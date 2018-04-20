Третьяк: Реализация большинства подвела ЦСКА в четвертом матче с «Ак Барсом»

В пятницу «Ак Барс» победил в гостях ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса».

«Надежда умирает последней, у ЦСКА больше моментов было, но очень хорошо сыграл казанский вратарь, — сказал Третьяк. — Из пяти удалений не реализовать ни одного — это большой минус, дело было в реализации большинства: ЦСКА был быстрее, соперник фолил. Судейство было хорошим, нормальным, ничего не скажешь. “Ак Барс” — дисциплинированная, рабочая команда без звезд, там физически крепкие ребята с характером».