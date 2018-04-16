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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» нацелился на 4−0. У ЦСКА всё плохо

И проблемы даже не из-за эпидемии свинки.

Источник: РИА "Новости"

Довольно забавным получился комментарий Рафаэля Батыршина после второго матча финальной серии. «Чем этот ЦСКА отличается от того, что был в прошлой финальной серии? Сама команда не поменялась, поменялись игроки. А так, они играют в тот же хоккей, который был при Квартальнове. Видимо, им это нравится», — сказал защитник «Ак Барса». И попал в самое яблочко. Мы привыкли ругать Билялетдинова за скучный и примитивный хоккей, но посмотрите на игру ЦСКА.

Броски

Надо отдать должное Зинэтуле Хайдяровичу. Он хорошо подготовился к финалу, заставил свою команду играть более агрессивно, и это сразу принесло результат. На первых стадиях плей-офф, а именно в серии с «Амуром», к «Ак Барсу» были вопросы. К примеру, в первых трёх матчах не работало большинство. Но по мере приближения финала казанцы смотрелись всё лучше. Да и путь до решающей стадии был не таким уж сложным, по крайне мере легче, чем у ЦСКА.

У команды Билялетдинова очень хороший процент реализации бросков в Кубке Гагарина (8,7%), «армейцы» далеко позади — 6,6%. Это, кстати, объясняет то, что по количеству бросков за матч соперники примерно равны, ЦСКА порой даже превосходит в этом компоненте. По времени в атаке аналогичные цифры, только какой от этого толк, если у команды Никитина хромает качество бросков?

Отдельная тема — большинство. У ЦСКА оно просто кошмарное. Недавно мы ругали СКА за этот компонент, но у москвичей он ничуть не лучше. Во втором матче в Казани «армейцы» впервые за долгое время забили при численном преимуществе, ранее 18 попыток ушло в пустоту. Проблемы начались ещё в серии с «Йокеритом», во всём плей-офф процент реализации низкий — 10%, у «Ак Барса» почти в два раза больше — 18,2%.

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Роботы

И даже член наблюдательного совета ЦСКА великий в прошлом хоккеист Сергей Фёдоров признал, что счёт по игре. Непонятно только, почему он считает, что «армейцы» выглядят лучше. Ну, по подбору игроков действительно сильнее, только зачем нужны все эти таланты, если из них лепят роботов?

Андрей Кузьменко после хет-трика в ворота СКА так и не выбрался из четвёртого звена — тренерский штаб не дал ни одного шанса. Его игровое время падает с каждой встречей. Маринуют на лавке Константина Окулова, зато стабильно в большинстве выпускают Алексея Марченко, который там не приносит никакой пользы. Удивительно то, что летом ЦСКА взял целую толпу креативных хоккеистов (Шалунова, Шумакова, Капризова и других), а пользы от этого почти нет. Команда Никитина сейчас почти не отличается от коллектива Квартальнова.

Похвалы заслуживают только вратари. Ларс Юханссон поразил всех игрой со СКА, а Илья Сорокин после глупых ошибок показал, что умеет держать удар. Если бы не голкипер, в понедельник ЦСКА уже после первого периода мог проигрывать со счётом 1:5.

Можно вспомнить опасные атаки Азеведу и Клинкхаммера в начале встречи, броски Яруллина и Галиева в большинстве. Показательным моментом были и слова Никитина на первых минутах матча: «Хватит трястись!». О них зрителям поведала комментатор Дарья Миронова, работавшая вблизи тренерских скамеек. ЦСКА в финале выглядит растерянным.

Свинка

Появление Кирилла Капризова могло дать шанс ЦСКА. 20-летний форвард вполне способен доставить серьёзные проблемы «Ак Барсу». В первом матче после 10-дневного перерыва Капризов смотрелся не так плохо, но до лидера команды, способного в одиночку решить исход встречи, ему пока далеко. У «армейцев» вообще какая-то странная ситуация с заболевшими. Официально в клубе так и не подтвердили, что многие игроки поочерёдно заболели свинкой.

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Началось всё с Окулова и Светлакова, которые подцепили вирус, играя в Высшей лиге. Говорят, что пермский «Молот» принёс его из Китая. Затем в ЦСКА слегли Шумаков, Шалунов, Жарков и тренер Юшкевич. Коварство свинки — эпидемического паротита — в том, что инкубационный период может длиться несколько недель. Когда Капризов и Робинсон не попали в состав на шестой матч со СКА, а затем пропустили открытую тренировку перед финалом, стали говорить, что и они попали в лазарет. Вот только Кирилл вернулся на лёд спустя 10 дней (до этого игроки лечились намного дольше). Видимо, в ЦСКА провели вакцинацию, но к этому времени Капризов был уже заражён, поэтому болезнь прошла в лёгкой форме. Но в клубе на эту тему упорно молчат.

Скукота

Периодически я встаю ночью и смотрю матчи НХЛ, а ранние игры в выходные — это вообще сказка. Плей-офф в Америке — непредсказуемый турнир, где фаворита не назвать ни в одной паре, где в одной серии за три матча могут забросить 19 шайб на двоих, где дерутся, а потом удаляют до конца игры 10 человек. Ради финала КХЛ, начинайся он в такое же неудобное время, вставать бы не хотелось.

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Пожалуй, в этом году финал Кубка Гагарина получается одним из самых скучных. Хотя бы потому, что самая горячая тема — это свинка Капризова. В прошлом сезоне интерес подогревался судейскими разборками, «балетом» Зарипова, интригующими фразами Воробьёва. Сейчас и этого нет.

В финале Кубка Гагарина ещё никто не выигрывал серию, уступая в ней 0−2. Матчи в Казани показали, что «Ак Барс» всерьёз нацелен на третий кубок. Пока не видно, чем будет брать ЦСКА. Неделю назад мы критиковали Знарка за то, что он не умеет перестраиваться по ходу плей-офф, но и Никитин не хочет меняться. В финале Запада москвичи выиграли во многом за счёт характера, огромного желания, драйва, удачи и ошибок СКА. С казанцами всё по-другому. Кажется, ЦСКА вновь останется без главного трофея, а «Ак Барс» вполне может решить поставленную задачу в четырёх матчах.

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Ак Барс 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
ЦСКА
16.04.2018, 19:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Илья Сорокин 59:20
1-й период
Михаил Пашнин 08:54
Богдан Киселевич 09:42
10:08 Джастин Азеведо (Д. Зарипов)
17:35 Александр Бурмистров
Богдан Киселевич (А. Попов, Г. Скотт) 19:16
2-й период
20:12 Андрей Марков
27:14 Никита Лямкин
Сергей Андронов 31:17
36:06 Роб Клинкхаммер (М. Глухов, А. Охтамаа)
36:17 Алексей Потапов
Владимир Жарков 39:30
3-й период
Андрей Кузьменко 44:56
Никита Нестеров 50:52
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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