Хоккейный клуб «Ак Барс» в рекордный третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер на 42-й минуте матча. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу казанского клуба.

Первые две встречи финального противостояния прошли в Казани и завершились победой «Ак Барса» с одинаковым счетом — 2:1. Две следующее игры состоялись в Москве, одну из них выиграл ЦСКА (3:2 ОТ), другую — «Ак Барс» (3:1).

«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории, что является рекордом турнира. Ранее казанцы становились обладателями трофея в 2009-м, победив в финальной серии ярославский «Локомотив» (4−3), а также в 2010-м, обыграв ХК «МВД» (4−3).

По два раза обладателями Кубка Гагарина, который проводится с 2009 года, становились московское «Динамо» (2012, 2013), магнитогорский «Металлург» (2014, 2016) и санкт-петербургский СКА (2015, 2017).

Кроме того, «Ак Барс» в пятый раз в истории завоевал титул чемпиона России по хоккею, ранее клуб из Казани выигрывал национальное первенство в 1998, 2006, 2009 и 2010 году. ЦСКА во второй раз в истории выиграл серебряные медали чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России стал СКА.

Билялетдинов повторил рекорд Знарка

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в карьере, он возглавлял казанский клуб с 2004 по 2011 год, после чего был назначен главным тренером сборной России по хоккею. Во главе национальной команды Билялетдинов выиграл чемпионат мира 2012 года и дошел до ¼ финала Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сезоне-2014/15 специалист вернулся в «Ак Барс».