ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

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В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (15-я и 73-я минуты), еще одну шайбу забросил Грег Скотт (39), у проигравших отличились Антон Ландер (17) и Станислав Галиев (19). Нападающий армейцев Александр Попов отдал две голевые передачи и набрал очки в четвертом матче подряд в плей-офф, всего на его счету шесть результативных передач. Для Галиева эта шайба стала десятой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, в списке лучших снайперов он вышел в единоличные лидеры, опережая форварда ЦСКА Михаила Григоренко (9 шайб).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу казанской команды. В первых двух матчах «Ак Барс» победил со счетом 2:1. Следующая игра состоится 20 апреля в Москве.

«Ак Барс» четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем году «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии плей-офф КХЛ в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1−4).