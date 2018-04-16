«Ак Барс» нацелился на 4−0. У ЦСКА всё плохо
И проблемы даже не
И проблемы даже не
Довольно забавным получился комментарий Рафаэля Батыршина после второго матча финальной серии. «Чем этот ЦСКА отличается от того, что был в прошлой финальной серии? Сама команда не поменялась, поменялись игроки. А так, они играют в тот же хоккей, который был при Квартальнове. Видимо, им это нравится», — сказал защитник «Ак Барса». И попал в самое яблочко. Мы привыкли ругать Билялетдинова за скучный и примитивный хоккей, но посмотрите на игру ЦСКА.
Надо отдать должное Зинэтуле Хайдяровичу. Он хорошо подготовился к финалу, заставил свою команду играть более агрессивно, и это сразу принесло результат. На первых стадиях
Отдельная тема — большинство. У ЦСКА оно просто кошмарное. Недавно мы ругали СКА за этот компонент, но у москвичей он ничуть не лучше. Во втором матче в Казани «армейцы» впервые за долгое время забили при численном преимуществе, ранее 18 попыток ушло в пустоту. Проблемы начались ещё в серии с «Йокеритом», во всём
И даже член наблюдательного совета ЦСКА великий в прошлом хоккеист Сергей Фёдоров признал, что счёт по игре. Непонятно только, почему он считает, что «армейцы» выглядят лучше. Ну, по подбору игроков действительно сильнее, только зачем нужны все эти таланты, если из них лепят роботов?
Андрей Кузьменко после
Можно вспомнить опасные атаки Азеведу и Клинкхаммера в начале встречи, броски Яруллина и Галиева в большинстве. Показательным моментом были и слова Никитина на первых минутах матча: «Хватит трястись!». О них зрителям поведала комментатор Дарья Миронова, работавшая вблизи тренерских скамеек. ЦСКА в финале выглядит растерянным.
Появление Кирилла Капризова могло дать шанс ЦСКА. 20-летний форвард вполне способен доставить серьёзные проблемы «Ак Барсу». В первом матче после 10-дневного перерыва Капризов смотрелся не так плохо, но до лидера команды, способного в одиночку решить исход встречи, ему пока далеко. У «армейцев» вообще
Началось всё с Окулова и Светлакова, которые подцепили вирус, играя в Высшей лиге. Говорят, что пермский «Молот» принёс его из Китая. Затем в ЦСКА слегли Шумаков, Шалунов, Жарков и тренер Юшкевич. Коварство свинки — эпидемического паротита — в том, что инкубационный период может длиться несколько недель. Когда Капризов и Робинсон не попали в состав на шестой матч со СКА, а затем пропустили открытую тренировку перед финалом, стали говорить, что и они попали в лазарет. Вот только Кирилл вернулся на лёд спустя 10 дней (до этого игроки лечились намного дольше). Видимо, в ЦСКА провели вакцинацию, но к этому времени Капризов был уже заражён, поэтому болезнь прошла в лёгкой форме. Но в клубе на эту тему упорно молчат.
Периодически я встаю ночью и смотрю матчи НХЛ, а ранние игры в выходные — это вообще сказка.
Пожалуй, в этом году финал Кубка Гагарина получается одним из самых скучных. Хотя бы потому, что самая горячая тема — это свинка Капризова. В прошлом сезоне интерес подогревался судейскими разборками, «балетом» Зарипова, интригующими фразами Воробьёва. Сейчас и этого нет.
В финале Кубка Гагарина ещё никто не выигрывал серию, уступая в ней 0−2. Матчи в Казани показали, что «Ак Барс» всерьёз нацелен на третий кубок. Пока не видно, чем будет брать ЦСКА. Неделю назад мы критиковали Знарка за то, что он не умеет перестраиваться по ходу
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Илья Сорокин 59:20
|1-й период
|Михаил Пашнин
|08:54
|Богдан Киселевич
|09:42
|10:08
|Джастин Азеведо (Д. Зарипов)
|17:35
|Александр Бурмистров
|Богдан Киселевич (А. Попов, Г. Скотт)
|19:16
|2-й период
|20:12
|Андрей Марков
|27:14
|Никита Лямкин
|Сергей Андронов
|31:17
|36:06
|Роб Клинкхаммер (М. Глухов, А. Охтамаа)
|36:17
|Алексей Потапов
|Владимир Жарков
|39:30
|3-й период
|Андрей Кузьменко
|44:56
|Никита Нестеров
|50:52
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)