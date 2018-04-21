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16:39 (мск), источник: Р-Спорт

Новым главным тренером «Адмирала» стал Сергей Светлов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» стал Сергей Светлов, контракт со специалистом рассчитан на один сезон, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба из Владивостока Сергей Сошников.

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» в текущем сезоне КХЛ занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. В январе исполняющим обязанности главного тренера владивостокской команды был назначен Олег Леонтьев. Светлов ранее уже возглавлял «Адмирал» в 2013—2014 годах.

«Главным тренером “Адмирала” стал Сергей Светлов, контракт рассчитан на сезон. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко согласовал Сергея Светлова на позицию главного тренера нашей команды. С его возвращением и болельщики, и правительство края однозначно связывают большие надежды. У Сергея Александровича был хороший сезон (в “Адмирале”). Перемены, которые произошли в нашем клубе, должны привести к хорошим спортивным результатам», — сказал Сошников по телефону.

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