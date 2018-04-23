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09:39 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» объявил о подписании контракта с тренером Светловым

ТАСС, 23 апреля. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» объявил о назначении Сергея Светлова на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один сезон, к исполнению обязанностей Светлов приступит 1 июля. Отмечается, что тренер сможет сам выбрать себе помощников.

«Адмирал» завершил регулярный чемпионат КХЛ на 11-м месте в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф турнира. По ходу сезона команда сменила четырех тренеров.

В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял Олег Леонтьев, контракт с которым рассчитан до 30 апреля. «ХК “Адмирал” благодарит наставника за самоотдачу, а также исключительные человеческие качества и профессионализм, — говорится в сообщении пресс-службы. — Олег Леонтьев возглавил команду в трудный период и за счет имеющихся ресурсов завершил сезон на высокой ноте. Желаем ему дальнейших карьерных успехов».

Светлов уже работал с «Адмиралом» с декабря 2013 года по май 2014. Также специалист возглавлял выступающие в КХЛ хабаровский «Амур», подмосковный «Атлант» и тольяттинскую «Ладу». В качестве хоккеиста Светлов побеждал на Олимпийских играх 1988 года.

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