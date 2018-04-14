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22:09 (мск), источник: Советский спорт

Станислав Галиев: Я и сейчас смотрю, как играет «Вашингтон», звоню ребятам

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, сделавший дубль в первом матче финала Кубка Гагарина, поделился своими впечатлениями об игре.

Источник: Советский спорт

— Самое главное, что выиграли. Да, сыграли с нервом, но все ребята бились, боролись. Выстояли. Впереди будет еще тяжелее. Надо стараться играть в свой хоккей, — сказал Галиев.

— Оценили гениальный пас Зарипова во время вашего второго гола?
— До последнего знал, что Зарипов отдаст пас.

— Как удалось так здорово вернуться в матч после обидной пропущенной шайбы?
— Знали, что будет непросто, что будет хорошая игра соперника на контратаках. Никакой паники не было, просто играли в свой хоккей. Угрожали воротам соперника, создавали моменты. В итоге своего добились.

— Сказывается тот момент, что у «Ак Барса» было больше времени на подготовку?
— От этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, было время на восстановление. С другой стороны, мы долго не играли. Первые пять минут долго входили в игру.

— Продолжаете штамповать голы в плей-офф. Насколько есть вдохновение от возвращения в Россию?
— Я счастлив быть в России, быть в «Ак Барсе». Сейчас финал. Без разницы, кто где играл раньше — все хотят тут выигрывать. На личные очки даже не смотрю — главное, командный результат.

— Какой видите сценарий следующей игры?
— Конечно, ЦСКА сделает выводы. Но по нашей игре я сказать вам ничего не могу. В понедельник увидим.

— Соперник сегодня показал тот хоккей, к которому и готовились?
— Да, можно так сказать. Зинэтула Хайдарович проделал огромную работу, подготовил здорово нас именно в тактических моментах.

— Вы играли с Кириллом Капризовым в сборной в одном звене. Сейчас общаетесь, переписываетесь?
— Нет, сейчас не до переписок с соперниками.

— За игрой бывшей команды, «Вашингтона», следите?
— Да, смотрел обзор игры. Даже разговаривал с ребятами. Честно, не могу сказать, хорошо они или плохо сыграли, но я по возможности всегда слежу за ними и всегда поддерживаю. Всем им удачи в Кубке Стэнли.

— Как сам игралось шайбой, которая побывала в космосе?
— Она похожа на обычную. Себе я ее не забрал после дубля — она у нас в раздевалке. Осталось еще три таких нам набрать до полного комплекта.

Ак Барс 2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
ЦСКА
14.04.2018, 17:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Ларс Юханссон 59:49
1-й период
04:28
08:49 Станислав Галиев (Н. Лямкин, В. Ткачев)
Грег Скотт 16:08
2-й период
Михаил Науменков 25:55
Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров) 33:59
3-й период
48:15 Станислав Галиев (В. Ткачев, Д. Зарипов)
57:44
Статистика
0 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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