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11:32 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Хоккеист призвал комика Руслана Белого извиниться за то, что тот назвал Салавата Юлаева бандитом

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин критически отозвался о выступлении стэндапера Руслана Белого.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Белый, выступая в Уфе, сказал: «У вас тут всё Салават Юлаев. Памятник Салават Юлаев, город Салават Юлаев, улица Салават Юлаев, хоккейный клуб Салават Юлаев, орден Салават Юлаев, театр Салават Юлаев. Каждый второй — Салават, не? Я не удивлюсь, если сегодня с какой-нибудь бабенкой замучу, с утра скажу: как звать-то тебя? А она: Салават Юлаев.

Не хочу разрушить вашего героя, но не знаю, задумывались ли вы об этом или нет, но по факту же он бандит. Он разбойник, да, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины Второй, правление которой считается вообще расцветом Российской империи. Это она Крым присоединила».

Панин в ответ обратился к нему в инстаграме.

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Салават Юлаев
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