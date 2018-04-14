Есмантович: Хоккеистам ЦСКА не хватило дисциплины в первом матче финала Кубка Гагарина
МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеистам ЦСКА не хватило дисциплины в первом матче финальной серии
МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеистам ЦСКА не хватило дисциплины в первом матче финальной серии
В субботу «Ак Барс» со счетом 2:1 одержал победу над ЦСКА. Хоккеисты армейцев заработали восемь минут штрафного времени, «Ак Барс» ни разу не получил удаление.
«Получилась плотная, отличная игра, настоящая игра финала Кубка Гагарина, сегодня победил “Ак Барс”. На мой взгляд для положительного результата не хватило дисциплины. У ЦСКА было четыре удаления, а у “Ак Барса” — ноль», — сказал Есмантович.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 16 апреля в Казани.
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Ларс Юханссон 59:49
|1-й период
|04:28
|08:49
|Станислав Галиев (Н. Лямкин, В. Ткачев)
|Грег Скотт
|16:08
|2-й период
|Михаил Науменков
|25:55
|Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров)
|33:59
|3-й период
|48:15
|Станислав Галиев (В. Ткачев, Д. Зарипов)
|57:44
|0
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)