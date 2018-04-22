Хоккейный клуб «Ак Барс» в рекордный третий раз стал обладателем Кубка Гагарина
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в пятом матче финальной серии
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в пятом матче финальной серии
Единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер на 42-й минуте матча. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу казанского клуба.
Первые две встречи финального противостояния прошли в Казани и завершились победой «Ак Барса» с одинаковым счетом — 2:1. Две следующее игры состоялись в Москве, одну из них выиграл ЦСКА (3:2 ОТ), другую — «Ак Барс» (3:1).
По два раза обладателями Кубка Гагарина, который проводится с 2009 года, становились московское «Динамо» (2012, 2013), магнитогорский «Металлург» (2014, 2016) и
Кроме того, «Ак Барс» в пятый раз в истории завоевал титул чемпиона России по хоккею, ранее клуб из Казани выигрывал национальное первенство в 1998, 2006, 2009 и 2010 году. ЦСКА во второй раз в истории выиграл серебряные медали чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России стал СКА.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в карьере, он возглавлял казанский клуб с 2004 по 2011 год, после чего был назначен главным тренером сборной России по хоккею. Во главе национальной команды Билялетдинов выиграл чемпионат мира 2012 года и дошел до ¼ финала Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сезоне-2014/15 специалист вернулся в «Ак Барс».
Ранее единственным главным тренером, трижды приводившим команды к победе в Кубке Гагарина, был Олег Знарок. Дважды под его руководством победу в турнире одерживало московское «Динамо» и один раз — СКА. При этом Билялетдинов стал первым специалистом в истории КХЛ, кому удалось трижды выиграть главный трофей с одной командой. Два раза становился обладателем Кубка Гагарина в статусе главного тренера Вячеслав Быков («Салават Юлаев» — 2011 год, СКА — 2015 год).
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Ларс Юханссон 58:45
|1-й период
|Владимир Жарков
|01:35
|17:52
|Альберт Яруллин
|2-й период
|25:11
|Альберт Яруллин
|34:31
|Альберт Яруллин
|Михаил Пашнин
|39:26
|3-й период
|41:06
|Роб Клинкхаммер (В. Токранов, А. Ландер)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)