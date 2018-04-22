Сергей Федоров: Что будет с тренерским штабом ЦСКА? Рановато об этом говорить
Член наблюдательного совета ЦСКА, известный в прошлом хоккеист сборной России высказал свое мнение о причинах победы «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина.
Член наблюдательного совета ЦСКА, известный в прошлом хоккеист сборной России высказал свое мнение о причинах победы «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина.
Игорь ЕРОНКО
из Казани
— Что не получилось у ЦСКА в пятом матче?
— Мне бы хотелось привести слова главного тренера Игоря Никитина о том, что это был «лучший матч в серии». Согласен с ним. Это финал
— Есть информация о том, что будет с тренерским штабом и некоторыми игроками ЦСКА с истекающими контрактами на будущий сезон?
— Рановато об этом говорить. Есть определенные моменты, которые должны случиться, но после заключительной игры сразу сложно
— Что вы сказали Зинэтуле Билялетдинову?
— Поздравил. А вот то, что сказал ему на ушко, комментировать не буду. Но я очень рад за него и весь тренерский штаб «Ак Барса».
— Согласны с мнением, что ЦСКА в пятой игре преобразился и выглядел совсем иначе, чем в прошлых матчах?
— Ребята вышли играть. Это самое главное. Для нас было важно выйти играть, а не умирать. Ребята сделали все, чтобы вернуть серию в Москву. Сложно
— Если бы ЦСКА в таком ключе провел всю серию, то результат мог быть другим?
— Если бы да кабы, то, наверное, да. Но этого не случилось. Опыт — дело наживное. Мы используем полученные знания в правильном направлении. Закрепим этот опыт в самом хорошем смысле слова. Я рад за ребят, особенно молодых. Сильнейший победил, но для нас это все равно праздник.
— Два года назад в финале ЦСКА был ближе к победе, чем сейчас.
— Хорошо.
— Вы стали первым русским, получившим звание самого ценного игрока
— Молодец. Поздравляю его. С такими габаритами стать лучшим игроком очень нелегко. Это почетно и очень сложно. Азеведо — большая часть «Ак Барса».
— Он в детстве болел за «Детройт», а любимым игроком считал вашего партнера Стива Айзермана. Он
— Насчет того, похож Азеведо
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Ларс Юханссон 58:45
|1-й период
|Владимир Жарков
|01:35
|17:52
|Альберт Яруллин
|2-й период
|25:11
|Альберт Яруллин
|34:31
|Альберт Яруллин
|Михаил Пашнин
|39:26
|3-й период
|41:06
|Роб Клинкхаммер (В. Токранов, А. Ландер)
|Овертайм
|Михаил Григоренко
|60:00
|6
|Штрафное время
|24
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)