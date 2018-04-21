Фетисов: Если это Знарок обиделся, он не прав

Источник: РИА "Новости"

— Я в пятницу с самого утра с двумя телефонами, со всего мира люди мне звонят, — улыбнулся Вячеслав Фетисов, начиная разговор. — Владимир Путин вот тоже поздравил. Вспоминали, как он меня в 2002 пригласил министром спорта поработать. Сам я только-только вернулся с Дальнего востока. Проводил там мастер-класс для детей, встречался с друзьями. И открыл во Владивостоке хоккейную академию, которую назвали в мою честь. Она построена на частные деньги моим другом. Такой вот подарок на юбилей.

Хоккей на Дальнем Востоке полюбился людям. Советская власть там хоккей не развивала. Но я был уверен, что наша игра там приживется. И несмотря на то, что КХЛ взяла курс на сокращение, там его надо сохранять и развивать. Этого требует современная геополитика. Нужно сделать все, чтобы «Адмирал» и «Амур» в лиге остались. Мне кстати сегодня звонили друзья по «Детройту». Они сейчас в Корее тренерами работают. Так что вектор развития хоккея четко просматривается.

О ПРОБЛЕМАХ «АДМИРАЛА»

«ВЛАДИВОСТОКУ НУЖЕН ВТОРОЙ МОГИЛЬНЫЙ»

— Хотя катавасия с «Адмиралом» меня заставляет сильно волноваться, — тут же добавляет Фетисов. — Я ведь четко понимал, что мы делаем, когда организовывал там клуб. И очень благодарен Саше Могильному и Александру Филиппенко, которые за три месяца сумели создать команду и запустить большую арену. А потом еще и первом же сезоне в плей-офф попасть.

А сейчас там кто-то решил порулить. Думая, что это игрушка, которая всем подвластна. Оказывается, нет. И клуб успешно угробили. Поэтому одна из целей поездки была — поддержать «Адмирал».

— Нет опасений, что «моряки» в следующем сезоне окажутся среди записных аутсайдеров?

— Прежде всего, надо найти людей, которые смогут все организовать. И которые понимают специфику дальневосточного хоккея. Второго Могильного и второго Филиппенко. Но самое главное — финансовая стабильность. Ведь мальчишки туда приехали, играют… И по нескольку месяцев зарплату не получают, хотя она не такая большая. А ведь игроки привезли туда свои семьи, жизнь обустраивают. И вдруг такая история! Конечно, им, полуголодным и так далее, становится не до результата. Клубу нужен менеджмент, который о хоккее знает не понаслышке. Не где-то о нем прочитал, а сам играл и добился каких-то успехов. Знаю, что желание развивать хоккей у губернатора края огромное. Но одного желания мало.

О ПЕРВОМ ДНЕ РОЖДЕНИЯ В СБОРНОЙ

«ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫСКОЧИЛ НА ЛЕД — СРАЗУ ГОЛ»

— Вообще последние 50 лет жизни… Фьить и пролетели, — признается Фетисов. — Но какая пенсия?! Похож я на пенсионера? В кругу друзей я вспомнил свой день рождения в 1977 году. Когда я первый раз отпраздновал его в большом хоккее. Я тогда впервые вышел на лед в составе сборной на чемпионате мира. Вместе с Александром Мальцевым и Виктором Шалимовым. У нас троих день рождения 20 апреля.

Я помню, как Гусев снял шлем. А наш тренер Борис Кулагин сказал мне: «Слава, ты выходишь в следующую смену». Это было в самом конце матча с финнами. И вот я выскакиваю на лед, Саша Мальцев отдает мне пас из-за ворот, я бросаю — гол!. Вот, блин, думаю, круто! 18 лет, первый выход на лед, сразу гол. Вот это жизнь! Потом мы еще канадцев два раза обыграли, им тогда как раз в чемпионатах разрешили участвовать. А в итоге мы умудрились занять только третье место. Со своей фантастической командой.

Какая пенсия?! Похож я на пенсионера?

Подобное поражение было у меня только в 1980-м. И знаете, чему эти поражения учат? Никогда нельзя недооценивать соперника. Сказать, что ты сильнее можно только после финальной сирены. Но это только одно. Главное — рассчитывать надо в первую очередь на себя.

О РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО СПОРТА

«РЕБЕНКУ ЛОМАЮТ ПСИХИКУ»

… Высказался Фетисов и о детском хоккее. В Подмосковье у него уже работает академия, которую ежедневно посещают 600 мальчишек и девчонок.

— У нас в стране детей с самого раннего возраста натаскивают на результат, — посетовал Фетисов. — Это ломает ребенку психику. Поэтому многие в 10−11 лет уже заканчивают с хоккеем. Или ему в восемь лет ставят шанс — «бесперспективный».

У нас же в академии совершенно другой подход и философия. Мы набрали в команду тренеров, которые понимают, что надо делать. И даже создали специальную программу для четырехлеток, которые первый год занимаются вообще без льда, а только готовятся к выходу на него. Многие наши тренеры успели поиграть за океаном. Они постоянно следят за всеми тенденциями в современном хоккее. А мы в свою очередь будет отправлять их на всевозможные симпозиумы.

Еще отмечу, что мы не дискредитируем детей по социальному признаку. То есть у нас дети из многодетных семей получают бесплатную экипировку и за обучение не платят. Потому что хоккей сейчас стал недоступен для мальчишек и девчонок из семей со скромным достатком. А это неправильно.

О ЗНАРКЕ И СБОРНОЙ РОССИИ

«МЫ БЫЛИ В 55 СЕКУНДАХ ОТ ПОЗОРА»

Конечно, Фетисову предложили высказаться и по поводу резких перемен в тренерском штабе сборной России.

