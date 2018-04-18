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23:00 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над казанским «Ак Барсом» в овертайме со счетом 3:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (15-я и 73-я минуты), еще одну шайбу забросил Грег Скотт (39), у проигравших отличились Антон Ландер (17) и Станислав Галиев (19). Нападающий армейцев Александр Попов отдал две голевые передачи и набрал очки в четвертом матче подряд в плей-офф, всего на его счету шесть результативных передач. Для Галиева эта шайба стала десятой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, в списке лучших снайперов он вышел в единоличные лидеры, опережая форварда ЦСКА Михаила Григоренко (9 шайб).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу казанской команды. В первых двух матчах «Ак Барс» победил со счетом 2:1. Следующая игра состоится 20 апреля в Москве.

«Ак Барс» четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем году «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии плей-офф КХЛ в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1−4).

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории, до этого армейцы играли в решающей серии сезона-2015/16, где уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.

ЦСКА 3:2 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
Ак Барс
18.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финал Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин Эмиль Гарипов
1-й период
14:03 Кирилл Петров (М. Григоренко, А. Попов)
Антон Ландер (Р. Манухов, И. Секач) 16:37
17:06 Иван Телегин
Станислав Галиев (В. Ткачев) 18:12
Атте Охтамаа 19:15
2-й период
Атте Охтамаа 34:20
38:21 Грег Скотт (В. Жарков, А. Марченко)
Роман Манухов 39:01
39:24 Джефф Плэтт
3-й период
Альберт Яруллин 42:45
Овертайм
72:25 Кирилл Петров (А. Попов)
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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