Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Никитин сделал из ЦСКА казарму

Источник: РИА "Новости"

Нас приучили, что эталон закрытости в нашем хоккее — это «Ак Барс». Застёгнутыми на все пуговицы казанцы предстают как на льду, так и на медийном поле. Да только всё познаётся в сравнении. Казанская пресс-служба спокойно выкладывает видео из раздевалки, а Зинэтула Билялетдинов пусть и не поёт соловьём в интервью, хотя бы не мешает своим лидерам. Те, кто нуждаются в творческой свободе — получают её сполна.

Если на старте плей-офф к Билялетдинову были вопросы по поводу отсутствия в составе Даниса Зарипова, то со временем наставник казанцев понял: держать такого мастера под рукой и не использовать его — преступно. Или посмотрите на тройку легионеров? В рамках разумного Секачу, Азеведу и Ландеру позволяется всё, лишь бы был результат. Весёлым хоккей «Ак Барса», конечно, не назовёшь, но сбалансированным — точно. А главное, что казанцы вдруг предстали командой с человеческим лицом. И в этом им сильно помог соперник.

ЦСКА переплюнул не только «Ак Барс», но и самого себя времён Дмитрия Квартальнова. Вылет от «Локомотива» уже во втором раунде связывали с прямолинейным стилем бывшего наставника, а также с казарменной атмосферой, установленной в команде. Москвичи были настолько зажаты, что боялись сделать шаг в сторону. Изменилось ли что-то за год? Нет, и в некотором роде даже усугубилось. И то, что ЦСКА Никитина прошёл на два раунда дальше, чем ЦСКА Квартальнова, это не отменяет.

«Такая же команда по стилю. Она играет, как и при Квартальнове. Видимо, нравится такой стиль», — подтвердил ощущения Рафаэль Батыршин, отвечая на вопрос о сходстве двух ЦСКА. Да только что позволено Юпитеру — не позволено быку. ЦСКА последних лет играл в тот хоккей, который диктовал состав. Или наоборот — неважно. Главное, что все были на своих местах. Квартальнов чётко понимал, какие игроки ему нужны и как они будут побеждать. Полная синхронизация исполнителей с тренерскими идеями. Про Никитина такого не скажешь.

Можно по-разному относиться к прямолинейному стилю ЦСКА. В конце концов, это чистая вкусовщина. Да только когда в такой хоккей играют Телегин, Андронов, Мамин, Жарков и Петров со Светлаковым — это не вызывает вопросов. Каждый делает ровно то, что умеет. Но ведь нынешний ЦСКА по подбору игроков — вполне творческая команда, где в теории можно создать два-три созидательных звена, которые будут играть, а не мучиться на льду. Да только всё это исключительно на бумаге. Кажется, что какой состав ни набери, в конце концов «армейцы» всё равно вернутся к базовым настройкам.

ЦСКА дошёл до финала. Отлично. Но кто из игроков команды прибавил за минувший сезон? Шумаков? Шалунов? Капризов? Лидеры москвичей показали примерно те же цифры, что и в своих предыдущих клубах. Они, в лучшем случае, остались при своих. Хотя тот же Капризов, кажется, порой забивает не благодаря системе Никитина, а вопреки. Про других «армейцев» говорить даже неудобно. Любимов вернулся из НХЛ и растворился. Кузьменко хватается за каждый шанс, но их ему дают крайне мало. Окулов из кандидата в сборную и одного из самых ярких игроков страны превратился в рядового запасного. Ожиганов, которому была прямая дорога в НХЛ, по необъяснимым причинам полсезона просидел на лавке.

Вы скажите, что игроки сами виноваты в том, что остановились в развитии и не прогрессируют. В отдельно взятых случаях это может быть так, но когда наблюдается такой массовый регресс, как в нынешнем ЦСКА, это зона ответственности тренера. Никитин заточен на результат любой ценой, а не на развитие игроков. А его система, которая на поверку оказалась ничем не лучше билялетдиновской, на корню убивает всякое творчество. В финале Никитин работает отбойным молотком, хотя имеет в своём расположении ювелирные инструменты на любой вкус.

Давайте будем честными. За этот сезон Никитин не раскрыл ни одного молодого игрока. Одну из позиций «лимитчика» занимал Капризов — игрок состоявшийся, который заявил о себе задолго до перехода в ЦСКА. В начале сезона к основе осторожно подпускали Никиту Макеева, однако вскоре молодого защитника спрятали обратно в чулан. В разгар сезона вернулся из-за океана его тёзка Попугаев, но он даже в молодёжную сборную пробиться не смог. Куда больше игроков, чьи карьеры Никитин если не загубил, то серьёзно подорвал. Кто теперь возьмётся за их реанимацию?

Даже если ЦСКА одумается и отпустит Окулова в межсезонье, то нет никакой гарантии, что это будет тот самый Окулов. Год на Ленинградском проспекте оказался для него потерянным. Пойди, верни себе былую уверенность. Игрок, который, кажется, не нужен в клубе никому кроме президента Игоря Есмантовича, сделал два шага назад, хотя мог спокойно творить в первом звене «Сибири». Когда руководство московского клуба говорит о том, что работает на благо российского хоккея, хочется приводить вот такие примеры. Сборная по вине ЦСКА потеряла как минимум одного кандидата.

Недавняя история вокруг Сергея Шумакова крайне показательна для сегодняшнего ЦСКА. После первого финального матча в Казани второй снайпер команды в «регулярке» просто пропал из состава. Был человек и не стало. Никитин крайне раздражённо отвечал на вопросы об одном из ведущих игроков своей команды, и только когда «Бизнес Онлайн» пролил свет на ситуацию, из всех щелей посыпались опровержения. Привели даже слова самого Шумакова, который якобы травмирован, хотя до этого ни о каком повреждении речи не шло.

В действительности Шумаков стал жертвой режима. Армейского режима, который Никитин насаждает в ЦСКА не первый год. Ещё когда главным тренером был Квартальнов, поговаривали, что закрученные до предела дисциплинарные гайки — это дело рук его помощника. Став главным, Никитин сначала убрал из команды своенравного Антона Бурдасова, а в разгар финала вывел из состава Шумакова, которого застал в отеле после отбоя. Не пьяным, как кто-то мог подумать, а просто нарушившим правила казармы.