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20:08 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук отдал деньги за подаренный автомобиль фонду «Спаси жизнь» на благотворительность

ТАСС, 23 апреля. Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук отдал деньги за продажу подаренного за золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане автомобиля на лечение подопечного благотворительного фонда «Спаси жизнь» Якова Любченко. Об этом сообщается на сайте фонда.

Источник: РИА "Новости"

В финале Игр-2018 команда олимпийских атлетов из России победила сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами. После Игр премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам Олимпиады ключи от автомобилей. Позже Ковальчук сообщил, что продал BMW X5 за 7,1 млн рублей нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Артемию Панарину, а вырученные средства направит на благотворительность.

Выбранным человеком оказался 13-летний Яков Любченко, спасти жизнь которому может только полная замена сустава в ноге. За полученные деньги мальчику будет сделан специальный эндопротез, операция и необходимая реабилитация, которые вместе оцениваются в 2,7 млн рублей. В ответ на пожертвование Ковальчук получил в подарок детские рисунки и фирменные настенные часы фонда «Спаси жизнь» с девизом «Время добрых дел».

«Мы ехали дарить подарок и не ожидали, что сами уедем с подарками», — сказал Ковальчук по окончании встречи.

Решение продать автомобиль, подаренный за медали на ОИ-2018, также приняли фигуристка Екатерина Боброва и фристайлист Илья Буров.

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