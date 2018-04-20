Третьяк: Реализация большинства подвела ЦСКА в четвертом матче с «Ак Барсом»
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Реализация большинства стала ключевым моментом в поражении московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Реализация большинства стала ключевым моментом в поражении московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии
В пятницу «Ак Барс» победил в гостях ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии
«Надежда умирает последней, у ЦСКА больше моментов было, но очень хорошо сыграл казанский вратарь, — сказал Третьяк. — Из пяти удалений не реализовать ни одного — это большой минус, дело было в реализации большинства: ЦСКА был быстрее, соперник фолил. Судейство было хорошим, нормальным, ничего не скажешь. “Ак Барс” — дисциплинированная, рабочая команда без звезд, там физически крепкие ребята с характером».
Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Сорокин 59:01
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Никита Лямкин
|05:34
|Станислав Галиев
|11:25
|Артем Лукоянов
|16:44
|Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Лукоянов)
|19:06
|2-й период
|Роб Клинкхаммер
|22:10
|Антон Ландер (Дж. Азеведо)
|27:27
|27:42
|Андрей Светлаков (И. Телегин, А. Кузьменко)
|29:11
|Михаил Науменков
|37:38
|Михаил Григоренко
|3-й период
|Роб Клинкхаммер
|41:40
|49:42
|Богдан Киселевич
|Антон Ландер
|п.в.
|59:14
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)