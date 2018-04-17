Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Известный фигурист решил продать свою квартиру
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Текущие события
Хоккей. НХЛ
18.04
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
18.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
18.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз5
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш5
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс8
Анахайм Дакс1
Все события
У США выбит козырь: эксперт поведал о крахе принципов войны НАТО
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хочу наконец победить сборную России». Первое интервью нового тренера «Магнитки»

Новый главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач, который до конца мая будет работать со сборной Чехии, дал «СЭ» первое большое интервью после своего назначения.

Источник: Спорт-Экспресс

РАБОТА В «МЕТАЛЛУРГЕ» — ЧЕСТЬ И РАДОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ

— Со мной можно и нужно общаться по-русски, я ведь в России теперь буду работать, — начал Яндач, отлично владеющий и английским языком, беседу с корреспондентом «СЭ».

— Легко договорились с «Металлургом»?

— Не сразу. На меня вышли две-три недели назад. Как только пришло предложение, то я раздумывал над тем, стоит ли его принимать. Потом напрямую разговаривал с Геннадием Величкиным и Виктором Козловым. Но прежде, чем сказать «да», я посоветовался с семьей. У меня трое детей. Было понятно, что они останутся в Чехии, если я поеду работать в Россию. Только после этого я снова позвонил Величкину и дал согласие. Для меня работать в такой команде — большая честь и радость одновременно. Я общался с Владимиром Вуйтеком, причем не только о «Металлурге», но о менталитете русских игроков. Говорил подробно о разных вещах и с Козловым. Я очень рад, что он будет работать со мной. Еще беседовал с Яном Коваржем о ситуации в клубе.

— Амбиции «Магнитки» известны, понимаете, что с вас потребуют как минимум выхода в финал Кубка Гагарина?

— Я понимаю, что от меня будут ждать всего и сразу (смеется). Руководство «Металлурга» хочет видеть команду в числе претендентов на первое место. То есть, как вы и сказали, это хотя бы выход в финал плей-офф. Я этому готов.

— В этом клубе после чемпионства отправляли в отставку сначала Майка Кинэна, потом Илью Воробьева.

— Я понимаю, куда попал. Но что здесь такого? Это наша работа. И если ты трудишься в такой команде как «Металлург», СКА или ЦСКА, то от тебя ждут максимального результата. Претендентов несколько, а победитель всего один. В «Металлурге» работали и Пол Морис, и Кинэн, и Воробьев.

— Насколько для вас понятен состав команды на будущий сезон?

— Я уже ознакомился со списком игроков, выступавших в команде в нынешнем чемпионате, и теми, кто может прийти в нее в межсезонье. Мы постоянно находимся на связи с Величкиным, общаемся. Но сейчас сказать на сто процентов, в каком виде «Металлург» будет выглядеть в первом матче нового сезона, нельзя. В мае я буду знать больше, так же, как и вы. На тот момент появится официальная информация. Я постоянно нахожусь в контакте с Геннадием и Виктором, мы обсуждаем трансферные вопросы.

КОВАРЖ БУДЕТ ИГРАТЬ В «МЕТАЛЛУРГЕ» ИЛИ НХЛ

— Многие болельщики думают, что раз вы подписали контракт, то в команде останется и ваш соотечественник Ян Коварж?

— Это не так. У Коваржа есть предложения от клубов НХЛ, и он пока размышляет над тем, где продолжить карьеру. Он долгое время отыграл в Магнитогорске, причем на хорошем уровне. Все им были довольны. Я с ним тоже разговаривал. Ян еще ничего для себя не решил. В другом клубе в КХЛ он играть не будет, но поедет ли в НХЛ — я не знаю. Лучше его об этом самого спросить. Я бы хотел, чтобы он остался. Но решать ему.

— Вы с ним много работали в сборной Чехии и знаете его потенциал. Коварж способен заиграть в НХЛ?

— Сложно сказать. Он хорош в игре под воротами, в большинстве. Это очень умный хоккеист. Коварж здорово взаимодействовал в звене с Мозякиным и Зариповым, что принесло «Металлургу» два Кубка Гагарина. Но ему не хватает катания и скорости. В НХЛ совсем другой хоккей, имею в виду маленькие площадки и большие скорости, поэтому очень важно, в какую именно команду он попадет.

— Лидер команды Сергей Мозякин продлил контракт на два сезона, но ему уже 37 лет. Он еще способен играть на высочайшем уровне?

— Посмотрим, как он себя покажет в следующем сезоне. Но я знаю, что Мозякин — профессионал. Думаю, он покажет себя с лучшей стороны. Это очень умный игрок. В чем я имел возможность убедиться, когда сборная Чехии встречалась с российской командой. Да, Сергей уже не так быстр. Зато мастерства у него очень много. Мало кто в КХЛ с ним может в этом плане сравниься. И если рядом с ним будут хорошие партнеры, то Мозякин тоже сыграет здорово. В большинстве точно. Бросок и передача у него отличные.

ХОЧУ ПОБЕДИТЬ СБОРНУЮ РОССИИ

— Какой стиль игры собираетесь привить «Металлургу»?

— Я еще точно не знаю, каким именно будет состав. Ведь надо понимать, какие хоккеисты окажутся у тебя, чтобы выстраивать игру в соответствии с этим. Мое мнение — команда должна действовать на более высоких скоростях. Для этого надо набрать побольше молодежи. В этом сезоне «Металлург» все-таки был слишком возрастной командой. Ей недоставало быстроты и энергии в действиях. Эти моменты надо улучшить. Хоккей в исполнении «Металлурга» должен стать и более агрессивным.

— Мы привыкли к тому, что чешский хоккей — это осторожность, акцент на оборону и контратаки.

— В сборной, если вы внимательно за ней следили, мы старались действовать не только так, но еще и агрессивно. Такой же хоккей я хочу поставить в «Магнитке».

— Вы в свое время работали в КХЛ, но по ходу сезона вас отправили в отставку из пражского «Льва».

— Это было совсем другое время. «Лев» — команда, построенная с нуля. О том, что мы будем играть в КХЛ, стало известно только в начале августа. В этом ее главное отличие от «Металлурга», где клубная организация выстроена давным-давно. В Праге у нас получилось удачно начать сезон, мы шли в лидерах, победив в девяти из первых десяти матчей, если не ошибаюсь. Но потом нас узнали получше, стали воспринимать серьезнее, и после объявления локаута многие команды серьезно усилились игроками из НХЛ. А мы тогда выходили против ЦСКА, московского «Динамо», Казани, укрепившихся звездами. «Лев» проиграл несколько матчей, и меня отправили работать в «Спарту» перед Новым годом.

— Чемпионат мира станет для вас последним турниром во главе сборной Чехии.

— Да, и мне бы хотелось наконец уже победить сборную России (смеется). Столько времени не получается ее обыграть.

— Сейчас в России много вопросов о том, как себя проявит Воробьев, кто приедет из НХЛ.

— У нас тоже остаются вопросы относительно того, кто из игроков сможет приехать из НХЛ в сборную Чехии. Уже есть много отказов. Нападающие еще есть, а с защитниками большие проблемы. У вас выбор гораздо больше. В Чехии подрастает талантливое поколение 1998−99 годов рождения. Они еще слишком молоды. Но кое-кому из них мы дадим шанс попасть на чемпионат мира.

Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Объявлен состав сборной России по хоккею на Чешских играх
На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси
Боброва: Было много сообщений, что я гноблю Загитову
Новости
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь