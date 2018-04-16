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16 апреля, источник: ТАСС

«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на своей площадке со счетом 2:1 одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (37), у проигравших отличился Богдан Киселевич (20). На 42-й минуте матча арбитры после видеопросмотра не засчитали гол форварда казанцев Даниса Зарипова.

Для Азеведо эта шайба стала восьмой в текущем плей-офф, в списке лучших снайперов он поднялся на третье место, сравнявшись по этому показателю с форвардом челябинского «Трактора» Рихардом Гюнге, лидируют Михаил Григоренко (ЦСКА) и Станислав Галиев («Ак Барс»), на счету которых по девять голов. Также Азеведо лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф (22 очка) и лучших ассистентов (14 результативных передач). Защитник армейцев Киселевич прервал личную серию из 70 игр без заброшенных шайб, нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, пропустивший стартовый матч серии, провел 200-ю игру в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». В первой игре серии казанский клуб победил со счетом 2:1. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.

«Ак Барс» в четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, в дебютном сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский «Локомотив» (4−3). В следующем сезоне «Ак Барс» вновь стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв со счетом 4−3 в серии ХК МВД из Балашихи. В предыдущий раз казанская команда играла в финальной серии КХЛ в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1−4).

ЦСКА вышел в решающую серию плей-офф КХЛ во второй раз в истории, до этого армейцы играли в финале сезона-2015/16, где уступили в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.

Ак Барс 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
ЦСКА
16.04.2018, 19:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Илья Сорокин 59:20
1-й период
Михаил Пашнин 08:54
Богдан Киселевич 09:42
10:08 Джастин Азеведо (Д. Зарипов)
17:35 Александр Бурмистров
Богдан Киселевич (А. Попов, Г. Скотт) 19:16
2-й период
20:12 Андрей Марков
27:14 Никита Лямкин
Сергей Андронов 31:17
36:06 Роб Клинкхаммер (М. Глухов, А. Охтамаа)
36:17 Алексей Потапов
Владимир Жарков 39:30
3-й период
Андрей Кузьменко 44:56
Никита Нестеров 50:52
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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