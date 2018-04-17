«Хочу наконец победить сборную России». Первое интервью нового тренера «Магнитки»

Источник: Спорт-Экспресс

РАБОТА В «МЕТАЛЛУРГЕ» — ЧЕСТЬ И РАДОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ

— Со мной можно и нужно общаться по-русски, я ведь в России теперь буду работать, — начал Яндач, отлично владеющий и английским языком, беседу с корреспондентом «СЭ».

— Легко договорились с «Металлургом»?

— Не сразу. На меня вышли две-три недели назад. Как только пришло предложение, то я раздумывал над тем, стоит ли его принимать. Потом напрямую разговаривал с Геннадием Величкиным и Виктором Козловым. Но прежде, чем сказать «да», я посоветовался с семьей. У меня трое детей. Было понятно, что они останутся в Чехии, если я поеду работать в Россию. Только после этого я снова позвонил Величкину и дал согласие. Для меня работать в такой команде — большая честь и радость одновременно. Я общался с Владимиром Вуйтеком, причем не только о «Металлурге», но о менталитете русских игроков. Говорил подробно о разных вещах и с Козловым. Я очень рад, что он будет работать со мной. Еще беседовал с Яном Коваржем о ситуации в клубе.

— Амбиции «Магнитки» известны, понимаете, что с вас потребуют как минимум выхода в финал Кубка Гагарина?

— Я понимаю, что от меня будут ждать всего и сразу (смеется). Руководство «Металлурга» хочет видеть команду в числе претендентов на первое место. То есть, как вы и сказали, это хотя бы выход в финал плей-офф. Я этому готов.

— В этом клубе после чемпионства отправляли в отставку сначала Майка Кинэна, потом Илью Воробьева.

— Я понимаю, куда попал. Но что здесь такого? Это наша работа. И если ты трудишься в такой команде как «Металлург», СКА или ЦСКА, то от тебя ждут максимального результата. Претендентов несколько, а победитель всего один. В «Металлурге» работали и Пол Морис, и Кинэн, и Воробьев.

— Насколько для вас понятен состав команды на будущий сезон?

— Я уже ознакомился со списком игроков, выступавших в команде в нынешнем чемпионате, и теми, кто может прийти в нее в межсезонье. Мы постоянно находимся на связи с Величкиным, общаемся. Но сейчас сказать на сто процентов, в каком виде «Металлург» будет выглядеть в первом матче нового сезона, нельзя. В мае я буду знать больше, так же, как и вы. На тот момент появится официальная информация. Я постоянно нахожусь в контакте с Геннадием и Виктором, мы обсуждаем трансферные вопросы.

КОВАРЖ БУДЕТ ИГРАТЬ В «МЕТАЛЛУРГЕ» ИЛИ НХЛ

— Многие болельщики думают, что раз вы подписали контракт, то в команде останется и ваш соотечественник Ян Коварж?

— Это не так. У Коваржа есть предложения от клубов НХЛ, и он пока размышляет над тем, где продолжить карьеру. Он долгое время отыграл в Магнитогорске, причем на хорошем уровне. Все им были довольны. Я с ним тоже разговаривал. Ян еще ничего для себя не решил. В другом клубе в КХЛ он играть не будет, но поедет ли в НХЛ — я не знаю. Лучше его об этом самого спросить. Я бы хотел, чтобы он остался. Но решать ему.

— Вы с ним много работали в сборной Чехии и знаете его потенциал. Коварж способен заиграть в НХЛ?

— Сложно сказать. Он хорош в игре под воротами, в большинстве. Это очень умный хоккеист. Коварж здорово взаимодействовал в звене с Мозякиным и Зариповым, что принесло «Металлургу» два Кубка Гагарина. Но ему не хватает катания и скорости. В НХЛ совсем другой хоккей, имею в виду маленькие площадки и большие скорости, поэтому очень важно, в какую именно команду он попадет.

— Лидер команды Сергей Мозякин продлил контракт на два сезона, но ему уже 37 лет. Он еще способен играть на высочайшем уровне?

— Посмотрим, как он себя покажет в следующем сезоне. Но я знаю, что Мозякин — профессионал. Думаю, он покажет себя с лучшей стороны. Это очень умный игрок. В чем я имел возможность убедиться, когда сборная Чехии встречалась с российской командой. Да, Сергей уже не так быстр. Зато мастерства у него очень много. Мало кто в КХЛ с ним может в этом плане сравниься. И если рядом с ним будут хорошие партнеры, то Мозякин тоже сыграет здорово. В большинстве точно. Бросок и передача у него отличные.

ХОЧУ ПОБЕДИТЬ СБОРНУЮ РОССИИ

— Какой стиль игры собираетесь привить «Металлургу»?

— Я еще точно не знаю, каким именно будет состав. Ведь надо понимать, какие хоккеисты окажутся у тебя, чтобы выстраивать игру в соответствии с этим. Мое мнение — команда должна действовать на более высоких скоростях. Для этого надо набрать побольше молодежи. В этом сезоне «Металлург» все-таки был слишком возрастной командой. Ей недоставало быстроты и энергии в действиях. Эти моменты надо улучшить. Хоккей в исполнении «Металлурга» должен стать и более агрессивным.

— Мы привыкли к тому, что чешский хоккей — это осторожность, акцент на оборону и контратаки.

— В сборной, если вы внимательно за ней следили, мы старались действовать не только так, но еще и агрессивно. Такой же хоккей я хочу поставить в «Магнитке».

— Вы в свое время работали в КХЛ, но по ходу сезона вас отправили в отставку из пражского «Льва».

— Это было совсем другое время. «Лев» — команда, построенная с нуля. О том, что мы будем играть в КХЛ, стало известно только в начале августа. В этом ее главное отличие от «Металлурга», где клубная организация выстроена давным-давно. В Праге у нас получилось удачно начать сезон, мы шли в лидерах, победив в девяти из первых десяти матчей, если не ошибаюсь. Но потом нас узнали получше, стали воспринимать серьезнее, и после объявления локаута многие команды серьезно усилились игроками из НХЛ. А мы тогда выходили против ЦСКА, московского «Динамо», Казани, укрепившихся звездами. «Лев» проиграл несколько матчей, и меня отправили работать в «Спарту» перед Новым годом.

— Чемпионат мира станет для вас последним турниром во главе сборной Чехии.

— Да, и мне бы хотелось наконец уже победить сборную России (смеется). Столько времени не получается ее обыграть.

— Сейчас в России много вопросов о том, как себя проявит Воробьев, кто приедет из НХЛ.