— Не знаю, что там точно происходит, — признался Фетисов. — Слухи разные. Точно сам до конца не знаю. Но мне кажется, что если Знарок на что-то обиделся, то он не прав. Он сегодня один из самых высокооплачиваемых тренеров в мире. И он для подготовки команды получил возможности, которых больше ни у одного специалиста в мире нет. Поэтому, если конфликт идет с его стороны, то он не прав! А если там что-то другое, то я просто не могу это комментировать. Потому что на самом деле не знаю, что произошло.

Если же говорить о победе на Олимпиаде, этот успех не должен нам сейчас вскружить голову и позволить расслабиться. На самом деле мы были в 55 секундах от позора. Такого, от которого потом не отмылись бы никогда. Об этом тоже надо помнить. Что нас спас волшебник из «Красной Армии». Я за него бесконечно счастлив. Потому что и Никиту Гусева и Никиту Кучерова в мое время взяли в ЦСКА. Они тогда еще были маленькие, не по стандарту, но уже чудеса творили.

— Сейчас сборную на чемпионат мира повезет новый тренерский штаб. Что им пожелаете?

— Пусть набираются опыта. А мы посмотрим — есть ли у нас ребята с новым видением хоккея. Потому что советская школа всегда отличалась своей игрой. А вот у российского хоккея ее нет. Нет того, что в свое время восхищало весь мир. Или играем, как все. Или вообще никак не играем. Надеюсь, что как раз Воробьев, Гатиятулин и Кудашов принесут что-то новое в хоккей. Порадуют нас не только результатом, но и качеством игры. Буду болеть за них и переживать. И желать удачи.

— Что скажете об Александре Радулове и Илье Ковальчуке, которые судя по всему, отказались сыграть на ЧМ-2018?

— Они заслужили это право. Любой опытный игрок осознает меру ответственности перед командой. Если у тебя нет сил или со здоровьем не все в порядке… Ехать только из-за того, что у тебя есть имя, нельзя. Если ты понимаешь, что не будешь полезен сборной и отказываешься от турнира — это тоже поступок по большому счету. Хотя все «внутренние пироги» в сборной я до конца, опять же, не знаю.

О РАЗВИТИИ КХЛ

«КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ»

— Мы должны серьезно задуматься о том, как в ближайшие пять-десять лет конкурировать с НХЛ, — считает Фетисов. — Потому что как там быстро растут игроки, мы видим. Как у нас деградируют — тоже. Потому что уровень соревновательности разный. А выход улучшения ситуации простой — клубы должны получать финансирование в равных пропорциях из одного бюджета.

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Иначе получается, что в том же Хабаровске или Челябинске приходится продавать лучших игроков, чтобы остальным платить зарплату. Конечно, болельщики из этих регионов раздражены.

При равном подходе финансирования команд у нас появятся не только новые тренеры и менеджеры, но и игроки другого уровня. Я в это верю. Это должно стать стратегическим решением на ближайшее время. Современные условия нам это диктуют. И в НХЛ, и в европейских лигах, это так. Конкуренцию в лиге повысят только равные возможности.

О СОКРАЩЕНИИ ЛИГИ

«НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ С 10 КЛУБОВ»

— Вы высказывались о сокращении лиги, — начал свой вопрос мой коллега с телеканала «Матч». И Фетисов мгновенно напрягся:

— Я высказывал?! Красиво… То есть сейчас все болельщики сокращенных клубов на меня начнут наезжать. Красивая история. Но я объясню. Идея создания Евро-Азиатской хоккейной лиги родилась у меня в 2003 году. Я пришел в этим предложением к Президенту страны. А маркетингом этого проекта занимался Дмитрий Чернышенко, который десять лет спустя возглавил эту лигу. А заодно и «Матч ТВ», кстати. Владимир Путин проект одобрил.

Мы должны серьезно задуматься о том, как в ближайшие пять-десять лет конкурировать с НХЛ.

И вот тогда мы действительно исходили из другого. Я хотел сделать в лиге для начала минимальное число команд. Потому что уровень игры был просто безобразный. И была идея сконцентрировать лучших игроков в 10−12 клубах, чтобы начать прогресс. А потом потихоньку приглашать клубы, которые готовы к конкуренции. Так ведь и НХЛ развивалась, постепенно вырастая с шести клубов до 32-х. Постоянно прогрессируя и в качестве игры, и в зарабатывании денег.

Но я тогда занимался не только хоккеем. Появился Александр Медведев, у которого было свое видение. Владислав Третьяк в то время больше политические, а не спортивные решения принимал. И в итоге все пошло не так.

А сейчас сокращение лиги — очень болезненный процесс. Понять, по каким критериям клубы удаляют из элиты, людям тоже трудно. Но качество игры и сейчас поднимать надо.

О ВЫСТУПЛЕНИИ ЦСКА В КУБКЕ ГАГАРИНА

«НА СВОИ ДЕНЬГИ КУПИЛ РЕБЯТАМ ПЕРСТНИ»

— Я благодарен тому ЦСКА, в котором я вырос, — сказал Фетисов, когда его спросили о выступлении армейцев в финале. — С удовольствием слежу за ребятами, которые, как и я прошли армейскую школу. И которые играли в ЦСКА, когда я работал в клубе. У нас тогда, кстати, было минимальное финансирование. И мы понимали: чтобы бороться с олигархами, надо собирать молодых ребят. И строили команду на перспективу. Если бы все осталось, как было тогда, мы бы имели очень серьезный клуб сегодня. Но почти всех ребят, начиная с Гусева, выгнали. Теперь вот обратно собирают.

Сейчас в армейском клубе вновь много ребят, которым я лично вручал перстни за победу в Кубке Харламова. На свои деньги их тогда купил. Потому что понимал, как для них была важна та победа.