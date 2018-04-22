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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Федоров: Что будет с тренерским штабом ЦСКА? Рановато об этом говорить

Член наблюдательного совета ЦСКА, известный в прошлом хоккеист сборной России высказал свое мнение о причинах победы «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина.

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Игорь ЕРОНКО
из Казани

— Что не получилось у ЦСКА в пятом матче?

— Мне бы хотелось привести слова главного тренера Игоря Никитина о том, что это был «лучший матч в серии». Согласен с ним. Это финал плей-офф, встречаются лучшие команды. Можно вдаваться в тактику, в какие-то еще моменты, но финал вышел зрелищным. Наша команда приобрела очень много опыта. Мы прошли на пути к финальной серии много хороших соперников и проиграли достойно, причем очень организованной команде. Победил сильнейший.

— Есть информация о том, что будет с тренерским штабом и некоторыми игроками ЦСКА с истекающими контрактами на будущий сезон?

— Рановато об этом говорить. Есть определенные моменты, которые должны случиться, но после заключительной игры сразу сложно что-то комментировать.

— Что вы сказали Зинэтуле Билялетдинову?

— Поздравил. А вот то, что сказал ему на ушко, комментировать не буду. Но я очень рад за него и весь тренерский штаб «Ак Барса».

— Согласны с мнением, что ЦСКА в пятой игре преобразился и выглядел совсем иначе, чем в прошлых матчах?

— Ребята вышли играть. Это самое главное. Для нас было важно выйти играть, а не умирать. Ребята сделали все, чтобы вернуть серию в Москву. Сложно кого-то упрекнуть в недостаточном желании или самоотдаче. В финале Кубка Гагарина этого и быть не может быть. Очень рад за наш новый коллектив. А он наполовину новый. Тренерский штаб тоже наполовину новый. Я очень рад, что все эти люди нашли «химиию». Мы не просто так попали в финал, а благодаря сплочению, пониманию друг друга, каждодневной работе. Игроки и тренеры были единым целым.

— Если бы ЦСКА в таком ключе провел всю серию, то результат мог быть другим?

— Если бы да кабы, то, наверное, да. Но этого не случилось. Опыт — дело наживное. Мы используем полученные знания в правильном направлении. Закрепим этот опыт в самом хорошем смысле слова. Я рад за ребят, особенно молодых. Сильнейший победил, но для нас это все равно праздник.

— Два года назад в финале ЦСКА был ближе к победе, чем сейчас.

— Хорошо.

— Вы стали первым русским, получившим звание самого ценного игрока плей-офф в НХЛ, сегодня нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо стал первым иностранцем, которому эта награда досталась в КХЛ.

— Молодец. Поздравляю его. С такими габаритами стать лучшим игроком очень нелегко. Это почетно и очень сложно. Азеведо — большая часть «Ак Барса».

— Он в детстве болел за «Детройт», а любимым игроком считал вашего партнера Стива Айзермана. Он чем-то похож на него?

— Насчет того, похож Азеведо чем-то на Айзермана судить вам. Но Джастин — кубковый игрок, хоккеист больших событий. В этом сомнений у меня нет.

Ак Барс 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
ЦСКА
22.04.2018, 17:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Ларс Юханссон 58:45
1-й период
Владимир Жарков 01:35
17:52 Альберт Яруллин
2-й период
25:11 Альберт Яруллин
34:31 Альберт Яруллин
Михаил Пашнин 39:26
3-й период
41:06 Роб Клинкхаммер (В. Токранов, А. Ландер)
Овертайм
Михаил Григоренко 60:00
Статистика
6 Штрафное время 24
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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ЦСКА
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КХЛ
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