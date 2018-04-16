«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина

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В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (37), у проигравших отличился Богдан Киселевич (20). На 42-й минуте матча арбитры после видеопросмотра не засчитали гол форварда казанцев Даниса Зарипова.

Для Азеведо эта шайба стала восьмой в текущем плей-офф, в списке лучших снайперов он поднялся на третье место, сравнявшись по этому показателю с форвардом челябинского «Трактора» Рихардом Гюнге, лидируют Михаил Григоренко (ЦСКА) и Станислав Галиев («Ак Барс»), на счету которых по девять голов. Также Азеведо лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф (22 очка) и лучших ассистентов (14 результативных передач). Защитник армейцев Киселевич прервал личную серию из 70 игр без заброшенных шайб, нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, пропустивший стартовый матч серии, провел 200-ю игру в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». В первой игре серии казанский клуб победил со счетом 2:1. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.

«Ак Барс» в четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем сезоне «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии КХЛ в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1−4).