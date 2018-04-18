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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Найджел Доус после ухода из «Барыса» близок к переходу в «Авангард»

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус близок к переходу в «Авангард», сообщает «Чемпионат».

У омского клуба пока нет главного тренера. Именно этот фактор может помешать переходу Доуса.

Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Доуса, сообщил, что хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции КХЛ.

Последним клубом Доуса был «Барыс», в котором он выступал с 2011 года. 1 мая нападающий станет свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом.

В составе «Барыса» Доус провел 415 матчей в КХЛ, в которых он набрал 376 (217+159) очков. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

В 2016 и 2017 году Доус играл за сборную Казахстана на чемпионате мира, но на предстоящий ЧМ не поедет из-за отсутствия контракта.

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