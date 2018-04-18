ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над казанским «Ак Барсом» в овертайме со счетом 3:2 в третьем матче финальной серии
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над казанским «Ак Барсом» в овертайме со счетом 3:2 в третьем матче финальной серии
В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (15-я и 73-я минуты), еще одну шайбу забросил Грег Скотт (39), у проигравших отличились Антон Ландер (17) и Станислав Галиев (19). Нападающий армейцев Александр Попов отдал две голевые передачи и набрал очки в четвертом матче подряд в
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу казанской команды. В первых двух матчах «Ак Барс» победил со счетом 2:1. Следующая игра состоится 20 апреля в Москве.
«Ак Барс» четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем году «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии
ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории, до этого армейцы играли в решающей серии сезона-2015/16, где уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Сорокин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|14:03
|Кирилл Петров (М. Григоренко, А. Попов)
|Антон Ландер (Р. Манухов, И. Секач)
|16:37
|17:06
|Иван Телегин
|Станислав Галиев (В. Ткачев)
|18:12
|Атте Охтамаа
|19:15
|2-й период
|Атте Охтамаа
|34:20
|38:21
|Грег Скотт (В. Жарков, А. Марченко)
|Роман Манухов
|39:01
|39:24
|Джефф Плэтт
|3-й период
|Альберт Яруллин
|42:45
|Овертайм
|72:25
|Кирилл Петров (А. Попов)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)