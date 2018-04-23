«Адмирал» объявил о подписании контракта с тренером Светловым
ТАСС, 23 апреля. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» объявил о назначении Сергея Светлова на пост главного тренера. Об этом сообщает
ТАСС, 23 апреля. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» объявил о назначении Сергея Светлова на пост главного тренера. Об этом сообщает
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один сезон, к исполнению обязанностей Светлов приступит 1 июля. Отмечается, что тренер сможет сам выбрать себе помощников.
«Адмирал» завершил регулярный чемпионат КХЛ на 11-м месте в Восточной конференции и не смог выйти в
В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял Олег Леонтьев, контракт с которым рассчитан до 30 апреля. «ХК “Адмирал” благодарит наставника за самоотдачу, а также исключительные человеческие качества и профессионализм, — говорится в сообщении
Светлов уже работал с «Адмиралом» с декабря 2013 года по май 2014. Также специалист возглавлял выступающие в КХЛ хабаровский «Амур», подмосковный «Атлант» и тольяттинскую «Ладу». В качестве хоккеиста Светлов побеждал на Олимпийских играх 1988 года.