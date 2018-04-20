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00:28 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Реализация большинства подвела ЦСКА в четвертом матче с «Ак Барсом»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Реализация большинства стала ключевым моментом в поражении московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом». Такое мнение журналистам высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу «Ак Барс» победил в гостях ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса».

«Надежда умирает последней, у ЦСКА больше моментов было, но очень хорошо сыграл казанский вратарь, — сказал Третьяк. — Из пяти удалений не реализовать ни одного — это большой минус, дело было в реализации большинства: ЦСКА был быстрее, соперник фолил. Судейство было хорошим, нормальным, ничего не скажешь. “Ак Барс” — дисциплинированная, рабочая команда без звезд, там физически крепкие ребята с характером».

Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.

ЦСКА 1:3
(0:1, 1:1, 0:1)
Ак Барс
20.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финал Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин 59:01 Эмиль Гарипов
1-й период
Никита Лямкин 05:34
Станислав Галиев 11:25
Артем Лукоянов 16:44
Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Лукоянов) 19:06
2-й период
Роб Клинкхаммер 22:10
Антон Ландер (Дж. Азеведо) 27:27
27:42 Андрей Светлаков (И. Телегин, А. Кузьменко)
29:11 Михаил Науменков
37:38 Михаил Григоренко
3-й период
Роб Клинкхаммер 41:40
49:42 Богдан Киселевич
Антон Ландер п.в. 59:14
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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