«Ак Барс» во втором матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом

Источник: РИА "Новости"

У «Ак Барса» состав по сравнению с первым матчем не изменился. У ЦСКА вернулся в строй Кирилл Капризов, который прибыл в Казань в паузе между играми, однако не оказалось в составе Сергея Шумакова — его в звене с Максимом Шалуновым и Михаилом Григоренко заменил Иван Телегин. Капризов же оказался в четвертой пятерке, но часто выходил в большинстве.

В ворота гостей вернулся Илья Сорокин, в последний раз до этого сыгравший в шестом матче предыдущей серии плей-офф со СКА.

В первой игре «Ак Барс» обошелся без удалений. Во втором поединке первый же штраф у хозяев обернулся голом после дальнего броска Богдана Киселевича, что позволило армейцам сравнять счет. До этого момента преимущество хозяев было весьма ощутимым, и они сумели реализовать его, играя впятером против троих. Отличился лидер среди бомбардиров плей-офф Джастин Азеведо, забивший уже свой восьмой гол.

Во втором периоде ЦСКА перебросал соперника, но воплотить преимущество в голы не сумел. «Ак Барс» за это гостей наказал — победный бросок удался Робу Клинкхаммеру. Не раз спасавший свою команду Сорокин на этот раз выручить не сумел.

В третьем периоде шайбу забросил Данис Зарипов, борющийся за свой пятый Кубок Гагарина. Правда, судьи усмотрели, что он забил коньком, и гол отменили.

В конце матча ЦСКА взял тайм-аут, многие решили, что противоправно, так как после одной из шайб хозяев судьи просматривали момент на возможное нарушение численного состава. Однако КХЛ разъяснила, что тогда арбитры пересматривали эпизод по собственной инициативе и тайм-аут армейцев не «сгорел».

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Вся борьба впереди

Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля. «Счет по игре, хотя хотелось одну победу увезти отсюда. Но в этом нет ничего сверхъестественного, думаю, что домашние стены и наши болельщики помогут нашей команде сыграть немного по-другому», — сказал после матча член наблюдательного совета армейского клуба Сергей Федоров.