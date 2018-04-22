Сергей Федоров: Что будет с тренерским штабом ЦСКА? Рановато об этом говорить

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Игорь ЕРОНКО

из Казани

— Что не получилось у ЦСКА в пятом матче?

— Мне бы хотелось привести слова главного тренера Игоря Никитина о том, что это был «лучший матч в серии». Согласен с ним. Это финал плей-офф, встречаются лучшие команды. Можно вдаваться в тактику, в какие-то еще моменты, но финал вышел зрелищным. Наша команда приобрела очень много опыта. Мы прошли на пути к финальной серии много хороших соперников и проиграли достойно, причем очень организованной команде. Победил сильнейший.

— Есть информация о том, что будет с тренерским штабом и некоторыми игроками ЦСКА с истекающими контрактами на будущий сезон?

— Рановато об этом говорить. Есть определенные моменты, которые должны случиться, но после заключительной игры сразу сложно что-то комментировать.

— Что вы сказали Зинэтуле Билялетдинову?

— Поздравил. А вот то, что сказал ему на ушко, комментировать не буду. Но я очень рад за него и весь тренерский штаб «Ак Барса».

— Согласны с мнением, что ЦСКА в пятой игре преобразился и выглядел совсем иначе, чем в прошлых матчах?

— Ребята вышли играть. Это самое главное. Для нас было важно выйти играть, а не умирать. Ребята сделали все, чтобы вернуть серию в Москву. Сложно кого-то упрекнуть в недостаточном желании или самоотдаче. В финале Кубка Гагарина этого и быть не может быть. Очень рад за наш новый коллектив. А он наполовину новый. Тренерский штаб тоже наполовину новый. Я очень рад, что все эти люди нашли «химиию». Мы не просто так попали в финал, а благодаря сплочению, пониманию друг друга, каждодневной работе. Игроки и тренеры были единым целым.

— Если бы ЦСКА в таком ключе провел всю серию, то результат мог быть другим?

— Если бы да кабы, то, наверное, да. Но этого не случилось. Опыт — дело наживное. Мы используем полученные знания в правильном направлении. Закрепим этот опыт в самом хорошем смысле слова. Я рад за ребят, особенно молодых. Сильнейший победил, но для нас это все равно праздник.

— Два года назад в финале ЦСКА был ближе к победе, чем сейчас.

— Хорошо.

— Вы стали первым русским, получившим звание самого ценного игрока плей-офф в НХЛ, сегодня нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо стал первым иностранцем, которому эта награда досталась в КХЛ.

— Молодец. Поздравляю его. С такими габаритами стать лучшим игроком очень нелегко. Это почетно и очень сложно. Азеведо — большая часть «Ак Барса».

— Он в детстве болел за «Детройт», а любимым игроком считал вашего партнера Стива Айзермана. Он чем-то похож на него?