«Ак Барс» — чемпион! И это заслуженно

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Игорь ЕРОНКО

из Казани

На этот раз обошлось без эксцессов. В самолет пустили. Хотя посадка началась даже позже, чем закрылась перед первым матчем. Там, конечно же, были знакомые лица.

Долетели быстро. Вышел из аэропорта и сразу не пожалел, что тепло оделся. На улице был какой-то ад для конца-то апреля. Когда садился в такси, а мы ехали с коллегами, сам себя по сути спросил: «Что такое с погодой?».

— Плачет по ЦСКА, — не растерялся таксист, решивший, что мы болельщики армейцев. Видимо, потому что ехали на «Татнефть-Арену». И начал нас стебать.

Все быстро выяснилось, и он рассказал, что подвозил одного фаната на первый матч. Тот тоже сразу по прилету с утра отправился к арене — билеты выкупать. После второй встречи этот таксист даже отправил тому фанату СМС «негативного содержания». Он еще по дороге все вспоминал, как комментируют финал по телевидению. Не слышал — ничего сказать не могу. Утверждает, что в эфире постоянно рассказывали, какой ЦСКА крутой. Но три из четырех матчей армейцы почему-то проиграли. И по делу проиграли.

Казанцы были интереснее, играли хитрее, острее в завершающей стадии. Но все это неожиданно изменилось в пятой встрече. Когда отступать было некуда.

Капризов переместился к Григоренко и Попову. В состав вернулся Окулов, воссоединившийся с Кузьменко и Окуловым. Причем эти ребята начали выходить в большинстве. И, конечно же, Андрей с Константином сразу пошли гонять излюбленный «отдал — открылся». Окраска сразу изменилась. Мало того, нападающие наконец-то начали обострять, были заряжены на обыгрыш «один в один». Скотт продемонстрировал навыки «in and out», красиво обойдя, кажется, Яруллина. Даже Андронов продемонстрировал умение выдержать паузу. Я уж о других не говорю.

К месту вспомнил, кстати, что сборная России в последний раз выигрывала юниорский чемпионат мира, а было это в 2007 году, когда за нее играли Андронов, Петров и Токранов. Перевес вроде бы у ЦСКА, зато Токранов был капитаном. В «Ак Барсе» над Василием подшучивают. Говорят, что он легенда клуба с уймой титулов. Если б еще не ломался с диким постоянством. Сборной России на челябинском ЮЧМ в четвертьфинале светят американцы. И это ничего хорошего ей не сулит. Совсем ничего.

Вернемся, впрочем, к главному событию. За Евротуром, к слову, тут никто не следит. Он всем параллелен. Так вот, серьезно — это был ЦСКА с человеческим лицом. Еще бы Шумакова вернуть. Который, впрочем, в Казань не приехал. И Ожиганова. В большинство вместо Марченко.

В общем — активные защитники, постоянно обостряющие. Нацеленные на нестандартные действия нападающие. Входы в зону с контролем шайбы. Короткие передачи. И большинство по крайней мере внятное. Где ж вы раньше-то были?

Во втором перерыве в Казани пошел снег. Я предположил, что раз такое дело — либо Батыршин забьет, либо ЦСКА большинство реализует. Из последних 35 попыток армейцы реализовали лишь одну. А так кубки не выигрывают. И что бы там ни говорил мне Никитин про статистику Плэтта, толку от нее, если розыгрыш лишнего мертвее некуда.

Никитин по сути признал, что голые терпение и пахота на этом уровне несостоятельны. Хорошо хоть, что признал. Правда, сделал это, когда уже было поздно.

В концовке все чаще играла исполненная женами хоккеистов «Ак Барса» песня «Все зависит от нас самих». А абсолютно верным посылом, но нельзя не признать, что ЦСКА казанцам помог. Своей упертостью. И глупостью. Гарипова так просто не возьмешь. Мне рассказывали про его статистику отраженных первых бросков. Она очень крутая. Эмиль MVP, хотя и Азеведо достоин.