«Вашингтон», ау! Отверженный Галиев решает в финале с ЦСКА
Победу «Ак Барсу» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина принёс игрок, забракованный в столице США.
Победу «Ак Барсу» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина принёс игрок, забракованный в столице США.
В нашем менталитете зашито мнение, что у соседа трава зеленее, а вчера было лучше, чем будет завтра. Принято считать, что КХЛ — это подстилка для сборной России, а её календарь не выдерживает никакой критики. Однако если оглянуться назад, то мы увидим, что первый финал Кубка Гагарина завершился 12 апреля. Седьмая игра решающей серии — это, конечно, красиво, но больно уж рано. На этот раз день, когда Юрий Гагарин первым среди представителей человечества отправился в космос, пришёлся на перерыв между финалами конференций и большим финалом.
Секач умыл тех, кто поставил на нём печать некубкового игрока и, по сути, труса. А вот игроки ЦСКА, находившиеся в лазарете, из него не выбрались даже по случаю финала. Оно и не удивительно. По слухам Мэт Робинсон с Кириллом Капризовым не просто травмированы, а болеют свинкой. Недуг, который поочерёдно настегает одних игроков ЦСКА за другими, не обошёл стороной и лидеров «армейцев». Самое странное, что руководители москвичей на этот счёт молчат как партизаны.
Да только у ЦСКА на этот случай есть контраргумент. В 3 из 4 случаев, когда москвичи проигрывали стартовый отрезок, они по итогу выигрывал. Подобная статистика лишь запутывала узел, который и без того был затянут слишком сильно, чтобы определить фаворита в финальной серии. В регулярном чемпионате команды также обменялись победами.
Старт встречи остался за ЦСКА. Москвичи, вдохновлённые победой над чемпионами, заметно прижали соперника по финалу.
Галиев — лучший бомбардир «Ак Барса» среди российских хоккеистов. Джастину Азеведу он не конкурент, но в остальном бывший форвард
Пришлось исправляться. Выстрел Владимира Ткачёва после передачи Даниса Зарипова вроде пришёлся шведу в живот, но мы отметим выбранную им позицию. А вот когда Роб Клинхаммер бросал наверняка, не помог бы ЦСКА ни Юханссон, ни Сорокин. Силовой форвард «Ак Барса» целил в дальний угол, но угодил в штангу. А уже после перерыва сам Клинхаммер пострадал от шайбы, пущенной партнёром.
Преимущество накрывало москвичей и казанцев волнами. В начале первого периода интереснее были подопечные Никитина, потом
Во втором периоде ЦСКА и перебросал казанцев, и в атаке провёл больше времени, чем соперник.
Ещё с середины второго периода игра перешла в состояние, когда борьба за шайбу — это не средство, а цель. Большую часть времени команды проводили в средней зоне, а единоборства возникали гораздо чаще опасных моментов. Подобный сценарий матча наблюдался и в решающем периоде. Равные команды играли почти без ворот, особо не утруждая голкиперов. Гарипов, не особо нагружаемый форвардами ЦСКА, от скуки выдал такую передачу, что ему бы позавидовали иные защитники с отменным первым пасом.
Адресатом того самого паса Гарипова стал Данис Зарипов. Ветеран, для которого этот финал стал уже пятым в карьере, караулил шайбу на чужой синей линии. Четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина получил передачу и моментально умчался к воротам. Вместе с Галиевым они убежали вдвоём против одного защитника ЦСКА, что стало настоящим исключением для первого финального матча. Столь редким провалом армейской обороны хозяева не могли не воспользоваться.
В столице США, несмотря на влияние Александра Овечкина, в него не верили. Зато во второй половине сезона Галиев играет так, что его приобретение впору считать кражей. Игрок, на которого претендовал в том числе и ЦСКА, похоронил москвичей в первом матче финала.
Дмитрий Ерыкалов
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Ларс Юханссон 59:49
|1-й период
|04:28
|08:49
|Станислав Галиев (Н. Лямкин, В. Ткачев)
|Грег Скотт
|16:08
|2-й период
|Михаил Науменков
|25:55
|Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров)
|33:59
|3-й период
|48:15
|Станислав Галиев (В. Ткачев, Д. Зарипов)
|57:44
|0
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)