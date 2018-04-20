«Ак Барс» выиграл в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА отличился Андрей Светлаков (27-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Джастин Азеведо (20) и Антон Ландер (28, 60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.

«Ак Барс» четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем году «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии плей-офф КХЛ в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1−4).