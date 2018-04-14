Фанаты «Барыса» потребовали отставки президента, генменеджера и главного тренера клуба

Инициативная группа из 20 человек собралась сегодня, 14 апреля, в Астане, чтобы выразить протест президенту «Барыса» Аскару Шопобаеву, генеральному менеджеру Ержану Алдабергенову и исполняющему обязанности главного тренера Галыму Мамбеталиеву.

В интернете также появилось фотография болельщиков «Барыса» с плакатом, на котором написано требование об отставке Шопобаева, Алдабергенова и Мамбеталиева.

Ранее стало известно, что фанаты «Барыса» в нескольких городах собирают

подписи к открытому письму на имя президента Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскара Мамина и министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

Напомним, «Барыс» в прошедшем сезоне во втором раз за десять лет не попал в плей-офф КХЛ. В апреле официально об уходе из команды объявил нападающий Найджел Доус, который стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.