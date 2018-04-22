Игорь Никитин: Пятый матч стал для ЦСКА лучшим в финале

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Игорь ЕРОНКО

из Казани

— Что не получилось в финале у ЦСКА?

— Сегодня ребята провели хороший матч. Не смогли мы подстроиться под «Ак Барс». Когда это удалось сделать, то уже было поздно.

Удача оказалась не на нашей стороне. Это отсутствие опыта таких матчей, игры на результат. Его мы получили сполна.

— Значит, все дело в опыте?

— Не обрисуешь и не расскажешь эту сказку. Через нее нужно пройти. Финал — это праздник. Ребята сейчас через это прошли.

— ЦСКА в пятом матче владел преимуществом, казалось, гол назревал.

— Здесь можно говорить все, что угодно, но ведь не забили. Хотя сегодня ребята сыграли, может быть, даже лучший матч в серии.

— В какой степени поражение можно списать на болезни и травмы?

— Списывать все это можно. Но с другой стороны, у нас был шанс победить с такими проблемами. Мы бились с «Ак Барсом» на равных. Нам не хватило нюансов. Сейчас сразу с пылу-жару тяжело рассуждать.

— В серии у вашей команды совершенно не шло большинство.

— Мы играли против хорошей команды. Я не скажу, что наши ребята плохо действовали в большинстве. Моменты у нас были. Их только надо реализовывать. Здесь можно много об этом рассказывать. Но не получилось, и это тоже одна из причин нашего поражения.

— Проиграли серию по делу?

— Мы всегда уважаем нашего соперника, тем более я хорошо знаю и Зинэтулу Билялетдинова, и весь тренерский штаб «Ак Барса». Все это заслуженно.

— Он ничем новым не удивил?

— Мне, честно говоря, иногда было неудобно, как с ним разговаривали на пресс-конференциях. Ладно, со мной еще так. А вот Билялетдинов — заслуженный человек, все доказавший своими результатами.

— Два года назад разочарование от поражения было большим?