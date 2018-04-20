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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» выиграл в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил в гостях московский ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА отличился Андрей Светлаков (27-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Джастин Азеведо (20) и Антон Ландер (28, 60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.

«Ак Барс» четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем году «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии плей-офф КХЛ в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1−4).

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории, до этого армейцы играли в решающей серии сезона-2015/16, где уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.

ЦСКА 1:3
(0:1, 1:1, 0:1)
Ак Барс
20.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финал Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин 59:01 Эмиль Гарипов
1-й период
Никита Лямкин 05:34
Станислав Галиев 11:25
Артем Лукоянов 16:44
Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Лукоянов) 19:06
2-й период
Роб Клинкхаммер 22:10
Антон Ландер (Дж. Азеведо) 27:27
27:42 Андрей Светлаков (И. Телегин, А. Кузьменко)
29:11 Михаил Науменков
37:38 Михаил Григоренко
3-й период
Роб Клинкхаммер 41:40
49:42 Богдан Киселевич
Антон Ландер п.в. 59:14
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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