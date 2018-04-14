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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты «Барыса» потребовали отставки президента, генменеджера и главного тренера клуба

Фанаты «Барыса» требуют изменений в клубе после неудачного сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

Инициативная группа из 20 человек собралась сегодня, 14 апреля, в Астане, чтобы выразить протест президенту «Барыса» Аскару Шопобаеву, генеральному менеджеру Ержану Алдабергенову и исполняющему обязанности главного тренера Галыму Мамбеталиеву.

В интернете также появилось фотография болельщиков «Барыса» с плакатом, на котором написано требование об отставке Шопобаева, Алдабергенова и Мамбеталиева.

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Ранее стало известно, что фанаты «Барыса» в нескольких городах собирают
подписи к открытому письму на имя президента Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскара Мамина и министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

Напомним, «Барыс» в прошедшем сезоне во втором раз за десять лет не попал в плей-офф КХЛ. В апреле официально об уходе из команды объявил нападающий Найджел Доус, который стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

В ближайшее время «Барыс» могут покинуть защитник Роман Савченко и нападающий Талгат Жайлауов. Оба хоккеиста играли в Астане в каждом из десяти сезонов КХЛ, но не попали в заявку сборной Казахстана на чемпионат мира.

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