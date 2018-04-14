«Вашингтон», ау! Отверженный Галиев решает в финале с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

В нашем менталитете зашито мнение, что у соседа трава зеленее, а вчера было лучше, чем будет завтра. Принято считать, что КХЛ — это подстилка для сборной России, а её календарь не выдерживает никакой критики. Однако если оглянуться назад, то мы увидим, что первый финал Кубка Гагарина завершился 12 апреля. Седьмая игра решающей серии — это, конечно, красиво, но больно уж рано. На этот раз день, когда Юрий Гагарин первым среди представителей человечества отправился в космос, пришёлся на перерыв между финалами конференций и большим финалом.

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Плей-офф, будь то в 2018 году или 2009, в КХЛ или в НХЛ, это особое время. Загорать на шезлонге, пока твои партнёры бьются в кость, не принято. Особенно на дальних кубковых стадиях. Вот и Иржи Секач с наступлением главной серии сезона это осознал, после чего его вывели из списка травмированных. Чеха обвиняли было в том, что он бережёт себя, но он вышел уже на первый матч с ЦСКА. Первое легионерское звено «Ак Барса» воссоединилось. Хотя поговаривали, что травма Секача настолько серьёзна, что сезон для него закончен.

Секач умыл тех, кто поставил на нём печать некубкового игрока и, по сути, труса. А вот игроки ЦСКА, находившиеся в лазарете, из него не выбрались даже по случаю финала. Оно и не удивительно. По слухам Мэт Робинсон с Кириллом Капризовым не просто травмированы, а болеют свинкой. Недуг, который поочерёдно настегает одних игроков ЦСКА за другими, не обошёл стороной и лидеров «армейцев». Самое странное, что руководители москвичей на этот счёт молчат как партизаны.

«Ак Барс» в этом плей-офф выиграл 4 из 6 игр, если побеждал в первом периоде. Чем не повод начать игру с места в карьер?

Да только у ЦСКА на этот случай есть контраргумент. В 3 из 4 случаев, когда москвичи проигрывали стартовый отрезок, они по итогу выигрывал. Подобная статистика лишь запутывала узел, который и без того был затянут слишком сильно, чтобы определить фаворита в финальной серии. В регулярном чемпионате команды также обменялись победами.

Старт встречи остался за ЦСКА. Москвичи, вдохновлённые победой над чемпионами, заметно прижали соперника по финалу. Какого-то пиетета казанцы у них точно не вызывали. Да только первичного штурма со стороны подопечных Игоря Никитина оказалось недостаточно. Эмиль Гарипов не думал давать слабину, а вскоре инициативу к рукам прибрал «Ак Барс». Гол Станислава Галиева стал вполне логичным развитием событий.

Галиев — лучший бомбардир «Ак Барса» среди российских хоккеистов. Джастину Азеведу он не конкурент, но в остальном бывший форвард фарм-клуба «Вашингтона» чётко даёт понять, что за океаном его явно недооценивали. Бросок Галиева с кистей оказался резким и точным. Ларс Юханссон, заслуживший начать финал первым номером, оказался бессилен. Любопытно, что до рекорда своего одноклубника Ильи Сорокина по сухой серии в плей-офф он недотянул всего семь минут.

Юханссон, ни разу не пропустивший в финале Запада, выгрыз себе место в воротах. Однако бросок от Галиева он, говоря откровенно, брать мог.

Пришлось исправляться. Выстрел Владимира Ткачёва после передачи Даниса Зарипова вроде пришёлся шведу в живот, но мы отметим выбранную им позицию. А вот когда Роб Клинхаммер бросал наверняка, не помог бы ЦСКА ни Юханссон, ни Сорокин. Силовой форвард «Ак Барса» целил в дальний угол, но угодил в штангу. А уже после перерыва сам Клинхаммер пострадал от шайбы, пущенной партнёром.

Преимущество накрывало москвичей и казанцев волнами. В начале первого периода интереснее были подопечные Никитина, потом какое-то время доминировали парни Билялетдинова, а концовку ударнее провели казанцы. Да и старт второго отрезка матча ЦСКА провёл более активно. Счёт на табло обязывал. При этом Владимир Чебатуркин в экспресс-интервью походу матча был убеждён: «армейцы» всё делают правильно. Никаких претензий к игрокам у тренера ЦСКА не было.

И действительно, несмотря на то, что москвичи уступали в счёте, они делали всё, чтобы сравнять счёт.

Во втором периоде ЦСКА и перебросал казанцев, и в атаке провёл больше времени, чем соперник. Кто-то скажет, что шайба Валерия Ничушкина не вытекала из хода игры, и она действительно выдалась несколько неожиданной. Однако москвичи заслужили, чтобы на табло высветился ничейный счёт. Началось же всё с того, что былые подвиги воспроизвели прошлогодние лидеры «армейцев» Петров с Поповым.

Ещё с середины второго периода игра перешла в состояние, когда борьба за шайбу — это не средство, а цель. Большую часть времени команды проводили в средней зоне, а единоборства возникали гораздо чаще опасных моментов. Подобный сценарий матча наблюдался и в решающем периоде. Равные команды играли почти без ворот, особо не утруждая голкиперов. Гарипов, не особо нагружаемый форвардами ЦСКА, от скуки выдал такую передачу, что ему бы позавидовали иные защитники с отменным первым пасом.

Адресатом того самого паса Гарипова стал Данис Зарипов. Ветеран, для которого этот финал стал уже пятым в карьере, караулил шайбу на чужой синей линии. Четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина получил передачу и моментально умчался к воротам. Вместе с Галиевым они убежали вдвоём против одного защитника ЦСКА, что стало настоящим исключением для первого финального матча. Столь редким провалом армейской обороны хозяева не могли не воспользоваться.

Героем первого матча финала Кубка Гагарина стал парень, который за три предыдущих сезона в НХЛ провёл всего 26 матчей. В минувшем сезоне Галиев и вовсе не вылезал из фарм-клуба, хотя вошёл в тройку лучших снайперов «Херши».

В столице США, несмотря на влияние Александра Овечкина, в него не верили. Зато во второй половине сезона Галиев играет так, что его приобретение впору считать кражей. Игрок, на которого претендовал в том числе и ЦСКА, похоронил москвичей в первом матче финала.