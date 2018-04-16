«Ак Барс» во втором матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА во втором матче финала
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА во втором матче финала
У «Ак Барса» состав по сравнению с первым матчем не изменился. У ЦСКА вернулся в строй Кирилл Капризов, который прибыл в Казань в паузе между играми, однако не оказалось в составе Сергея Шумакова — его в звене с Максимом Шалуновым и Михаилом Григоренко заменил Иван Телегин. Капризов же оказался в четвертой пятерке, но часто выходил в большинстве.
В ворота гостей вернулся Илья Сорокин, в последний раз до этого сыгравший в шестом матче предыдущей серии
В первой игре «Ак Барс» обошелся без удалений. Во втором поединке первый же штраф у хозяев обернулся голом после дальнего броска Богдана Киселевича, что позволило армейцам сравнять счет. До этого момента преимущество хозяев было весьма ощутимым, и они сумели реализовать его, играя впятером против троих. Отличился лидер среди бомбардиров
Во втором периоде ЦСКА перебросал соперника, но воплотить преимущество в голы не сумел. «Ак Барс» за это гостей наказал — победный бросок удался Робу Клинкхаммеру. Не раз спасавший свою команду Сорокин на этот раз выручить не сумел.
В конце матча ЦСКА взял
Вся борьба впереди
Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля. «Счет по игре, хотя хотелось одну победу увезти отсюда. Но в этом нет ничего сверхъестественного, думаю, что домашние стены и наши болельщики помогут нашей команде сыграть немного по-другому», — сказал после матча член наблюдательного совета армейского клуба Сергей Федоров.
Понимают, что еще не все решено и в «Ак Барсе». «Такие ребята, как Данис Зарипов, Саша Свитов, говорят, что счет сейчас 0−0. Надо не заглядывать вперед, а выигрывать конкретный матч. Поэтому сейчас восстанавливаемся», — отметил нападающий хозяев Алексей Потапов.
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Илья Сорокин 59:20
|1-й период
|Михаил Пашнин
|08:54
|Богдан Киселевич
|09:42
|10:08
|Джастин Азеведо (Д. Зарипов)
|17:35
|Александр Бурмистров
|Богдан Киселевич (А. Попов, Г. Скотт)
|19:16
|2-й период
|20:12
|Андрей Марков
|27:14
|Никита Лямкин
|Сергей Андронов
|31:17
|36:06
|Роб Клинкхаммер (М. Глухов, А. Охтамаа)
|36:17
|Алексей Потапов
|Владимир Жарков
|39:30
|3-й период
|Андрей Кузьменко
|44:56
|Никита Нестеров
|50:52
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)