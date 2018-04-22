Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Ак Барс» — чемпион! И это заслуженно
«Ак Барс» обыграл в пятом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА (1:0) и в третий раз в истории стал победителем
«Ак Барс» обыграл в пятом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА (1:0) и в третий раз в истории стал победителем
Игорь ЕРОНКО
из Казани
На этот раз обошлось без эксцессов. В самолет пустили. Хотя посадка началась даже позже, чем закрылась перед первым матчем. Там, конечно же, были знакомые лица.
Долетели быстро. Вышел из аэропорта и сразу не пожалел, что тепло оделся. На улице был
— Плачет по ЦСКА, — не растерялся таксист, решивший, что мы болельщики армейцев. Видимо, потому что ехали на «Татнефть-Арену». И начал нас стебать.
Все быстро выяснилось, и он рассказал, что подвозил одного фаната на первый матч. Тот тоже сразу по прилету с утра отправился к арене — билеты выкупать. После второй встречи этот таксист даже отправил тому фанату СМС «негативного содержания». Он еще по дороге все вспоминал, как комментируют финал по телевидению. Не слышал — ничего сказать не могу. Утверждает, что в эфире постоянно рассказывали, какой ЦСКА крутой. Но три из четырех матчей армейцы
Капризов переместился к Григоренко и Попову. В состав вернулся Окулов, воссоединившийся с Кузьменко и Окуловым. Причем эти ребята начали выходить в большинстве. И, конечно же, Андрей с Константином сразу пошли гонять излюбленный «отдал — открылся». Окраска сразу изменилась. Мало того, нападающие
К месту вспомнил, кстати, что сборная России в последний раз выигрывала юниорский чемпионат мира, а было это в 2007 году, когда за нее играли Андронов, Петров и Токранов. Перевес вроде бы у ЦСКА, зато Токранов был капитаном. В «Ак Барсе» над Василием подшучивают. Говорят, что он легенда клуба с уймой титулов. Если б еще не ломался с диким постоянством. Сборной России на челябинском ЮЧМ в четвертьфинале светят американцы. И это ничего хорошего ей не сулит. Совсем ничего.
Вернемся, впрочем, к главному событию. За Евротуром, к слову, тут никто не следит. Он всем параллелен. Так вот, серьезно — это был ЦСКА с человеческим лицом. Еще бы Шумакова вернуть. Который, впрочем, в Казань не приехал. И Ожиганова. В большинство вместо Марченко.
В общем — активные защитники, постоянно обостряющие. Нацеленные на нестандартные действия нападающие. Входы в зону с контролем шайбы. Короткие передачи. И большинство по крайней мере внятное. Где ж вы
Во втором перерыве в Казани пошел снег. Я предположил, что раз такое дело — либо Батыршин забьет, либо ЦСКА большинство реализует. Из последних 35 попыток армейцы реализовали лишь одну. А так кубки не выигрывают. И что бы там ни говорил мне Никитин про статистику Плэтта, толку от нее, если розыгрыш лишнего мертвее некуда.
Никитин по сути признал, что голые терпение и пахота на этом уровне несостоятельны. Хорошо хоть, что признал. Правда, сделал это, когда уже было поздно.
В концовке все чаще играла исполненная женами хоккеистов «Ак Барса» песня «Все зависит от нас самих». А абсолютно верным посылом, но нельзя не признать, что ЦСКА казанцам помог. Своей упертостью. И глупостью. Гарипова так просто не возьмешь. Мне рассказывали про его статистику отраженных первых бросков. Она очень крутая. Эмиль MVP, хотя и Азеведо достоин.
«Ак Барс» — трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Первый пока такой. А у Зарипова собрался целый сервиз из пяти «чашек». После той пренеприятнейшей истории — лучше вознаграждения и не придумаешь.
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Ларс Юханссон 58:45
|1-й период
|Владимир Жарков
|01:35
|17:52
|Альберт Яруллин
|2-й период
|25:11
|Альберт Яруллин
|34:31
|Альберт Яруллин
|Михаил Пашнин
|39:26
|3-й период
|41:06
|Роб Клинкхаммер (В. Токранов, А. Ландер)
|Овертайм
|Михаил Григоренко
|60:00
|6
|Штрафное время
|24
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)