Новым главным тренером «Адмирала» стал Сергей Светлов

«Адмирал» в текущем сезоне КХЛ занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. В январе исполняющим обязанности главного тренера владивостокской команды был назначен Олег Леонтьев. Светлов ранее уже возглавлял «Адмирал» в 2013—2014 годах.

«Главным тренером “Адмирала” стал Сергей Светлов, контракт рассчитан на сезон. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко согласовал Сергея Светлова на позицию главного тренера нашей команды. С его возвращением и болельщики, и правительство края однозначно связывают большие надежды. У Сергея Александровича был хороший сезон (в “Адмирале”). Перемены, которые произошли в нашем клубе, должны привести к хорошим спортивным результатам», — сказал Сошников по телефону.