Станислав Галиев: Я и сейчас смотрю, как играет «Вашингтон», звоню ребятам

Источник: Советский спорт

— Самое главное, что выиграли. Да, сыграли с нервом, но все ребята бились, боролись. Выстояли. Впереди будет еще тяжелее. Надо стараться играть в свой хоккей, — сказал Галиев.

— Оценили гениальный пас Зарипова во время вашего второго гола?

— До последнего знал, что Зарипов отдаст пас.

— Как удалось так здорово вернуться в матч после обидной пропущенной шайбы?

— Знали, что будет непросто, что будет хорошая игра соперника на контратаках. Никакой паники не было, просто играли в свой хоккей. Угрожали воротам соперника, создавали моменты. В итоге своего добились.

— Сказывается тот момент, что у «Ак Барса» было больше времени на подготовку?

— От этого есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, было время на восстановление. С другой стороны, мы долго не играли. Первые пять минут долго входили в игру.

— Продолжаете штамповать голы в плей-офф. Насколько есть вдохновение от возвращения в Россию?

— Я счастлив быть в России, быть в «Ак Барсе». Сейчас финал. Без разницы, кто где играл раньше — все хотят тут выигрывать. На личные очки даже не смотрю — главное, командный результат.

— Какой видите сценарий следующей игры?

— Конечно, ЦСКА сделает выводы. Но по нашей игре я сказать вам ничего не могу. В понедельник увидим.

— Соперник сегодня показал тот хоккей, к которому и готовились?

— Да, можно так сказать. Зинэтула Хайдарович проделал огромную работу, подготовил здорово нас именно в тактических моментах.

— Вы играли с Кириллом Капризовым в сборной в одном звене. Сейчас общаетесь, переписываетесь?

— Нет, сейчас не до переписок с соперниками.

— За игрой бывшей команды, «Вашингтона», следите?

— Да, смотрел обзор игры. Даже разговаривал с ребятами. Честно, не могу сказать, хорошо они или плохо сыграли, но я по возможности всегда слежу за ними и всегда поддерживаю. Всем им удачи в Кубке Стэнли.