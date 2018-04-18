Защитник Вячеслав Войнов покинет СКА, он хочет вернуться в НХЛ

В настоящее время 28-летний хоккеист работает над возвращением в НХЛ. Напомним, Войнов был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесении побоев жене, после чего игрок уехал из США. Теперь перед тем как получить одобрение НХЛ Войнову нужно получить американскую визу и разрешение на работу.