Станислав Галиев: Я и сейчас смотрю, как играет «Вашингтон», звоню ребятам
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, сделавший дубль в первом матче финала Кубка Гагарина, поделился своими впечатлениями об игре.
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, сделавший дубль в первом матче финала Кубка Гагарина, поделился своими впечатлениями об игре.
— Самое главное, что выиграли. Да, сыграли с нервом, но все ребята бились, боролись. Выстояли. Впереди будет еще тяжелее. Надо стараться играть в свой хоккей, — сказал Галиев.
— Оценили гениальный пас Зарипова во время вашего второго гола?
— До последнего знал, что Зарипов отдаст пас.
— Как удалось так здорово вернуться в матч после обидной пропущенной шайбы?
— Знали, что будет непросто, что будет хорошая игра соперника на контратаках. Никакой паники не было, просто играли в свой хоккей. Угрожали воротам соперника, создавали моменты. В итоге своего добились.
— Сказывается тот момент, что у «Ак Барса» было больше времени на подготовку?
— От этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, было время на восстановление. С другой стороны, мы долго не играли. Первые пять минут долго входили в игру.
— Продолжаете штамповать голы в
— Я счастлив быть в России, быть в «Ак Барсе». Сейчас финал. Без разницы, кто где играл раньше — все хотят тут выигрывать. На личные очки даже не смотрю — главное, командный результат.
— Какой видите сценарий следующей игры?
— Конечно, ЦСКА сделает выводы. Но по нашей игре я сказать вам ничего не могу. В понедельник увидим.
— Соперник сегодня показал тот хоккей, к которому и готовились?
— Да, можно так сказать. Зинэтула Хайдарович проделал огромную работу, подготовил здорово нас именно в тактических моментах.
— Вы играли с Кириллом Капризовым в сборной в одном звене. Сейчас общаетесь, переписываетесь?
— Нет, сейчас не до переписок с соперниками.
— За игрой бывшей команды, «Вашингтона», следите?
— Да, смотрел обзор игры. Даже разговаривал с ребятами. Честно, не могу сказать, хорошо они или плохо сыграли, но я по возможности всегда слежу за ними и всегда поддерживаю. Всем им удачи в Кубке Стэнли.
— Как сам игралось шайбой, которая побывала в космосе?
— Она похожа на обычную. Себе я ее не забрал после дубля — она у нас в раздевалке. Осталось еще три таких нам набрать до полного комплекта.
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Ларс Юханссон 59:49
|1-й период
|04:28
|08:49
|Станислав Галиев (Н. Лямкин, В. Ткачев)
|Грег Скотт
|16:08
|2-й период
|Михаил Науменков
|25:55
|Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров)
|33:59
|3-й период
|48:15
|Станислав Галиев (В. Ткачев, Д. Зарипов)
|57:44
|0
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)