский «Витязь», минское «Динамо», ярославский «Локомотив», братиславский «Слован», ХК «Сочи» и ЦСКА сыграют в дивизионе Тарасова.

Таким образом, в следующем сезоне КХЛ примут участие 25 команд, на две меньше, чем в прошлом чемпионате, по решению совета директоров КХЛ лигу покинули «Югра» из Ханты- Мансийска и тольяттинская «Лада», которые заняли два последних места в Восточной конференции, а также в спортивно-экономическом рейтинге КХЛ.

Кроме того, лига утвердила структуру проведения чемпионата КХЛ. В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре на своем поле и поле соперника (всего 48 матчей), дополнительно все команды проведут внутри своих конференций еще по 14 встреч. В общей сложности каждая команда сыграет 62 матча, в завершившемся регулярном чемпионате каждый клуб сыграл по 56 встреч.