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23:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хоккей ЦСКА «Ак Барсу» — как слону дробина: Казань в шаге от Кубка Гагарина

В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА — 3:1. До победы в плей-офф казанцам осталось сделать всего один шаг.

Источник: РИА "Новости"

После такого длинного сезона и насыщенной недели со сборной, стартом юниорского чемпионата мира, перипетиями плей-офф НХЛ, не говоря уже о финале Кубка Гагарина, уже ни на что не обращаешь внимания ни на подходе к арене, ни на самой арене. Особенно если продираешься через московские пробки, добираясь в ЛДС из Парка легенд (вот где надо было финал проводить — арена легко заполнилась бы). Где свой юбилей праздновал Вячеслав Фетисов. По-прежнему игнорирующий матчи армейцев. Потому что: «Если тебя не уважают, то и ты не должен уважать».

И на вопрос о будущем обладателе Кубка Гагарина юбиляр ответил туманно. Мол, хочет, чтобы праздник для болельщиков ЦСКА, наступивший после победы над СКА, продолжался. Болельщики понятно. Но про команду он не сказал ровным счетом ничего. Только вспоминал про ребят из «Красной Армии», выигравших Кубок Харламова, которым он на свои деньги покупал чемпионские перстни. И которых в команде по-прежнему много. При этом сетовал, что Гусева и Кучерова умудрились промотать после его ухода. Ряд нынешних талантов тоже вполне могут промотать. Уходя в перебор по составу. Задвигая молодежь, вообще не получающую шансов. И совсем не жалуя игровичков.

Даже если молодежь не брать, Шумаков — яркий пример. Якобы получивший травму. И Ожиганов. И Окулов. И играющий от случая к случаю по 10 минут Кузьменко. Андрей за весь сезон, включая плей-офф, забил больше голов в большинстве, чем Плэтт и Телегин вместе взятые. Толком в нем не играя. А Шумаков — больше чем Плэтт, Телегин и Скотт вместе взятые. Но Игорь Никитин, «не гадая на кофейной гуще», продолжает выпускать в самом проблемном компоненте бригаду, которая реализации не то что не способствует — идет только во вред.

Но это еще полбеды. Хотя вернемся к тому, что ничего не замечаешь. Заходя, воткнулся в Любимова. Едва не прошел мимо. Потом опомнился.

— Какой будет счет? — спрашиваю Романа.

Он замотал головой, но сказал, что в «нашу, конечно, пользу». Я улыбнулся. Ну, а чего не улыбнуться. Если б не дурацкая потеря Охтамаа и штанга, спасшая Сорокина, мы бы уже прощались с ЦСКА.

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Они, конечно, старались. Очень старались сравнять счет в серии. И болельщики заготовили огромный баннер с автомобилем с сидящими в нем хоккеистами и указателем «Кубок Гагарина». Указатель указателем, но в сторону чашки еще свернуть надо. А это у армейцев никак не получается. Все ведь по-старому. Предельно примитивно в атаке. Предельно. Расчет только на вторые шансы. Вот только «Ак Барс» здорово зачищает пятак. И ему эти броски с любых углов и дистанций — как слону дробина. Чтоб по центру кого-то вывести, как-то туда вылезти — на это ЦСКА не способен. Не способен и все.

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Вы видели у ЦСКА хоть одну такую передачу, какую Азеведо отдал на Ландера? Хоть одну? То-то и оно. Какие могут быть вопросы? Навалом кубки уже давно не взять. Навалом большинство работать не будет. Навалом у вас за четыре матча шесть голов. Четвертую игру подряд уверенные грабли. Сверхуверенные грабли.

Запихать с мясом. Только так и больше никак. Много так не наиграешь. Вон, с мясом запихали в первом периоде. Мне с дистанции в 50 метров было видно, что Гарипов накрыл шайбу. Судьи не заметили. Благо есть просмотры — на такие вот случаи они необходимы.

«Ак Барс» забивал после обыгрыша один в один или тонкой передачи. Почувствуйте разницу.

1−3 в финале не отыгрываются. Может, армейцы и смогут серию слегка затянуть. Но не более того. «Ак Барс» тоже в основном бил и бегал. Но делал это изощреннее. Хитрее. Уж лучше б СКА в финал вышел.

Игорь ЕРОНКО из ЛДС ЦСКА.

ЦСКА 1:3
(0:1, 1:1, 0:1)
Ак Барс
20.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финал Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин 59:01 Эмиль Гарипов
1-й период
Никита Лямкин 05:34
Станислав Галиев 11:25
Артем Лукоянов 16:44
Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Лукоянов) 19:06
2-й период
Роб Клинкхаммер 22:10
Антон Ландер (Дж. Азеведо) 27:27
27:42 Андрей Светлаков (И. Телегин, А. Кузьменко)
29:11 Михаил Науменков
37:38 Михаил Григоренко
3-й период
Роб Клинкхаммер 41:40
49:42 Богдан Киселевич
Антон Ландер п.в. 59:14
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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