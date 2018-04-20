«Ак Барс» выиграл в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил в гостях московский ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил в гостях московский ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии
В составе ЦСКА отличился Андрей Светлаков (27-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Джастин Азеведо (20) и Антон Ландер (28, 60).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.
«Ак Барс» четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем году «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии
ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории, до этого армейцы играли в решающей серии сезона-2015/16, где уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Сорокин 59:01
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Никита Лямкин
|05:34
|Станислав Галиев
|11:25
|Артем Лукоянов
|16:44
|Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Лукоянов)
|19:06
|2-й период
|Роб Клинкхаммер
|22:10
|Антон Ландер (Дж. Азеведо)
|27:27
|27:42
|Андрей Светлаков (И. Телегин, А. Кузьменко)
|29:11
|Михаил Науменков
|37:38
|Михаил Григоренко
|3-й период
|Роб Клинкхаммер
|41:40
|49:42
|Богдан Киселевич
|Антон Ландер
|п.в.
|59:14
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)