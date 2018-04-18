Защитник Вячеслав Войнов покинет СКА, он хочет вернуться в НХЛ

В настоящее время 28-летний хоккеист работает над возвращением в НХЛ. Напомним, Войнов был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесении побоев жене, после чего игрок уехал из США. Теперь перед тем как получить одобрение НХЛ Войнову нужно получить американскую визу и разрешение на работу.
Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В минувшем сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА он провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф он забросил 3 шайбы и сделал 3 голевые передачи в 14 матчах.