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21:01 (мск), источник: ТАСС

Есмантович: Хоккеистам ЦСКА не хватило дисциплины в первом матче финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеистам ЦСКА не хватило дисциплины в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В субботу «Ак Барс» со счетом 2:1 одержал победу над ЦСКА. Хоккеисты армейцев заработали восемь минут штрафного времени, «Ак Барс» ни разу не получил удаление.

«Получилась плотная, отличная игра, настоящая игра финала Кубка Гагарина, сегодня победил “Ак Барс”. На мой взгляд для положительного результата не хватило дисциплины. У ЦСКА было четыре удаления, а у “Ак Барса” — ноль», — сказал Есмантович.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 16 апреля в Казани.

Ак Барс 2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
ЦСКА
14.04.2018, 17:00 Зрители: 8890 Плей-офф: Финал "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Ларс Юханссон 59:49
1-й период
04:28
08:49 Станислав Галиев (Н. Лямкин, В. Ткачев)
Грег Скотт 16:08
2-й период
Михаил Науменков 25:55
Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров) 33:59
3-й период
48:15 Станислав Галиев (В. Ткачев, Д. Зарипов)
57:44
Статистика
0 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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