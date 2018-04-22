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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Никитин: Пятый матч стал для ЦСКА лучшим в финале

Главный тренер ЦСКА подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда в пяти матчах проиграла «Ак Барсу».

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Игорь ЕРОНКО
из Казани

— Что не получилось в финале у ЦСКА?

— Сегодня ребята провели хороший матч. Не смогли мы подстроиться под «Ак Барс». Когда это удалось сделать, то уже было поздно.

Удача оказалась не на нашей стороне. Это отсутствие опыта таких матчей, игры на результат. Его мы получили сполна.

— Значит, все дело в опыте?

— Не обрисуешь и не расскажешь эту сказку. Через нее нужно пройти. Финал — это праздник. Ребята сейчас через это прошли.

— ЦСКА в пятом матче владел преимуществом, казалось, гол назревал.

— Здесь можно говорить все, что угодно, но ведь не забили. Хотя сегодня ребята сыграли, может быть, даже лучший матч в серии.

— В какой степени поражение можно списать на болезни и травмы?

— Списывать все это можно. Но с другой стороны, у нас был шанс победить с такими проблемами. Мы бились с «Ак Барсом» на равных. Нам не хватило нюансов. Сейчас сразу с пылу-жару тяжело рассуждать.

— В серии у вашей команды совершенно не шло большинство.

— Мы играли против хорошей команды. Я не скажу, что наши ребята плохо действовали в большинстве. Моменты у нас были. Их только надо реализовывать. Здесь можно много об этом рассказывать. Но не получилось, и это тоже одна из причин нашего поражения.

— Проиграли серию по делу?

— Мы всегда уважаем нашего соперника, тем более я хорошо знаю и Зинэтулу Билялетдинова, и весь тренерский штаб «Ак Барса». Все это заслуженно.

— Он ничем новым не удивил?

— Мне, честно говоря, иногда было неудобно, как с ним разговаривали на пресс-конференциях. Ладно, со мной еще так. А вот Билялетдинов — заслуженный человек, все доказавший своими результатами.

— Два года назад разочарование от поражения было большим?

— Какая разница, в каком матче проигрывать — пятом или седьмом.

Ак Барс 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
ЦСКА
22.04.2018, 17:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Ларс Юханссон 58:45
1-й период
Владимир Жарков 01:35
17:52 Альберт Яруллин
2-й период
25:11 Альберт Яруллин
34:31 Альберт Яруллин
Михаил Пашнин 39:26
3-й период
41:06 Роб Клинкхаммер (В. Токранов, А. Ландер)
Овертайм
Михаил Григоренко 60:00
Статистика
6 Штрафное время 24
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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