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19:25 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный клуб «Ак Барс» в рекордный третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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19
фотографий
19
фотографий

Единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер на 42-й минуте матча. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу казанского клуба.

Первые две встречи финального противостояния прошли в Казани и завершились победой «Ак Барса» с одинаковым счетом — 2:1. Две следующее игры состоялись в Москве, одну из них выиграл ЦСКА (3:2 ОТ), другую — «Ак Барс» (3:1).

«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории, что является рекордом турнира. Ранее казанцы становились обладателями трофея в 2009-м, победив в финальной серии ярославский «Локомотив» (4−3), а также в 2010-м, обыграв ХК «МВД» (4−3).

По два раза обладателями Кубка Гагарина, который проводится с 2009 года, становились московское «Динамо» (2012, 2013), магнитогорский «Металлург» (2014, 2016) и санкт-петербургский СКА (2015, 2017).

Кроме того, «Ак Барс» в пятый раз в истории завоевал титул чемпиона России по хоккею, ранее клуб из Казани выигрывал национальное первенство в 1998, 2006, 2009 и 2010 году. ЦСКА во второй раз в истории выиграл серебряные медали чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России стал СКА.

Билялетдинов повторил рекорд Знарка

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в карьере, он возглавлял казанский клуб с 2004 по 2011 год, после чего был назначен главным тренером сборной России по хоккею. Во главе национальной команды Билялетдинов выиграл чемпионат мира 2012 года и дошел до ¼ финала Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сезоне-2014/15 специалист вернулся в «Ак Барс».

Ранее единственным главным тренером, трижды приводившим команды к победе в Кубке Гагарина, был Олег Знарок. Дважды под его руководством победу в турнире одерживало московское «Динамо» и один раз — СКА. При этом Билялетдинов стал первым специалистом в истории КХЛ, кому удалось трижды выиграть главный трофей с одной командой. Два раза становился обладателем Кубка Гагарина в статусе главного тренера Вячеслав Быков («Салават Юлаев» — 2011 год, СКА — 2015 год).

Ак Барс 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
ЦСКА
22.04.2018, 17:00 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Ларс Юханссон 58:45
1-й период
Владимир Жарков 01:35
17:52 Альберт Яруллин
2-й период
25:11 Альберт Яруллин
34:31 Альберт Яруллин
Михаил Пашнин 39:26
3-й период
41:06 Роб Клинкхаммер (В. Токранов, А. Ландер)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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