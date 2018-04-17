«Хочу наконец победить сборную России». Первое интервью нового тренера «Магнитки»
Новый главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач, который до конца мая будет работать со сборной Чехии, дал «СЭ» первое большое интервью после своего назначения.
Новый главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач, который до конца мая будет работать со сборной Чехии, дал «СЭ» первое большое интервью после своего назначения.
РАБОТА В «МЕТАЛЛУРГЕ» — ЧЕСТЬ И РАДОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ
— Со мной можно и нужно общаться
— Легко договорились с «Металлургом»?
— Не сразу. На меня вышли
— Амбиции «Магнитки» известны, понимаете, что с вас потребуют как минимум выхода в финал Кубка Гагарина?
— Я понимаю, что от меня будут ждать всего и сразу (смеется). Руководство «Металлурга» хочет видеть команду в числе претендентов на первое место. То есть, как вы и сказали, это хотя бы выход в финал
— В этом клубе после чемпионства отправляли в отставку сначала Майка Кинэна, потом Илью Воробьева.
— Я понимаю, куда попал. Но что здесь такого? Это наша работа. И если ты трудишься в такой команде как «Металлург», СКА или ЦСКА, то от тебя ждут максимального результата. Претендентов несколько, а победитель всего один. В «Металлурге» работали и Пол Морис, и Кинэн, и Воробьев.
— Насколько для вас понятен состав команды на будущий сезон?
— Я уже ознакомился со списком игроков, выступавших в команде в нынешнем чемпионате, и теми, кто может прийти в нее в межсезонье. Мы постоянно находимся на связи с Величкиным, общаемся. Но сейчас сказать на сто процентов, в каком виде «Металлург» будет выглядеть в первом матче нового сезона, нельзя. В мае я буду знать больше, так же, как и вы. На тот момент появится официальная информация. Я постоянно нахожусь в контакте с Геннадием и Виктором, мы обсуждаем трансферные вопросы.
КОВАРЖ БУДЕТ ИГРАТЬ В «МЕТАЛЛУРГЕ» ИЛИ НХЛ
— Многие болельщики думают, что раз вы подписали контракт, то в команде останется и ваш соотечественник Ян Коварж?
— Это не так. У Коваржа есть предложения от клубов НХЛ, и он пока размышляет над тем, где продолжить карьеру. Он долгое время отыграл в Магнитогорске, причем на хорошем уровне. Все им были довольны. Я с ним тоже разговаривал. Ян еще ничего для себя не решил. В другом клубе в КХЛ он играть не будет, но поедет ли в НХЛ — я не знаю. Лучше его об этом самого спросить. Я бы хотел, чтобы он остался. Но решать ему.
— Вы с ним много работали в сборной Чехии и знаете его потенциал. Коварж способен заиграть в НХЛ?
— Сложно сказать. Он хорош в игре под воротами, в большинстве. Это очень умный хоккеист. Коварж здорово взаимодействовал в звене с Мозякиным и Зариповым, что принесло «Металлургу» два Кубка Гагарина. Но ему не хватает катания и скорости. В НХЛ совсем другой хоккей, имею в виду маленькие площадки и большие скорости, поэтому очень важно, в какую именно команду он попадет.
— Лидер команды Сергей Мозякин продлил контракт на два сезона, но ему уже 37 лет. Он еще способен играть на высочайшем уровне?
— Посмотрим, как он себя покажет в следующем сезоне. Но я знаю, что Мозякин — профессионал. Думаю, он покажет себя с лучшей стороны. Это очень умный игрок. В чем я имел возможность убедиться, когда сборная Чехии встречалась с российской командой. Да, Сергей уже не так быстр. Зато мастерства у него очень много. Мало кто в КХЛ с ним может в этом плане сравниься. И если рядом с ним будут хорошие партнеры, то Мозякин тоже сыграет здорово. В большинстве точно. Бросок и передача у него отличные.
ХОЧУ ПОБЕДИТЬ СБОРНУЮ РОССИИ
— Какой стиль игры собираетесь привить «Металлургу»?
— Я еще точно не знаю, каким именно будет состав. Ведь надо понимать, какие хоккеисты окажутся у тебя, чтобы выстраивать игру в соответствии с этим. Мое мнение — команда должна действовать на более высоких скоростях. Для этого надо набрать побольше молодежи. В этом сезоне «Металлург»
— Мы привыкли к тому, что чешский хоккей — это осторожность, акцент на оборону и контратаки.
— В сборной, если вы внимательно за ней следили, мы старались действовать не только так, но еще и агрессивно. Такой же хоккей я хочу поставить в «Магнитке».
— Вы в свое время работали в КХЛ, но по ходу сезона вас отправили в отставку из пражского «Льва».
— Это было совсем другое время. «Лев» — команда, построенная с нуля. О том, что мы будем играть в КХЛ, стало известно только в начале августа. В этом ее главное отличие от «Металлурга», где клубная организация выстроена
— Чемпионат мира станет для вас последним турниром во главе сборной Чехии.
— Да, и мне бы хотелось наконец уже победить сборную России (смеется). Столько времени не получается ее обыграть.
— Сейчас в России много вопросов о том, как себя проявит Воробьев, кто приедет из НХЛ.
— У нас тоже остаются вопросы относительно того, кто из игроков сможет приехать из НХЛ в сборную Чехии. Уже есть много отказов. Нападающие еще есть, а с защитниками большие проблемы. У вас выбор гораздо больше. В Чехии подрастает талантливое поколение 1998−99 годов рождения. Они еще слишком молоды. Но