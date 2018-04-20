Хоккей ЦСКА «Ак Барсу» — как слону дробина: Казань в шаге от Кубка Гагарина
В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА — 3:1. До победы в
В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА — 3:1. До победы в
После такого длинного сезона и насыщенной недели со сборной, стартом юниорского чемпионата мира, перипетиями
И на вопрос о будущем обладателе Кубка Гагарина юбиляр ответил туманно. Мол, хочет, чтобы праздник для болельщиков ЦСКА, наступивший после победы над СКА, продолжался. Болельщики понятно. Но про команду он не сказал ровным счетом ничего. Только вспоминал про ребят из «Красной Армии», выигравших Кубок Харламова, которым он на свои деньги покупал чемпионские перстни. И которых в команде
Даже если молодежь не брать, Шумаков — яркий пример. Якобы получивший травму. И Ожиганов. И Окулов. И играющий от случая к случаю по 10 минут Кузьменко. Андрей за весь сезон, включая
Но это еще полбеды. Хотя вернемся к тому, что ничего не замечаешь. Заходя, воткнулся в Любимова. Едва не прошел мимо. Потом опомнился.
— Какой будет счет? — спрашиваю Романа.
Он замотал головой, но сказал, что в «нашу, конечно, пользу». Я улыбнулся. Ну, а чего не улыбнуться. Если б не дурацкая потеря Охтамаа и штанга, спасшая Сорокина, мы бы уже прощались с ЦСКА.
Они, конечно, старались. Очень старались сравнять счет в серии. И болельщики заготовили огромный баннер с автомобилем с сидящими в нем хоккеистами и указателем «Кубок Гагарина». Указатель указателем, но в сторону чашки еще свернуть надо. А это у армейцев никак не получается. Все ведь
Вы видели у ЦСКА хоть одну такую передачу, какую Азеведо отдал на Ландера? Хоть одну?
Запихать с мясом. Только так и больше никак. Много так не наиграешь. Вон, с мясом запихали в первом периоде. Мне с дистанции в 50 метров было видно, что Гарипов накрыл шайбу. Судьи не заметили. Благо есть просмотры — на такие вот случаи они необходимы.
«Ак Барс» забивал после обыгрыша один в один или тонкой передачи. Почувствуйте разницу.
1−3 в финале не отыгрываются. Может, армейцы и смогут серию слегка затянуть. Но не более того. «Ак Барс» тоже в основном бил и бегал. Но делал это изощреннее. Хитрее. Уж лучше б СКА в финал вышел.
Игорь ЕРОНКО из ЛДС ЦСКА.
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Сорокин 59:01
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Никита Лямкин
|05:34
|Станислав Галиев
|11:25
|Артем Лукоянов
|16:44
|Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Лукоянов)
|19:06
|2-й период
|Роб Клинкхаммер
|22:10
|Антон Ландер (Дж. Азеведо)
|27:27
|27:42
|Андрей Светлаков (И. Телегин, А. Кузьменко)
|29:11
|Михаил Науменков
|37:38
|Михаил Григоренко
|3-й период
|Роб Клинкхаммер
|41:40
|49:42
|Богдан Киселевич
|Антон Ландер
|п.в.
|59:14
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)