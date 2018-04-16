«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина
КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на своей площадке со счетом 2:1 одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии
КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на своей площадке со счетом 2:1 одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии
В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (37), у проигравших отличился Богдан Киселевич (20). На 42-й минуте матча арбитры после видеопросмотра не засчитали гол форварда казанцев Даниса Зарипова.
Для Азеведо эта шайба стала восьмой в текущем
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». В первой игре серии казанский клуб победил со счетом 2:1. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.
«Ак Барс» в четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем сезоне «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии КХЛ в 2015 году, уступив
ЦСКА вышел в решающую серию
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Илья Сорокин 59:20
|1-й период
|Михаил Пашнин
|08:54
|Богдан Киселевич
|09:42
|10:08
|Джастин Азеведо (Д. Зарипов)
|17:35
|Александр Бурмистров
|Богдан Киселевич (А. Попов, Г. Скотт)
|19:16
|2-й период
|20:12
|Андрей Марков
|27:14
|Никита Лямкин
|Сергей Андронов
|31:17
|36:06
|Роб Клинкхаммер (М. Глухов, А. Охтамаа)
|36:17
|Алексей Потапов
|Владимир Жарков
|39:30
|3-й период
|Андрей Кузьменко
|44:56
|Никита Нестеров
|50:52
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)