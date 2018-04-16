Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
В России построили тягач «Вощина-1»
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс6
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш5
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз5
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. КХЛ
16.04
Ак Барс2
ЦСКА1
Хоккей. НХЛ
18.04
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Глава Франции выдвинул обвинение России
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Полузащитник «Локомотива» признан самым ценным игроком тура РФПЛ
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
15Венгер вновь не смог победить в Москве
07:58 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» во втором матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА во втором матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1. С тем же счетом завершился и первый матч соперников двумя днями ранее, казанский клуб увеличил преимущество в серии.

Источник: РИА "Новости"

У «Ак Барса» состав по сравнению с первым матчем не изменился. У ЦСКА вернулся в строй Кирилл Капризов, который прибыл в Казань в паузе между играми, однако не оказалось в составе Сергея Шумакова — его в звене с Максимом Шалуновым и Михаилом Григоренко заменил Иван Телегин. Капризов же оказался в четвертой пятерке, но часто выходил в большинстве.

Читайте также
Станислав Галиев: Я и сейчас смотрю, как играет «Вашингтон», звоню ребятам

В ворота гостей вернулся Илья Сорокин, в последний раз до этого сыгравший в шестом матче предыдущей серии плей-офф со СКА.

В первой игре «Ак Барс» обошелся без удалений. Во втором поединке первый же штраф у хозяев обернулся голом после дальнего броска Богдана Киселевича, что позволило армейцам сравнять счет. До этого момента преимущество хозяев было весьма ощутимым, и они сумели реализовать его, играя впятером против троих. Отличился лидер среди бомбардиров плей-офф Джастин Азеведо, забивший уже свой восьмой гол.

Во втором периоде ЦСКА перебросал соперника, но воплотить преимущество в голы не сумел. «Ак Барс» за это гостей наказал — победный бросок удался Робу Клинкхаммеру. Не раз спасавший свою команду Сорокин на этот раз выручить не сумел.

В третьем периоде шайбу забросил Данис Зарипов, борющийся за свой пятый Кубок Гагарина. Правда, судьи усмотрели, что он забил коньком, и гол отменили.

В конце матча ЦСКА взял тайм-аут, многие решили, что противоправно, так как после одной из шайб хозяев судьи просматривали момент на возможное нарушение численного состава. Однако КХЛ разъяснила, что тогда арбитры пересматривали эпизод по собственной инициативе и тайм-аут армейцев не «сгорел».

Читайте также
Есмантович: Хоккеистам ЦСКА не хватило дисциплины в первом матче финала Кубка Гагарина

Вся борьба впереди 

Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля. «Счет по игре, хотя хотелось одну победу увезти отсюда. Но в этом нет ничего сверхъестественного, думаю, что домашние стены и наши болельщики помогут нашей команде сыграть немного по-другому», — сказал после матча член наблюдательного совета армейского клуба Сергей Федоров.

Понимают, что еще не все решено и в «Ак Барсе». «Такие ребята, как Данис Зарипов, Саша Свитов, говорят, что счет сейчас 0−0. Надо не заглядывать вперед, а выигрывать конкретный матч. Поэтому сейчас восстанавливаемся», — отметил нападающий хозяев Алексей Потапов.

Ак Барс 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
ЦСКА
16.04.2018, 19:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Илья Сорокин 59:20
1-й период
Михаил Пашнин 08:54
Богдан Киселевич 09:42
10:08 Джастин Азеведо (Д. Зарипов)
17:35 Александр Бурмистров
Богдан Киселевич (А. Попов, Г. Скотт) 19:16
2-й период
20:12 Андрей Марков
27:14 Никита Лямкин
Сергей Андронов 31:17
36:06 Роб Клинкхаммер (М. Глухов, А. Охтамаа)
36:17 Алексей Потапов
Владимир Жарков 39:30
3-й период
Андрей Кузьменко 44:56
Никита Нестеров 50:52
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
Полузащитник «Локомотива» признан самым ценным игроком тура РФПЛ
Глава Ла Лиги: Россия может принять матч чемпионата Испании
Украинский боксер отказался драться с Гассиевым в России
Ковальчук не примет участия в чемпионате мира по хоккею в Дании
Швейцарский клуб отстранен на один сезон от участия в еврокубках
Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не доверяем России
Новости
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь